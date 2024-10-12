الصين تستعيد شيجيان- 19

(MENAFN
- Al Watan)
تمكنت الصين من استعادة القمر الاصطناعي الاختباري ((شيجيان- 19))، وهو أول قمر اصطناعي قابل لإعادة الاستخدام والإرجاع، عند موقع دونغفنغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية.
أفادت وكالة الفضاء الصينية، أن جميع الحمولات القابلة للإرجاع في مجالات مثل تربية النباتات
والكائنات الحية الدقيقة والتحكم الذاتي والتحقق من صلاحية التكنولوجيا الجديدة وتجارب علوم الفضاء، وكذلك الرفاه الاجتماعي والابتكار الثقافي قد تم استعادتها بسلاسة، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية ((شينخوا)).
ويعد القمر الاصطناعي ((شيجيان-19))، الذي يتميز بمستويات عالية من الجاذبية الصغرى والتوقيت الجيد، منصة اختبار فضائية فعالة لمستويات الجاذبية الصغرى العالية، الأمر الذي يدعم البحوث في علوم الجاذبية الصغرى وعلوم الحياة الفضائية.
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