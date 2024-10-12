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الحربي يرفض الراحة لأجل الهلال

10/12/2024 11:27:24 PM
(MENAFN- Al Watan) اقترب لاعب الهلال، متعب الحربي من الوصول لمستوى الجاهزية والتعافي من الإصابة التي لحقت به وحرمته من المشاركة مع الزعيم، بعدما تعرض لإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في مباراته أمام إندونيسيا بتصفيات كأس العالم، الأمر الذي حال دون تسجيل ظهوره الأول مع الأزرق منذ انتقاله إليه قادما من الشباب في الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وبحسب مصادر، فإن الحربي رفض قضاء فترة راحة رفقة باقي عناصر الفريق خلال الأيام الماضية قبل العودة للتدريبات، مفضلا استئناف التدريبات التأهيلية المنفردة بمقر النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني سعيا للعودة للمشاركة مع الفريق.

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