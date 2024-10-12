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الخطة الزمنية لاختبارات الفصل الدراسي الأول

10/12/2024 11:27:25 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت إدارات تعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، الخطة الزمنية لمواعيد واختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجاري 1446، وهي على النحو التالي:
. الأحد 17 ربيع الآخر الجاري: إعداد جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية ((من الصف الثالث إلى الصف السادس))، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية ((المواد التحريرية والمواد التي لها جانبين))، وإدراجها في نظام نور، وإعلانها وتسليم نسخة لكل طالب قبل الاختبارات بوقت كاف.
. الخميس 21 ربيع الآخر الجاري: آخر موعد للاستلام النسخة الورقية لأسئلة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وبديله للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، والدور الثاني للمرحلة الثانوية، ونماذج الإجابة من المعلمين.
. الخميس 28 ربيع الآخر الجاري: اكتمال إدخال جميع معايير التقويم للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، واكتمال إدخال درجات أعمال السنة ومواد التقويم التكويني لنظام المسارات، وللمرحلتين المتوسطة والابتدائية، من الصف الثالث إلى الصف السادس.
. الثلاثاء 20 ربيع الآخر الجاري: بداية اختبارات مواد التعليم المدمج لنظام المسارات.
. من الثلاثاء 26 ربيع الآخر إلى الخميس 28 ربيع الآخر الجاري: بداية اختبارات المواد ذات الجانبين ((عملي، شفوي))، التي تقل أو تساوي درجة النظري عن العملي.
. من الأحد 1 جمادى الأولى حتى الخميس 5 جمادى الأولى المقبل: آخر موعد لاكتمال إدخال درجات السلوك والمواظبة ودرجات اختبارات المواد ذات الجانبين ((عملي، شفوي)).
. الأحد 1 جمادى الأولى المقبل: بداية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول، ورصد الدرجات أولا بأول في نظام نور.
. الخميس 5 جمادى الأولى المقبل: إغلاق إدخال درجات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية وإعلان النتائج، وإعداد جدول اختبارات الدول الثاني للعام الحالي للمرحلة الثانوية وإدراجه في نظام نور، وإعداد جدول اختبارات البديلة للطلبة الغائبين بعذر عن اختبارات الدور الأول للعام الحالي للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس وإدراجه في نظام نور.

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