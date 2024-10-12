الحربي يرفض الراحة لأجل الهلال

(MENAFN
- Al Watan)
اقترب لاعب
الهلال، متعب الحربي من الوصول لمستوى الجاهزية والتعافي من الإصابة التي لحقت به وحرمته من المشاركة مع الزعيم، بعدما تعرض لإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في مباراته أمام إندونيسيا بتصفيات كأس العالم، الأمر الذي حال دون تسجيل ظهوره الأول مع الأزرق منذ انتقاله إليه قادما من الشباب في الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وبحسب مصادر، فإن الحربي رفض قضاء فترة راحة رفقة باقي عناصر الفريق خلال الأيام الماضية قبل العودة للتدريبات، مفضلا استئناف التدريبات التأهيلية المنفردة بمقر النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني سعيا للعودة للمشاركة مع الفريق.
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