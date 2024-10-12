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مصر تقترب من تصنيع بطاريات للسيارات الكهربائية

10/12/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال عمر عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن مصر اقتربت من تصنيع البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية محلياً.

وكانت الهيئة العربية للتصنيع قد وقعت مطلع العام الماضي بروتوكول تعاون ثلاثي مع شركة“كلورايد إيجيبت” وشركة“بلو إي في”، بهدف إنشاء مصنع لبطاريات الليثيوم أيون وأنظمة الدفع الكهربائية لوسائل النقل الخفيفة.

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أضاف خلال مشاركته في قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية، على أن المصنع بدأ منذ أكثر من عام في مجال صناعة وسائل النقل الكهربائية الخفيفة، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات لتصنيع بطاريات الليثيوم الخاصة بهذه الوسائل.

وذكر أن الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع معهد بحوث الإلكترونيات وشركة“ار اف بوكس RFBox” للهندسة والاستشارات، نجحت في إنشاء مركز متكامل لتصنيع وتجميع بطاريات الليثيوم لوسائل النقل الكهربائية الخفيفة داخل مصنع قادر.

وأوضح أن المركز الجديد يعمل على إنتاج بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد التي تستخدم في وسائل النقل الخفيفة مثل الدراجات والسكوترات وعربات الجولف.

وأطلقت مصر البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP فى نوفمبر من العام الماضى، ويقدم البرنامج حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية تعمل على ثلاثة محاور لتحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وحوافز تمنح لمصنعي السيارات الكهربائية ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات أهمها حافز نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محلياً، والإعفاء من ضريبة الترخيص، والإعفاء من رسم تنمية موارد الدولة، فضلاً عن إلزام المطورين العقاريين بتوفير نقاط شحن بنسبة محددة في المشروعات السكنية والتجارية.

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