Sunday, 13 October 2024 07:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


68 ألف بلاغ صحي خلال 6 أشهر تتعلق أكثر باستقبال المرضى

10/12/2024 11:27:24 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت البلاغات الصحية خلال النصف الأول من العام الحالي، 67.935 ألف بلاغ صحي للمواطنين، والتي استقبلتها وزارة الصحة، وعملت على تحسينها، في وقت تصدرت مشكلات متعلقة باستقبال المرضى في المنشآت الصحية الطوارئ، بلاغات المواطنين بـ48%.
5 أنواع
كشف تقرير وزارة الصحة للنصف الأول من العام الحالي، 4 أنواع لبلاغات المواطنين الصحية المقدمة، والتي بلغت 67.9 ألف بلاغ، واستحوذت بلاغات استقبال المريض في المنشأة الصحية الطوارئ أنواع البلاغات المقدمة، حيث بلغت إجمالي البلاغات 32.707 ألف بلاغات بـ48%، وحلت بلاغات نقص الأدوية ثانيًا، بإجمالي 18.031 ألف بلاغ بـ27%، وبلاغات إنشاء حساب تسجيل الدخول ((صحتي)) ثالثًا، بإجمالي 8379 بلاغًا بـ12%، وبلاغات خدمة المواعيد رابعًا، بإجمالي 6404 بلاغًا بـ9%، وبلاغات نقص التطعيمات خامسًا، بإجمالي 2414 بلاغًا بـ4%.
قرارات تحسينية
استنفرت وزارة الصحة جهودها في إغلاق الشكاوى المقدمة والتي ترواحت إغلاقها بين 100%، و99%، وتنفيذ 17 قرارات تحسينية أبرزها: تفعيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني، والمتابعة الدورية لأبرز التحديات التي تواجه المستفيدين، ومتابعة مؤشرات المواعيد المتاحة، وتوحيد أنظمة حجز المواعيد، واستعراض التقارير لدعم متخذي القرار، وتحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعي أقل من 100 بلاغ، واستحداث لجنة توجيهية للقاحات على مستوى وزارة الصحة، وإصدار التنبيهات على المنشأة الصحية التي تم تحديد تكدس المراجعين بها، وتحديد مستهدفات أقل من 1500 بلاغ أسبوعي، واستحداث لجنة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، واستحداث غرفة عمليات للأدوية التنفسية، ولجنة إشرافية على خدمة وصفتي لمتابعة أبرز التحديات التي تواجه الخدمة.
أكثر أنواع البلاغات:
مشكلات تتعلق باستقبال المريض في الطوارئ: 48%
نقص الأدوية: 27%
إنشاء حساب تسجيل الدخول لصحتي: 12%
خدمة المواعيد: 9%
نقص التطعيمات: 4%
أبرز القرارات التحسينية المتخذة:
استعراض التقارير الدورية
المتابعة المستمرة لمؤشرات المواعيد
تفعيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني
استحداث لجنة توجيهية للقاحات
إصدار التنبيهات على المنشأة الصحية المحددة لتكدس المراجعين
استحداث لجنة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية
استحداث لجنة إشرافية على خدمة وصفتي
استحداث غرفة عمليات للأدوية التنفسية

MENAFN12102024000089011017ID1108773129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث