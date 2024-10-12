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مدافعو الأهلي الأكثر منعا للأهداف

10/12/2024 11:27:23 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدى 11 مدافعا في دوري روشن، لتسجيل المهاجمين الأهداف في اللحظات الأخيرة قبل ولوج الكرة داخل الشباك، إذ نجحوا بكل بسالة في الذود عن مرماهم، ورفضهم فرحة المهاجمين على حساب أنديتهم، من خلال إبعاد الكرة من على خط المرمى، في وقت بلغت عملية إنقاذ المدافعين للكرات من على خط المرمى 13 عملية إنقاذ.
تنافس
يتنافس مدافعو روشن على حماية مرماهم من استقبال أهداف المهاجمين بكل براعة، إذ سجلت الجولات الست الماضية من الدوري، إبعاد 11 مدافعا مختلفا للكرات من خط المرمى، وتصدر مدافعو الأهلي إنقاذ مرماهم من الأهداف، بإبعاد الكرة من خط المرمى، حيث بلغت عملية إنقاذ المدافعين للكرة 3 مرات بـ23 %، وحل مدافعو الرياض والوحدة والشباب ثانيا، بإبعاد الكرة مرتين لكل منهم بـ15 %، وتساوى مدافعو الفيحاء، والهلال، والاتفاق، والاتحاد ثالثا، بإبعاد الكرة من خط المرمى مرة وحيدة لكل منهم بـ8 %.
صدارة
على مستوى المدافعين، يأتي مدافع الأهلي التركي مريح ديميرال، أولا في إبعاد الكرة من خط مرمى فريقه، مرتين من أصل 3 عمليات إبعاد للكرة، وحل مدافع الرياض أحمد عسيري، ثانيا، بإبعاد الكرة مرتين من أصل عمليتي إنقاذ، كأبرز مدافعي فريقه، يليهما سامي الخيبري من الفيحاء، وسعيد المولد، وجواد الياميق من الوحدة، ونادر الشراري، وويسلي هودث من الشباب، وايبانيز من الأهلي، ورينارد لودي من الهلال، وعبدالله مادو من الاتفاق، وفيليبي من الاتحاد، بإبعاد الكرة من خط المرمى مرة وحيدة لكل منهم.
إبعادا للكرة من خط المرمى مدافعو الأهلي يتصدرون إنقاذ الشباك من الأهداف
محلي وتركي الأكثر إبعادا للكرات من خط المرمى

MENAFN12102024000089011017ID1108773125

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