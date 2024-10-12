السكك الحديدية: بناء 20 عمارة في محيط محطة بشتيل لتوفير عوائد للهيئة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس محمد عامر، أن” الدولة المصرية حققت نقلة حضارية كبيرة في منظومة السكة الحديد.
وأشار عامر، خلال تصريحات تلفزيونية مساء اليوم السبت، إلى أنه تم بدء العمل في محطة بشتيل منذ عامين، بواسطة شركات مصرية، لافتا إلى أنه سيتم بناء 20 عمارة في محيط محطة بشتيل لقطارات صعيد مصر لتوفير عوائد لهيئة السكك الحديد.
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بدء تحصيل حق انتفاع قطاع البضائع بالسكك الحديدية بقيمة 300 مليون جنيه تدشين 20 مشروعًا لـ”النقل” منها محطة قطارات بشتيل بتكلفة 4.7 مليار جنيه تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
وتطرق إلى أنه يوم غد الأحد سيدخل محطة قطارات الصعيد أول قطار قادم من طنطا، يعقبه باقي القطارات، كما سيتم زيادة قطارات فاخرة تكون بدايتها محطة بشتيل، متوقعًا إقبالاً كبيرًا من المصريين والسياح.
المصدر:
MENAFN12102024000202011048ID1108773108
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