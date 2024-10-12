ميزة Iphone تسرب بيانات المستخدمين

(MENAFN
- Al Watan)
اكتشف خبراء الأمن السيبراني خللًا في ميزة Mirroring الخاصة بشركة أبل، والذي يعرض بيانات مستخدمي آيفون للخطر.
وقالت شركة سيفكو للبرمجيات الأمنية إن الخلل، عند استخدامه على جهاز Mac مخصص للعمل، يشارك بيانات الهاتف الذكي مع أنظمة تكنولوجيا
المعلومات الخاصة بالشركة.
وأكد الخبراء، أن تطبيقات الموظفين مخزنة على شبكات الشركات التي يصل إليها أصحاب العمل، وفقا لصحيفة ديلي ميل.
وحث فريق الأمن مستخدمي آيفون على التوقف عن استخدام هذه الميزة على أجهزة الكمبيوتر في العمل والشركات لتحديد أي أنظمة تكنولوجيا معلومات مؤسسية تجمع مخزون البرامج من أجهزة Mac حتى تصدر شركة أبل تحديثًا جديدًا.
وقالت شركة سيفكو في بيان ((إن هذا الخطأ يشكل خطرًا كبيرًا على الخصوصية؛ لأنه يمكن أن يعرض جوانب من حياتهم الشخصية لا يريدون مشاركتها أو قد تعرضهم للخطر)).
وأضاف البيان ((يشمل ذلك الكشف عن تطبيق VPN في بلد يقيد الوصول إلى الإنترنت، أو تطبيق مرتبط بحالة صحية لا يريد الموظف مشاركتها ببساطة. قد تكون عواقب الكشف عن مثل هذه البيانات وخيمة)).
ومع ذلك، قد تجد الشركات نفسها في مشاكل قانونية إذا لم تتم معالجة المشكلة.
وأوضح البيان الصادر عن سيفكو أن ((هذا قد يؤدي إلى انتهاك قوانين الخصوصية الرئيسية مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، والتقاضي المحتمل، وإنفاذ الوكالات الفيدرالية)).
اكتشف الفريق الخلل في 27 سبتمبر، وأكد أن iPhone Mirroring هو المصدر.
قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بإتاحة نظام التشغيل iOS 18.0.1 في 3 أكتوبر لإصلاح المشكلات التي تسببت في تعطل هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Pro الجديدة.
في ملاحظات التصحيح الخاصة بالتحديث، قالت شركة أبل إنها قامت بإصلاح مشكلة حيث ((قد لا تستجيب شاشة اللمس مؤقتًا في ظروف معينة على طرازي iPhone 16 وiPhone 16 Pro)).
سيكون هذا بمثابة أخبار جيدة لمستخدمي iPhone 16 الذين أبلغوا عن أن شاشات هواتفهم الجديدة، في كثير من الأحيان، غير مستجيبة، منذ تحديث iOS 18.
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