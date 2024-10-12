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الذكاء الاصطناعي يستحل وظائف Tiktok

10/12/2024 11:27:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي ((تيك توك))، إلغاء مئات الوظائف في مختلف أنحاء العالم، خصوصًا في ماليزيا، وإعادة توجيه الموارد نحو حلول آلية مثل الذكاء الاصطناعي للإشراف على محتواها.
ولم تقدّم المنصة، التي تملكها شركة ((بايت دانس)) الصينية، تفاصيل عن عمليات الصرف في كل بلد.
وأوضح ناطق باسم الشركة، أن هذا القرار يهدف إلى دعم جهود ((تيك توك)) الرامية إلى تحسين الإشراف على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، من خلال الاعتماد خصوصًا على حلول ((آلية)). ومن المرجَّح أن تتأثر أقل من 500 وظيفة في ماليزيا، بحسب ((تيك توك)).
وأشارت، في مذكرة يعود تاريخها إلى نوفمبر 2023 منشورة عبر موقعها، إلى أن لديها ((آلاف الموظفين)) في ((القارات الست))، من دون توفير تفاصيل إضافية.
وقال الناطق باسم الشركة، في بيان: ((نعتزم استثمار ملياري دولار (1.8 مليار يورو) عالميًا في الثقة والأمن عام 2024 وحده، ونواصل تحسين فعالية جهودنا، مع حذف 80 % من المحتوى المخالف للقواعد بواسطة التقنيات الآلية)).
وتستخدم منصة الفيديوهات القصيرة مجموعة من الوسطاء البشريين وأدوات الرصد الآلي لتحليل المحتوى الذي ينشره مستخدموها وإزالته إذا لزم الأمر.

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