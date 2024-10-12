الفائض الفيدرالي الروسي يتقلص إلى 200 مليار روبل بنهاية سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت الميزانية الفيدرالية لروسيا فائضاً قدره 500 مليار روبل (5.2 مليار دولار) في شهر سبتمبر الماضي، رغم الزيادة الحادة في الإنفاق، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية الروسية ، حسبما أفادت تقارير من مؤسسة“كابيتال رينسانس” للاستشارات المالية والاستثمارات.

وسجلت الإيرادات الروسية نموا بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 تريليون روبل (34 مليار دولار)، مع زيادة تراكمية بنسبة 33% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ، وكان هذا النمو مدفوعاً بزيادة قدرها 4% في إيرادات النفط والغاز، التي ارتفعت بنسبة 49% مقارنة بنفس الفترة، بينما قفزت الإيرادات غير النفطية والغازية بنسبة 24%.

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في المقابل، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 34% على أساس سنوي في سبتمبر ليصل إلى 2.8 تريليون روبل، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 26.6 تريليون روبل (277 مليار دولار)، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وساعد فائض سبتمبر في رفع الفائض الإجمالي حتى الآن، أي على مدار تسعة اشهر، إلى 200 مليار روبل، أي ما يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي ، ومع ذلك، توقعت وزارة المالية عجزاً يصل إلى 3.3 تريليون روبل بحلول نهاية العام، أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الإنفاق المتوقعة في الربع الأخير من عام 2024.

وتشير الخطة المحدثة للميزانية الروسية لعام 2024 إلى توقع إنفاق كبير في الربع الرابع يصل إلى 13.3 تريليون روبل، وهو ما يعادل نصف الإنفاق الذي تحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

ويحذر محللو“كابيتال رينسانس” من أن هذا المستوى من التحفيز المالي قد يستمر في تأجيج التضخم وزيادة الطلب حتى عام 2025.

وأضاف المحللون أنه من المتوقع ان يرفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي بنسبة 1 نقطة مئوية ليصل إلى 20% في اجتماعه القادم في 25 أكتوبر.