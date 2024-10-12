مصر تقترب من تصنيع بطاريات للسيارات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال عمر عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع
قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن مصر اقتربت من تصنيع
البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية محلياً.
وكانت الهيئة العربية للتصنيع قد وقعت مطلع العام الماضي بروتوكول تعاون ثلاثي مع شركة“كلورايد إيجيبت” وشركة“بلو إي في”، بهدف إنشاء مصنع لبطاريات الليثيوم أيون وأنظمة الدفع الكهربائية لوسائل النقل الخفيفة.
موضوعات متعلقة
“فاروس إنرجى” تحصل على 20 مليون دولار من مستحقاتها لدى مصر “جى بى كابيتال” تستهدف التحول إلى بنك استثمار متكامل بدء تحصيل حق انتفاع قطاع البضائع بالسكك الحديدية بقيمة 300 مليون جنيه
أضاف خلال مشاركته في قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية، على أن المصنع بدأ منذ أكثر من عام في مجال صناعة وسائل النقل الكهربائية الخفيفة، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات لتصنيع بطاريات الليثيوم الخاصة بهذه الوسائل.
وذكر أن الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع معهد بحوث الإلكترونيات وشركة“ار اف بوكس RFBox” للهندسة والاستشارات، نجحت في إنشاء مركز متكامل لتصنيع وتجميع بطاريات الليثيوم لوسائل النقل الكهربائية الخفيفة داخل مصنع قادر.
وأوضح أن المركز الجديد يعمل على إنتاج بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد التي تستخدم في وسائل النقل الخفيفة مثل الدراجات والسكوترات وعربات الجولف.
وأطلقت مصر البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP فى نوفمبر من العام الماضى، ويقدم البرنامج حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية تعمل على ثلاثة محاور لتحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وحوافز تمنح لمصنعي السيارات الكهربائية ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات أهمها حافز نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محلياً، والإعفاء من ضريبة الترخيص، والإعفاء من رسم تنمية موارد الدولة، فضلاً عن إلزام المطورين العقاريين بتوفير نقاط شحن بنسبة محددة في المشروعات السكنية والتجارية.
MENAFN12102024000202011048ID1108773113
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.