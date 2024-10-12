بدء تحصيل حق انتفاع قطاع البضائع بالسكك الحديدية بقيمة 300 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) بدأت هيئة السكك الحديدية تحصيل حق انتفاع قطاع البضائع من تحالف شركتي“ثري إيه إنترناشيونال” والغرابلي“G3A”، والمقدر بقيمة 300 مليون جنيه سنوياً.
وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ”البورصة”، إن التحالف بدأ في توريد الدفعات الخاصة بحق الانتفاع، حيث دفع حتى الآن نحو 150 مليون جنيه على دفعتين نظير انتفاعه بأصول قطاع البضائع وجارى العمل على تحصيل المبالغ المستحقة عن العام الأول.
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وأوضحت المصادر أن الاتفاق مع التحالف يشمل دفع 300 مليون جنيه سنوياً (175 مليون جنيه مقابل الانتفاع بالوحدات المتحركة“العربات والجرارات”، و125 مليون جنيه مقابل تأجير المسارات).
وأشارت إلى أن العقد المبرم بين الهيئة القومية للسكك الحديدية وتحالف“G3A” مدته 15 عاماً، وينص على تنفيذ الصيانة الكاملة للعربات والجرارات التي سيتسلمها التحالف، حيث بلغ عدد الوحدات التي تسلمها التحالف منذ التشغيل الأولى فى نوفمبر 2023 إلى الآن نحو 2900 عربة و75 جراراً.
ولفتت المصادر إلى أن قطاع نقل البضائع حقق طفرة في الإيرادات خلال الفترة الحالية، خاصة بعد زيادة الإقبال على خطوط السكة الحديد في نقل البضائع عقب ارتفاع أسعار المحروقات، بالاضافة إلى تزايد الاعتماد على السكة الحديد
ويعتمد التحالف في تقديم خدماته على شبكة خطوط تحتوي على 158 محطة، مرتبطة بمجموعة من الأحواش وموزعة على طول مسارات البضائع لتخزين وتجهيز القطارات.
وتتضمن هذه الشبكة عدة مسارات، منها مسار الاتحاد من منطقة التبين وميناءي الإسكندرية والدخيلة بطول 123 كم، والواحات البحرية ومنطقة التبين بطول 350 كم، ومسار سكة حديد ميناءي السخنة والأدبية بطول 55 كم، ووصلة برج العرب الجديدة من خط الإسكندرية – مطروح بطول 13 كم.
جدير بالذكر أن هناك نحو 11 صومعة غلال سيتم خدمتها عبر خطوط البضائع، وهي صوامع شبرا، طنطا، كفر الشيخ، إمبابة، بني سويف، الفيوم، أبو راضي، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا.
كما تشمل الخدمة مصانع السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، أبو قرقاص، جرجا، قوص، كوم أمبو، ومصنع أسمنت العامرية في حلوان، إضافة إلى خدمة شركات أبو قير للأسمدة، أبو زعبل للأسمدة، طلخا، كيما، مناجم السباعية، معامل تكرير البترول في المكس، وحوش البترول بفرز القاهرة، العجرود بالسويس، ومستودع المنيا.
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