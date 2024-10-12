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إخلاء غزة مستمر مع تصعيد إسرائيل لهجماتها في لبنان

10/12/2024 11:27:23 PM
(MENAFN- Al Watan) جدد الجيش الإسرائيلي، أوامره للفلسطينيين في شمال قطاع غزة بمغادرة منازلهم وملاجئهم، بينما تواصل قواته هجومها المستمر منذ أسبوع ضد المسلحين.
وفي لبنان، ارتفع إجمالي عدد القتلى على مدى العام الماضي من الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة إلى 2229 قتيلا و10380 جريحًا.
حيث صعدت إسرائيل من حملتها ضد حزب الله بموجات من الغارات الجوية المكثفة في مختلف أنحاء لبنان وغزو بري على الحدود، بعد عام من تبادل إطلاق النار. والآن تخوض إسرائيل حربًا مع حماس في غزة وحليف حماس حزب الله في لبنان.
قصف مدفعي
وتركزت معظم المعارك، خلال الأسبوع الماضي، في جباليا ومحيطها، حيث تعرضت البلدة لقصف مدفعي وطائرات حربية إسرائيلية. وقال السكان إنهم حوصروا داخل منازلهم وملاجئهم.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني.
ودمرت الحرب مناطق واسعة من غزة وشردت حوالي 90 % من سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في كثير من الأحيان عدة

الغارات الجوية
وبين مسؤولون طبيون فلسطينيون أن الغارات الجوية الإسرائيلية سوت منطقة سكنية بالأرض، وأسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال في مخيم للاجئين في شمال قطاع غزة.
وفي منطقة شن فيها الجيش الإسرائيلي عملية برية كبرى الأسبوع الماضي، دمرت إحدى الضربات في وقت متأخر من يوم الجمعة مبنى بأكمله، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإلحاق أضرار جسيمة بالعديد من المباني القريبة في وسط مخيم جباليا، وفقا لخدمة الإسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة.
وقال مسؤولون طبيون، إن غارة أخرى أسفرت عن مقتل أم وأب وإصابة طفلهما في جزء آخر من جباليا.
عثر رجال الإنقاذ الذين هرعوا إلى المنطقة، قبل توقف الضربات، على حفرة بعمق 20 مترًا (65 قدمًا) داخل منزل في المنطقة.
وذكر مسؤولون في خدمات الطوارئ أنه تم انتشال 20 جثة على الأقل من المنطقة حتى صباح السبت، فيما قيل إن كثيرين آخرين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وأضافوا أن ست نساء وسبعة أطفال على الأقل قتلوا.
مستشفيات غزة
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن المستشفيات في أنحاء غزة استقبلت جثث 49 قتيلا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كما استقبلت المستشفيات 219 جريحا. وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى 42175 قتيلا، و98339 جريحا، وفقا للوزارة.
ولم يستجب المسؤولون العسكريون الإسرائيليون على الفور لطلب التعليق. وتأتي الضربات التي نفذت، في وقت متأخر من يوم الجمعة، في إطار الهجوم الإسرائيلي الموسع الأخير في شمال

زيارة بيروت
ومن جهة أخرى، قام رئيس مجلس النواب الإيراني، بجولة في موقع غارة جوية إسرائيلية في بيروت أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، متعهدا بأن طهران ستواصل دعم اللبنانيين والفلسطينيين في القتال ضد إسرائيل.
حيث زار محمد باقر قاليباف، المنطقة التي تعرضت للقصف بعد إجراء محادثات مع رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي، الذي قال إن أولوية لبنان الآن هي العمل على وقف إطلاق النار.
وقال مكتبه، إن الحكومة اللبنانية لا تزال ملتزمة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 2006، الذي وافق عليه في نهاية حرب استمرت 34 يوما بين إسرائيل وحزب الله، وهي مستعدة لتعزيز وجود الجيش اللبناني على طول حدود البلاد مع إسرائيل.
وقال خلال الجولة التي رافقه فيها عدد من مسؤولي حزب الله: ((سنواصل وقوفنا إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة وكذلك مع الشعب الفلسطيني)).
وأضاف أن إيران ستساعد الشعب اللبناني و((نأمل أن ينتصر)).
وكانت هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها مسؤول إيراني إلى بيروت، بعد زيارة نادرة لوزير الخارجية هذا الشهر.
شمال غزة
وأوضحت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، أنه لم يتم إدخال أي مساعدات غذائية إلى شمال قطاع غزة منذ الأول من أكتوبر.
وقال برنامج الغذاء العالمي، إن المعبر الحدودي الرئيسي إلى المنطقة التي مزقتها الحرب مغلق منذ نحو أسبوعين، محذرا من أن العملية البرية الإسرائيلية المستمرة لها تأثير كارثي على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية هناك.
وقال أنطوان رينارد، مدير برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية، ((إن الشمال معزول تماما ونحن غير قادرين على العمل هناك)).
وارتفعت المخاوف بشأن أزمة الجوع في غزة، بعد نحو شهر من اتهام المحقق المستقل التابع للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء لإسرائيل بتنفيذ ((حملة تجويع)) ضد

الاتحاد الأوروبي
يشعر بقلق عميق إزاء مشروع قانون إسرائيلي من شأنه أن يحظر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل في إسرائيل، ومن المرجح أن يقلص توزيع المساعدات في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
لجنة إسرائيلية
وافقت لجنة برلمانية إسرائيلية على مشروعي قانونين من شأنهما منع الأونروا من العمل في الأراضي الإسرائيلية وإنهاء كل الاتصالات بين الحكومة والوكالة التابعة للأمم المتحدة.
الأونروا
وكالة الأمم المتحدة هي المورد الرئيسي للغذاء والمياه والمأوى للمدنيين الفلسطينيين خلال الصراع الذي استمر 12 شهرًا في غزة.

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