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مانشيني يورط اتحاد القدم

10/12/2024 11:27:23 PM
(MENAFN- Al Watan) وضع مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، الاتحاد السعودي لكرة القدم، في ورطة بسبب تراجع نتائجه منذ توليه المهمة الفنية في أغسطس 2023، وتعرض لانتقادات حادة بعد وداع كأس آسيا من ثمن النهائي، قبل الظهور الصادم في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، ولعل أخر تلك الصدمات ما فعله مانشيني أمام اليابان الخميس الماضي، وطريقة اللعب الغريبة، وتغييره لطريقته خلال مواجهة مهمة كانت تحتاج لخوض المبارة بتلك الطريقة التي كانت يتبعها في سابق المباريات، إلا أنه فاجأ الجميع بطريقة جديدة لم تكن الأفضل للمواجهة، رغم أنها كانت مطلوبة في مباريات أخرى.
شرط مرتفع
تسبب تراجع أداء الأخضر في وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم في ورطة بسبب تراجع نتائج الأخضر منذ تولي المدرب الإيطالي، روبرتو مانشيني المهمة الفنية في أغسطس 2023، الذي فشل في تقديم أوراق اعتماده للجماهير، حيث تعرض لانتقادات حادة بعد وداع كأس آسيا من ثمن النهائي، ثم تلاه الظهور الصادم في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ كانت البداية بالسقوط في فخ التعادل أمام إندونيسيا في الجولة الأولى على أرضه ووسط جماهيره، ولكنه صحح الأوضاع قليلا بانتصار قاتل أمام الصين خارج الديار.
وارتفعت أصوات الجماهير مرة أخرى للمطالبة برحيل مانشيني، بعد الخسارة الصادمة أمام اليابان، الخميس الماضي، ليتجمد رصيد الأخضر عند 4 نقاط وتراجع للمركز الثالث.
وطالبت الجماهير بإقالة مانشيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الهجوم الإعلامي الكبير على المدرب والاتحاد السعودي لكرة القدم.
تبرير غريب
رغم كل تلك الانتقادات، خرج رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل بتصريحات يؤكد خلالها استمرار مانشيني على رأس القيادة الفنية للصقور خلال الفترة المقبلة، وهو ما فجر غضب الجماهير.
وبالنظر إلى الموقف الحالي، فإن مانشيني وضع الاتحاد السعودي في ورطة مع الجماهير، حيث إن صناع القرار يدركون أن إقالته في الوقت الحالي لن تفيد ((النسور الخضراء))، بسبب ضيق الوقت وصعوبة تطبيق أسلوب لعب جديد.
وبالإضافة للخوف من إقالته والتي سينتج عنها دفع الشرط الجزائي الضخم في عقده، الذي لم يكشف عنه الاتحاد السعودي، لكن من المتوقع أن يكون مرتفعا، بالنظر لراتبه الضخم والذي يصل إلى74 مليون ريال ((18 مليون يورو)) سنويا، بحسب ما ذكرته العديد من المصادر.
غير ذلك، فإن الاتحاد السعودي سيجد صعوبة كبيرة في إيجاد بديل مناسب لمانشيني، وذلك لأن مهمة تدريب المنتخب تختلف كثيرا عن الأندية في عملية الإعداد لمرحلة معينة والتعرف على القوام الأساسي للمنظومة والأجواء بشكل عام.
ويتطلب ذلك الحصول على بعض الوقت من أجل تحقيق النتائج المنتظرة، وبناء على ذلك فإن الخيار المناسب هو بقاء مانشيني وتحسين المستوى، بهدف الخروج من الأزمة الحالية.
وبالتالي، فإن اختيار مانشيني من البداية وضع الاتحاد السعودي في ورطة مع الجماهير بسبب صعوبة تغييره حاليًا، نظرا للأسباب المذكورة.
انتقادات حادة
تواصل الانتقادات، ملاحقةمانشيني مع المنتخب السعودي، فالمدرب الإيطالي يعتمد دائما على طريقة لعب ثابتة، متمثلة في خطة (3-5-2)، رغم الانتقادات التي تعرض لها بسبب هذا الأسلوب، ليقرر التغيير قليلا خلال مواجهة اليابان.
و قرر الاعتماد على خطة (4-5-1) وتتحول إلى (4-3-3) في بعض الأحيان، وذلك بعد اهتزاز شباكه في أول ربع ساعة.
وبالفعل، ظهر ((الأخضر)) بصورة جيدة واستطاع تهديد مرمى الضيوف بعدة فرص، قبل أن يتدخل مانشيني في الشوط الثاني ويعود لأسلوبه السابق بالاعتماد على 3 مدافعين، ودخول سالم الدوسري للعمق بدلا من التواجد على الطرف الأيسر.
ونتج عن ذلك، غياب الفاعلية الهجومية، بالإضافة لنجاح المنتخب الياباني في استغلال المساحات التي ظهرت على الأطراف لتشكيل الخطورة على الأخضر.
قفص الاتهام
شهدت الساعات الأخيرة، حالة من الهجوم المستمر على مانشيني، بسبب المستوى والطريقة التي ظهر بها الأخضر، فضلا عن تغيير مراكز بعض اللاعبين مثل سالم الدوسري وفراس البريكان.
وما فتح النار ضد مانشيني هو تصريحاته بعد المباراة والتي قال خلالها ((قررت اللعب بطريقة (4-3-3) بسبب المطالب الجماهيرية، وحاليا تسألون لماذا غيرت الطريقة؟)).
وتسأل عدد من النقادر والمدربين الوطنيين عن هل مانشيني يخوض المباريات بطريقة فنية هو مقتنع بها أم أنها يرسم طريقته حسب مايطلبه الآخرون؟.
-نتائج الأخضر تتراجع مع مانشيني.
-الصدمة الأولى كانت خروج الصقور من كأس آسيا.
-الصدمة الثانية تراجع النتائج في التصفيات المونديالية.
-المسحل صدم الشارع الرياضي بالإصرار على بقاء المدرب.
-الشرط الجزائي العالي وضع اتحاد القدم في ورطة.
-تغيير الطريقة أمام اليابان أثار الاستغراب.
-المدرب كان مطالبًا بالتخلي عن الدفاع في مباريات أخرى.
-الإيطالي فاجأ الشارع الرياضي بطريقته الجديدة أمام اليابان.
-مانشيني أكد أنه غير طريقته بناء على طلب الجماهير.
-النقاد تساءلوا.. هل مانشيني يخوض المباريات بطريقته أم ما يطلبه الآخرون؟!.

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