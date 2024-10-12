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السكك الحديدية: بناء 20 عمارة في محيط محطة بشتيل لتوفير عوائد للهيئة

10/12/2024 11:27:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس محمد عامر، أن” الدولة المصرية حققت نقلة حضارية كبيرة في منظومة السكة الحديد.

وأشار عامر، خلال تصريحات تلفزيونية مساء اليوم السبت، إلى أنه تم بدء العمل في محطة بشتيل منذ عامين، بواسطة شركات مصرية، لافتا إلى أنه سيتم بناء 20 عمارة في محيط محطة بشتيل لقطارات صعيد مصر لتوفير عوائد لهيئة السكك الحديد.

موضوعات متعلقة بدء تحصيل حق انتفاع قطاع البضائع بالسكك الحديدية بقيمة 300 مليون جنيه تدشين 20 مشروعًا لـ”النقل” منها محطة قطارات بشتيل بتكلفة 4.7 مليار جنيه تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

وتطرق إلى أنه يوم غد الأحد سيدخل محطة قطارات الصعيد أول قطار قادم من طنطا، يعقبه باقي القطارات، كما سيتم زيادة قطارات فاخرة تكون بدايتها محطة بشتيل، متوقعًا إقبالاً كبيرًا من المصريين والسياح.

المصدر:

MENAFN12102024000202011048ID1108773108

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