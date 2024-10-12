مدافعو الأهلي الأكثر منعا للأهداف

(MENAFN
- Al Watan)
تصدى 11 مدافعا في دوري روشن، لتسجيل المهاجمين الأهداف في اللحظات الأخيرة قبل ولوج الكرة داخل الشباك، إذ نجحوا بكل بسالة في الذود عن مرماهم، ورفضهم فرحة المهاجمين على حساب أنديتهم، من خلال إبعاد الكرة من على خط المرمى، في وقت بلغت عملية إنقاذ المدافعين للكرات من على خط المرمى 13 عملية إنقاذ.
تنافس
يتنافس مدافعو روشن على حماية مرماهم من استقبال أهداف المهاجمين بكل براعة، إذ سجلت الجولات الست الماضية من الدوري، إبعاد 11 مدافعا مختلفا للكرات من خط المرمى، وتصدر مدافعو الأهلي إنقاذ مرماهم من الأهداف، بإبعاد الكرة من خط المرمى، حيث بلغت عملية إنقاذ المدافعين للكرة 3 مرات بـ23 %، وحل مدافعو الرياض والوحدة والشباب ثانيا، بإبعاد الكرة مرتين لكل منهم بـ15 %، وتساوى مدافعو الفيحاء، والهلال، والاتفاق، والاتحاد ثالثا، بإبعاد الكرة من خط المرمى مرة وحيدة لكل منهم بـ8 %.
صدارة
على مستوى المدافعين، يأتي مدافع الأهلي التركي مريح ديميرال، أولا في إبعاد الكرة من خط مرمى فريقه، مرتين من أصل 3 عمليات إبعاد للكرة، وحل مدافع الرياض أحمد عسيري، ثانيا، بإبعاد الكرة مرتين من أصل عمليتي إنقاذ، كأبرز مدافعي فريقه، يليهما سامي الخيبري من الفيحاء، وسعيد المولد، وجواد الياميق من الوحدة، ونادر الشراري، وويسلي هودث من الشباب، وايبانيز من الأهلي، ورينارد لودي من الهلال، وعبدالله مادو من الاتفاق، وفيليبي من الاتحاد، بإبعاد الكرة من خط المرمى مرة وحيدة لكل منهم.
إبعادا للكرة من خط المرمى مدافعو الأهلي يتصدرون إنقاذ الشباك من الأهداف
محلي وتركي الأكثر إبعادا للكرات من خط المرمى
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