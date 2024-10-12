فاروس إنرجى تحصل على 20 مليون دولار من مستحقاتها لدى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة“فاروس إنرجى” للطاقة أنها حصلت على 20 مليون دولار من مستحقاتها فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى.

وتسعى الشركة إلى دمج الامتيازات في الفَيّوم وشمال بني سويف، مما سيوفر مرونة مالية أكبر ويعزز قيمة الأصول. وأظهرت الحكومة استعدادها لدعم مشروع الدمج، حيث نفذت مماثلة مع شركات أخرى.

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أضافت الشركة فى بيان، أنها تجهز فى الوقت الحالى لحملة حفر فى الفيوم وشمال بنى سويف، وأنها فى الربع الرابع من العام الحالى من المتوقع أن تنتهى من حفر بئر فى امتياز الفيوم.

بالإضافة إلى ذلك، انطلقت عمليات حفر بئر استكشافي في منطقة الفَيّوم في أغسطس 2024، وهو مشروع مهم بالنسبة لاستراتيجية الشركة التوسعية، ويقع بين حقلين منتجين هما“سعد” و”عين أسلين”، ويستهدف طبقات“أبورواش G”، التي تمثل مكامن محتملة قد تزيد من احتياطيات وإنتاج الشركة في المنطقة. تسعى“فاروس” من خلال هذه العمليات إلى تعزيز قدرتها على تحقيق اكتشافات جديدة تدعم نموها المستقبلي.

وتوقعت الشركة، أن تركز على مشاريع حقن المياه وإعادة الإكمال، للامتياز على أن تضع خطة حفر جديدة لعام 2025، وذكرت أن متوسط إنتاجها فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى يصل إلى 1395 برميل نفط مكافىء يوميًا، وتوقعت أن تتراوح معدلات الإنتاج لعام 2024 بأكمله ما بين 1300 و1500 برميل نفط مكافئ.

وقالت إنها فى امتياز الفيوم حافظت على معدلات الإنتاج عبر إصلاحات الآبار منخفطة التكلفة وإعادة إكمال الآبار، ونوهت أن الإنتاج المستقر من أولى الآبار الاستكشافية فى امتياز شمال بنى سويف مؤشر على الإمكانات.

وذكرت أن احتياطياتها المثبتة فى مصر تصل إلى 14.4 مليون برميل مكافئ، وأن أرباحها من البلاد وصلت إلى 14 مليون دولار خلال النصف الأول من العام مقابل خسائر قيمتها 11.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وقالت إنها جددت تمويل دوار من البنك الأهلى حتى مايو 2025، وكانت أرصدة المبالغ المستحقة على الشركة حتى يونيو الماضى تقدر بنحو 3.2 مليون دولار، مقارنة مع 9.7 مليون دولار في 30 يونيو 2023.