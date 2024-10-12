بدء تحصيل حق انتفاع قطاع البضائع بالسكك الحديدية بقيمة 300 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت هيئة السكك الحديدية تحصيل حق انتفاع قطاع البضائع من تحالف شركتي“ثري إيه إنترناشيونال” والغرابلي“G3A”، والمقدر بقيمة 300 مليون جنيه سنوياً.

وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ”البورصة”، إن التحالف بدأ في توريد الدفعات الخاصة بحق الانتفاع، حيث دفع حتى الآن نحو 150 مليون جنيه على دفعتين نظير انتفاعه بأصول قطاع البضائع وجارى العمل على تحصيل المبالغ المستحقة عن العام الأول.

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وأوضحت المصادر أن الاتفاق مع التحالف يشمل دفع 300 مليون جنيه سنوياً (175 مليون جنيه مقابل الانتفاع بالوحدات المتحركة“العربات والجرارات”، و125 مليون جنيه مقابل تأجير المسارات).

وأشارت إلى أن العقد المبرم بين الهيئة القومية للسكك الحديدية وتحالف“G3A” مدته 15 عاماً، وينص على تنفيذ الصيانة الكاملة للعربات والجرارات التي سيتسلمها التحالف، حيث بلغ عدد الوحدات التي تسلمها التحالف منذ التشغيل الأولى فى نوفمبر 2023 إلى الآن نحو 2900 عربة و75 جراراً.

ولفتت المصادر إلى أن قطاع نقل البضائع حقق طفرة في الإيرادات خلال الفترة الحالية، خاصة بعد زيادة الإقبال على خطوط السكة الحديد في نقل البضائع عقب ارتفاع أسعار المحروقات، بالاضافة إلى تزايد الاعتماد على السكة الحديد

ويعتمد التحالف في تقديم خدماته على شبكة خطوط تحتوي على 158 محطة، مرتبطة بمجموعة من الأحواش وموزعة على طول مسارات البضائع لتخزين وتجهيز القطارات.

وتتضمن هذه الشبكة عدة مسارات، منها مسار الاتحاد من منطقة التبين وميناءي الإسكندرية والدخيلة بطول 123 كم، والواحات البحرية ومنطقة التبين بطول 350 كم، ومسار سكة حديد ميناءي السخنة والأدبية بطول 55 كم، ووصلة برج العرب الجديدة من خط الإسكندرية – مطروح بطول 13 كم.

جدير بالذكر أن هناك نحو 11 صومعة غلال سيتم خدمتها عبر خطوط البضائع، وهي صوامع شبرا، طنطا، كفر الشيخ، إمبابة، بني سويف، الفيوم، أبو راضي، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا.

كما تشمل الخدمة مصانع السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، أبو قرقاص، جرجا، قوص، كوم أمبو، ومصنع أسمنت العامرية في حلوان، إضافة إلى خدمة شركات أبو قير للأسمدة، أبو زعبل للأسمدة، طلخا، كيما، مناجم السباعية، معامل تكرير البترول في المكس، وحوش البترول بفرز القاهرة، العجرود بالسويس، ومستودع المنيا.