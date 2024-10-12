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الأعاصير السابقة ساعدت في نجاح إجلاء سكان فلوريدا من ميلتون

10/12/2024 11:27:23 PM
(MENAFN- Al Watan) ترك إعصار ميلتون، الذي يعد من الأعاصير المدارية القوية، آثارا كبيرة على المناطق التي مر بها. ويتميز هذا النوع من الأعاصير بالقوة الهائلة والرياح العاتية، مما يجعله من بين الكوارث الطبيعية الأكثر تدميرا، لذا قام سكان فلوريدا الذين فروا مئات الأميال هربا من إعصار ميلتون برحلات بطيئة إلى منازلهم على الطرق السريعة المزدحمة، ممتنين للعودة أحياء.
ويقول المسؤولون إن الخسائر كانت لتكون أسوأ لولا عمليات الإجلاء الواسعة النطاق. ولعل الدمار الذي خلفه إعصار هيلين قبل أسبوعين فقط ساعد في إجبار العديد من الناس على الفرار.
إغراق الجزر
وتسبب إعصار ميلتون في مقتل 10 أشخاص على الأقل عندما ضرب وسط فلوريدا، مما أدى إلى إغراق الجزر الحاجزة، وتمزيق سقف ملعب البيسبول ((تامبا باي رايز))، وتسبب في حدوث أعاصير قاتلة.
وقال كريج فوجيت، الذي شغل منصب مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في عهد الرئيس باراك أوباما: ((من المرجح أن إعصار هيلين المدمر كان بمثابة تذكير صارخ بمدى ضعف بعض المناطق في مواجهة العواصف، خاصة المناطق الساحلية. عندما يرى الناس بأعينهم ما يمكن أن يحدث، خاصة في المناطق المجاورة، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير السلوك في العواصف المستقبلية)).
وفي مدينة بونتا جوردا الساحلية، لفتت رئيسة البلدية لين ماثيوز إلى أن رجال الإنقاذ تمكنوا فقط من إنقاذ ثلاثة أشخاص من مياه الفيضانات بعد مرور إعصار ميلتون، مقارنة بـ121 عملية إنقاذ من فيضانات هيلين.
أوامر الإخلاء
وقالت ماثيوز في مؤتمر صحفي: ((استمع الناس إلى أمر الإخلاء))، مشيرة إلى أن السلطات المحلية حرصت على سماع السكان لهم. وأوضحت: ((لقد أرسلنا فرقًا مزودة بمكبرات صوت لتجوب جميع مجتمعات المنازل المتنقلة وغيرها من الأماكن، لإبلاغ الناس بأنهم بحاجة إلى الإخلاء)).
وبحلول صباح يوم السبت، انخفض عدد سكان فلوريدا الذين ما زالوا دون كهرباء إلى أقل من 1.6 مليون نسمة، وفقًا لموقع poweroutage. وتم إبلاغ سكان سانت بطرسبرغ، البالغ عددهم 260 ألف نسمة، بغلي الماء قبل الشرب أو الطهي أو تنظيف أسنانهم حتى يوم الاثنين على الأقل.
وكانت حركة المرور بطيئة على طول امتدادات الطريق السريع 75، حيث ازدحمت مركبات النازحين إلى جانب تيار ثابت من شاحنات الخدمات المتجهة جنوبًا نحو تامبا. وفي حين كانت المدينة المكتظة بالسكان ومقاطعة هيلزبورو المحيطة مسؤولة عما يقرب من ربع حالات انقطاع التيار الكهربائي المتبقية، فإنها نجت من ضربة مباشرة لتامبا، وعاصفة المد القاتلة التي يخشى العلماء ألا تتحقق أبدًا.
تقييم الدمار
وسيعاين الرئيس جو بايدن الدمار الذي لحق بساحل خليج فلوريدا بسبب الإعصار. وقال إنه يأمل في التواصل مع حاكم الولاية، رون دي سانتيس، خلال الزيارة.
وتوفر الرحلة إلى فلوريدا لبايدن فرصة أخرى للضغط على رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون لدعوة المشرعين إلى واشنطن للموافقة على المزيد من التمويل خلال فترة العطلة التي تسبق الانتخابات، وهو ما قال كبير المشرعين في مجلس النواب إنه لن يفعله.
وأكد بايدن أن الكونجرس بحاجة إلى التحرك الآن لضمان حصول إدارة الأعمال الصغيرة ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية على الأموال التي يحتاجانها لتجاوز موسم الأعاصير، الذي يمتد حتى نهاية نوفمبر في المحيط الأطلسي. وقال الرئيس إن إعصار ميلتون تسبب في أضرار تقدر بنحو 50 مليار دولار.
وبينما تستمر عمليات التعافي، طلب دي سانتيس من الناس توخي الحذر، مشيرًا إلى التهديدات الأمنية المستمرة، بما في ذلك خطوط الكهرباء الساقطة والمياه الراكدة التي قد تخفي أجسامًا خطيرة.
وذكر بول كلوز، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، أن منسوب مياه الأنهار ((سيستمر في الارتفاع)) خلال الأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة، مما سيؤدي إلى فيضانات الأنهار، خاصة حول خليج تامبا وشمالها. وقد تعرضت هذه المناطق لأكبر كمية من الأمطار، التي تأتي في أعقاب صيف ممطر شهد العديد من الأعاصير

الأضرار التي تسبب فيها إعصار ميلتون:
1. الرياح الشديدة:
دمرت العديد من المنازل والمباني والبنية التحتية.
2. الفيضانات:
تسببت في غمر المناطق السكنية والشوارع، مما أدى إلى نزوح الآلاف من السكان.
3. انهيارات أرضية: تسببت فيها الأمطار الغزيرة، وأدت إلى إغلاق الطرق وتدمير الممتلكات.
4. الخسائر الاقتصادية: أدت الأضرار إلى خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة تدمير الممتلكات والبنية التحتية.
5. الخسائر البشرية:
كان هناك عدد من الضحايا والإصابات نتيجة الفيضانات والانهيارات.
6. تأثير طويل الأمد: أثر الإعصار على الحياة اليومية للسكان مع انقطاع الكهرباء والمياه فترات طويلة.

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