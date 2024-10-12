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عتب لبعض الشباب العربي المثقف 2/1

10/12/2024 11:27:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تلازمني الخيبة عند المقارنة بين ما سمعناه عن عطش الشباب المثقف قبل خمسين عامًا لقراءة تاريخ ومؤلفات رواد النهضة العربية دون استثناء (مسيحيين ومسلمين) وأبدأ بالمسيحيين قبل المسلمين لأنهم (ملح العرب) وصمام أمان ثقافي يخيفني أن يختفي، ومن قرأ (ملوك العرب) أدرك سعة الأفق وصدق العروبة وقوة الأمل وسمو الروح عند أمين الريحاني، ثم شكرًا لألبرت حوراني على كتابه (الفكر العربي في عصر النهضة 1798-1939) ورحم الله سلامة موسى وإدوارد سعيد وجورج قرم.. وأمد الله لأمين معلوف بالصحة والعافية وقائمة الأماجد من المسيحيين العرب تطول، منذ يوحنا الدمشقي وحتى الآن، مخلصين لأوطانهم عاملين بنهج (الدين لله والوطن للجميع).
عندما نقارن كل هذا بعطش كثير من الشباب المثقف الآن لقراءة كل ما يناقض طموحات وآمال رواد النهضة العربية فيما قبل الحرب العالمية الأولى، ويناقض طموحات وآمال رواد النهضة العربية فيما بعد الحرب العالمية الثانية نصاب بنصف خيبة حفاظًا على نصف أمل، فلقد أصبحنا فيما بعد الحرب الباردة بعد سقوط جدار برلين كالطائح على وجهه من ظهر الأيديولوجيات الأممية (دينية، قومية) ولم نفق من الطيحة إلا على 11 سبتمبر لنجر العالم (معنا وبنا) إلى (الحرب على الإرهاب) لنكتشف أن لكل حرب (جغرافيا)، وما زلنا حتى كتابة هذا المقال في عالمنا العربي نحن (الميدان والأرض) لهذه الحرب مع اختلاف طفيف في التفاصيل هنا أو هناك.
بعض الشباب المثقف اليوم ومعهم مفكرو (الحداثة الرجعية) يركبون القاطرة الخطأ (قاطرة غربية خالصة تمارس نقد ذاتها الحداثية) ليمتحوا منها نتاجهم الفكري وهي قاطرة تخص الأوروبيين، ولكنها لا تخص الصين والهند، فحضارتهم عريقة في التاريخ وحداثتهم عريقة في التناص إلى حد التلاص مع الغرب في حضارته دون حرج أو قلق بل منافسة محمومة نحو التقدم في كل مجال دون أن يرتبك الصيني مثلًا من سؤال الهوية المختزل في لبسهم للبدلة (الإفرنجية) بدلًا من ثياب (الهانفو)، فما بال بعض الشباب العربي مشغول بنقد حداثة لم يعشها، إلا إذا كان يتوهم في امتلاكه الأجهزة الحديثة امتلاكًا لكل تاريخ حمولتها الحداثية وتطور عقلها العلمي، حتى كتاب إدوارد سعيد الهادف إلى (نقد الاستشراق) ليرتقي به إلى مستويات أكثر علمية وموضوعية، تحول على يد (شعبويي الفكر والثقافة) إلى (سعيدية مبتذلة) صاغوها في مشاريعهم الفكرية لتقرأ من وراء سطورها عقل المؤامرة وحاكمية الفسطاطين.
كيف تكونون مثقفين وأنتم عطشى للشعبوي بكل تجلياته، حتى ولو دخل (مشاهير الشعبوية) جحر ضب لدخلتموه، لا يغريكم بضعة (مثقفين كبار بهذه الشعبوية، إنهم يعانون أزمة عمر لا أزمة ثقافة) فليس التأثير في (التمدد الأفقي) وسط الجماهير فهذا شأن السياسي في إدارة قواعده الحزبية أو عموم شعبه، أو شأن الإعلامي أو (الفنان) مع جمهوره الفني أو (اللاعب) مع جمهوره الرياضي، وليس شأن المثقف المستقل القادر على (العزلة) في سبيل حضور الفكرة الخالدة بديلًا عن حضور الجسد الفاني، أستثني الشعراء فقط فيجوز لهم في (اللغة والحضور) ما لا يجوز لغيرهم لأنهم وحدهم من يملك فصاحة وبلاغة (الوعي العربي مرتطمًا بالحداثة) كما في قصيدة (عاشق بدوي في عصر الحداثة) إنها قصيدة تفتح الخِبَاء على مصراعيه للحداثة بكل ما في ذلك من تداخل الأيديولوجي بالميثولوجي، إنها مفارقة تليق بالشعر.
أرى جموعًا حاشدة لشباب مثقف لا يفرق بين (صبر التعلم، والصبر العلمي) كما وضحه غاستون باشلار في (تكوين العقل العلمي)، يريدون المشاركة في تثاقف الحداثة بلا عدة حداثية سوى صدى ترجمات يحفظونها دون وعي بمفاهيمها ترتطم بدوغمائية أصولية يعتنقونها، ليكونوا (سكولائيين/مدرسانيين) ممن (يعتقد أولًا ثم يفكر) فكيف تسير عربة التفكير النقدي للأمام والحصان خلفها!!، ولو استوعبوا مفارقة أن (يعتقد أولًا ثم يفكر) على عقولهم وواقعهم، لاكتشفوا (الورطة الوجودية) بشكلها العاري في كل ما كتبوه بشكل مباشر أو غير مباشر ضد الحداثة في العالم العربي.. وللحديث بقية.

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