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الإبل بين الشعر العربي والأدب الصيني

10/12/2024 11:27:25 PM
(MENAFN- Al Watan) خلال حضوري لإحدى ندوات معرض الكتاب الأخير بالرياض، طرحت المحاورة الدكتورة نورة القحطاني سؤالًا على أستاذ اللغة العربية في جامعة بكين (الدكتور فو جيمن)، حول الفروقات بين الإبل في السعودية والصين، وهو سؤال أثار فضولي حول دور هذا الكائن التاريخي في الحضارات المختلفة.
جاء رد الدكتور فو، ليكشف عن الفروق الدقيقة التي تميز الإبل في البلدين، ليرسم صورة أعمق لعلاقة الإنسان بالإبل عبر العصور، ودورها في تشكيل ملامح التاريخ الاقتصادي والثقافي لكل منهما. أوضح الدكتور فو، أن الإبل في السعودية ذات سنام واحد وفي الصين ذات سنامين.
الإبل العربية التي تتنوع سلالاتها، تمتاز بقدرتها الفائقة على التكيف مع بيئة الصحراء الجافة ودرجات الحرارة العالية، ما جعلها الرفيق الدائم للبدو في تنقلاتهم، وساهمت في جعلها وسيلة رئيسة للتنقل والتجارة بين مناطق الجزيرة العربية. وذكر أن الإبل السعودية تحمل خصائص تُسهم في قدرتها على التحمل لفترات طويلة من الجوع والعطش، فضلًا عن تكوين جسدي يمكّنها من السير بسرعة لمسافات طويلة، ما جعلها بحق (سفن الصحراء). في المقابل، الإبل في الصين، وهي من سلالة الإبل ذات السنامين، تختلف في بنيتها ووظائفها. فقد نشأت هذه السلالة في بيئة جبلية باردة، ما جعلها أكثر قدرة على التكيف مع درجات الحرارة المنخفضة والثلوج. وتعد هذه الإبل، بفضل سناميها اللذين يخزنان الطاقة والدهون، أكثر تحملًا للبرد والمشقة، وهو ما جعلها الخيار الأمثل للرحلات الطويلة التي كانت تقطعها القوافل عبر طريق الحرير. كما أن الإبل الصينية كانت عنصرًا أساسيًا في التجارة بين الشرق والغرب، حملت البضائع مثل الحرير، والشاي، والتوابل، وعبرت بها التضاريس الجبلية الوعرة، لتصل إلى أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط. ولها دورها الثقافي للإبل في الأدب والموروث الشعبي لكلا البلدين. في الأدب العربي، ظهرت الإبل كرمز للصبر والتحمل، وتغنى بها الشعراء منذ عصر الجاهلية حتى اليوم، كما في قصائد امرئ القيس وعنترة بن شداد، حيث ارتبطت الإبل بصورة الرحلة الطويلة في الصحراء وما تحمله من معاناة وشوق. ولطالما رمزت الإبل في المخيال العربي إلى الوفاء والقوة، واعتبرها العرب رفيقًا لهم في أسفارهم الموحشة، وقد ترددت هذه الرمزية في معظم النصوص الأدبية والشعرية، ما جعلها جزءًا من الهوية الثقافية للأدب العربي. أما في الأدب الصيني، فقد ارتبطت الإبل بالسفر والترحال، لكنها اكتسبت رمزية مختلفة. فقد ظهرت في الحكايات الشعبية الصينية رفيقة للتجار الذين يجوبون الصحاري والجبال، وساعدتهم على تخطي المخاطر والصعاب. تناولت النصوص الصينية القديمة قصص قوافل الإبل التي تجوب مسافات شاسعة، محمّلة بالبضائع والأحلام، لتصبح الإبل رمزًا للاستكشاف والمغامرة، ولتوثيق علاقات الصين مع جيرانها في آسيا الوسطى والشرق الأوسط. إضافة إلى الدور الأدبي، فقد كانت الإبل جسرًا للتواصل بين الحضارات عبر طريق الحرير، حيث ساهمت في نقل المعارف بين الشرق والغرب. على ظهورها، تنقلت المخطوطات الفلسفية والطبية من بلاد العرب إلى الصين، وعادت بالعلوم الصينية في الرياضيات والطب والفلك، ما جعلها جزءًا من تاريخ التبادل المعرفي والثقافي بين العالمين. من بغداد إلى كاشغر، ومن صحراء الربع الخالي إلى جبال شينجيانغ، لعبت الإبل دورًا حاسمًا في تعزيز هذه الروابط.
الإبل، على الرغم من اختلاف سلالاتها واستخداماتها بين السعودية والصين، كانت عنصرًا حاسمًا في بناء الحضارات. لم تكن مجرد وسيلة نقل، بل شكلت رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاد والثقافة. وجودها في طريق الحرير جعلها شاهدًا حيًا على تفاعل الثقافات والشعوب، ومساهمًا في رسم معالم التواصل الحضاري على مر العصور. لذلك، يمكن القول إن الإبل، سواء في صحراء السعودية أو جبال الصين، لم تكن مجرد حيوان عادي، بل رمزًا للتحدي والصمود في وجه الظروف، وجسرًا للتواصل الثقافي بين الشرق والغرب.

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