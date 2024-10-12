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ميزة Iphone تسرب بيانات المستخدمين

10/12/2024 11:27:22 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف خبراء الأمن السيبراني خللًا في ميزة Mirroring الخاصة بشركة أبل، والذي يعرض بيانات مستخدمي آيفون للخطر.
وقالت شركة سيفكو للبرمجيات الأمنية إن الخلل، عند استخدامه على جهاز Mac مخصص للعمل، يشارك بيانات الهاتف الذكي مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة.
وأكد الخبراء، أن تطبيقات الموظفين مخزنة على شبكات الشركات التي يصل إليها أصحاب العمل، وفقا لصحيفة ديلي ميل.
وحث فريق الأمن مستخدمي آيفون على التوقف عن استخدام هذه الميزة على أجهزة الكمبيوتر في العمل والشركات لتحديد أي أنظمة تكنولوجيا معلومات مؤسسية تجمع مخزون البرامج من أجهزة Mac حتى تصدر شركة أبل تحديثًا جديدًا.
وقالت شركة سيفكو في بيان ((إن هذا الخطأ يشكل خطرًا كبيرًا على الخصوصية؛ لأنه يمكن أن يعرض جوانب من حياتهم الشخصية لا يريدون مشاركتها أو قد تعرضهم للخطر)).
وأضاف البيان ((يشمل ذلك الكشف عن تطبيق VPN في بلد يقيد الوصول إلى الإنترنت، أو تطبيق مرتبط بحالة صحية لا يريد الموظف مشاركتها ببساطة. قد تكون عواقب الكشف عن مثل هذه البيانات وخيمة)).
ومع ذلك، قد تجد الشركات نفسها في مشاكل قانونية إذا لم تتم معالجة المشكلة.
وأوضح البيان الصادر عن سيفكو أن ((هذا قد يؤدي إلى انتهاك قوانين الخصوصية الرئيسية مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، والتقاضي المحتمل، وإنفاذ الوكالات الفيدرالية)).
اكتشف الفريق الخلل في 27 سبتمبر، وأكد أن iPhone Mirroring هو المصدر.
قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بإتاحة نظام التشغيل iOS 18.0.1 في 3 أكتوبر لإصلاح المشكلات التي تسببت في تعطل هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Pro الجديدة.
في ملاحظات التصحيح الخاصة بالتحديث، قالت شركة أبل إنها قامت بإصلاح مشكلة حيث ((قد لا تستجيب شاشة اللمس مؤقتًا في ظروف معينة على طرازي iPhone 16 وiPhone 16 Pro)).
سيكون هذا بمثابة أخبار جيدة لمستخدمي iPhone 16 الذين أبلغوا عن أن شاشات هواتفهم الجديدة، في كثير من الأحيان، غير مستجيبة، منذ تحديث iOS 18.

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