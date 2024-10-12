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أبلغ عن المعنف

10/12/2024 11:27:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تعود قضية ((الأخوان مينينديز)) للواجهة هذه الأيام وتأخذ حيزاً كبيراً على مختلف المنصات، ومعها يعود النقاش بشأن تعنيف الأطفال داخل منازلهم وما يمكن أن ينجم عنه من آثار بالغة الخطورة.
والأخوان مينينديز لمن لم يتابع القضية، شابان أمريكيان قتلا والديهما رميا بالرصاص عام 1989، وذكرا في معرض دفاعهما أنهما كانا يتعرضان للاعتداء والتعنيف منذ طفولتهما على يد والديهما.
على مدى نصف قرن مضى تحسنت القوانين الخاصة بمتابعة قضايا تعنيف الأطفال في مختلف دول العالم، كما تغيرت طبيعة الأجيال واختلفت الممكنات لديهم. إلا أن ظاهرة تعنيف الأطفال للأسف لا تزال موجودة في بعض الأسر ويعاني منها كثير من الأطفال.
في السعودية صدر ((نظام حماية الطفل)) عام 2014، حيث يعرف العنف ضد الأطفال بأنه كل شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الإهمال الذي يتعرض له الطفل.
كما صدر في 2013 ((نظام الحماية من الإيذاء)) وهو النظام الذي يوضح موضوع الحماية والإبلاغ عن الحالات والسرية والإجراءات.
كذلك يوجد ((نظام الأحداث)) الذي يوفر الإطار القانوني للتعامل مع الأطفال الذين يتعرضون للإهمال والتعنيف أو يتورطون في سلوكيات مخالفة للقانون.
كما خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخط الساخن رقم 1919) لتلقي بلاغات العنف ضد الأطفال والتعامل معها فورا.
من جهة أخرى يشارك (المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وبرامج الحماية) بدور فعال من خلال تقديم الخدمات والبرامج والتوعية بموضوع العنف والإيذاء.
كذلك أنشئت (مراكز الرعاية والإيواء للأطفال المعنفين) وهي مراكز توفر بيئات آمنة للطفل المعنف، إضافة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
أيضا يلاحظ التشديد على دور المدرسة في الكشف عن الحالات التي تتعرض للتعنيف وتولي الإبلاغ عنها، كما تكلف وحدات التوجيه الطلابي بمتابعة هذه الحالات ودعمها.
بقي أن نقول إن ضحايا التعنيف غالبا يميلون إلى الصمت، اعتقادا منهم أن الإبلاغ سيعرضهم لمزيد من الغضب في أسرهم! والصمت مشكلة كبيرة معرقلة للإنقاذ، تحتاج لنشر الوعي بجهود الحماية التي قد تشمل أشد العقوبات للمعتدي وحماية كاملة للضحية.
التوعية بضرورة الإبلاغ عن المعنفين مسؤولية الجميع، فتقديم البلاغ ضد المعنف هو الطريقة الوحيدة لردعه، ولتفعيل جهود خدمة المجتمع بهذا الشأن.
كن شجاعا وأبلغ عن المعنف تنقذ إنساناً ومجتمعاً وتنتصر لقيم العدل والخير.

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