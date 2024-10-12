اتفاقيات الاقتصاد النظيف والعادل تدخل حيز التنفيذ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

MENAFN - Al-Borsa News) دخلت الاتفاقيات المتعلقة بالاقتصاد النظيف والعادل، التي تشمل الولايات المتحدة واليابان وعددًا من الدول الأخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيز التنفيذ في خطوة لتعزيز إزالة الكربون والتعاون الاقتصادي في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء“كيودو” اليابانية أنه تم تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالركيزتين الثانية والثالثة من“إطار الاقتصاد الهندي-الهادئ” يومي الجمعة والسبت على التوالي، حيث دخلت اتفاقية تعزيز سلاسل التوريد حيز التنفيذ في فبراير الماضي، بينما لا تزال الركيزة المتبقية قيد التفاوض.

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وتهدف 14 دولة من دول إطار الاقتصاد الهندي-الهادئ إلى تسريع انتقال الطاقة من خلال جهود مثل دمج الهيدروجين في خططهم للطاقة، وتعزيز استخدام الوقود المستدام للطيران، وتحسين الحصول على الكهرباء النظيفة .

وقد أكملت ست دول، بما في ذلك اليابان وسنغافورة والولايات المتحدة، العمليات المحلية اللازمة للركيزة الاقتصادية النظيفة بحلول سبتمبر، مما أتاح لها الوصول إلى العتبة المطلوبة لاتفاقية إطار الاقتصاد الهندي-الهادئ.

وتسعى دول الإطار أيضًا إلى تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الرشوة الأجنبية ومنع الفساد في المشتريات العامة بموجب اتفاقية الاقتصاد العادل، التي تركز على فرض الضرائب الصحيحة مع تدابير مكافحة الفساد.

وأعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستقدم مساعدة فنية وبناء قدرات لشركاء الإطار لمساعدتهم في تنفيذ أحكام مكافحة الفساد، مع التركيز بشكل أساسي على تدريب تنفيذ القوانين المتعلقة بالرشوة الأجنبية، والمسؤولية الشركات، والامتثال.

وبحلول الشهر الماضي، أكملت تايلاند والولايات المتحدة وأربع دول أخرى العمليات المحلية اللازمة للموافقة على ركيزة الاقتصاد العادل.

وتوصلت دول الإطار إلى نتائج هامة حول اتفاقية الاقتصاد النظيف واتفاقية الاقتصاد العادل في نوفمبر الماضي في سان فرانسيسكو.

ومع ذلك، يبقى مستقبل الاتفاق حول التجارة، الركيزة الرابعة والأخيرة من المبادرة الاقتصادية، غير مؤكد جزئيًا بسبب الانقسامات المتعلقة بالتجارة الرقمية.

وتأسس إطار الاقتصاد الهندي-الهادئ، الذي يمثل حوالي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في مايو 2022 من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بهدف تحقيق انخراط اقتصادي أعمق في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث توسع الصين نفوذها.

ويشمل هذا الإطار أيضًا أستراليا وبروناي وفيجي والهند وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وكوريا الجنوبية وفيتنام.