جرعات لياقية بتدريبات ضمك
التاريخ
10/12/2024 11:27:24 PM
(MENAFN
- Al Watan)
رفع مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا من تحضيرات فارس الجنوب، لمواجهة التعاون، السبت المقبل، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمل كوزمين على زيادة الجرعة اللياقية لدى اللاعبين، مع تطبيق عدد من الجمل الفنية.
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