وزير الصناعة الإيطالي: إعداد إطار تنظيمي لإنتاج الطاقة النووية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو أن الحكومة الإيطالية قررت إعداد إطار تنظيمي يسمح باستئناف إنتاج الطاقة النووية المستدامة.
وقال وزير الصناعة الإيطالي ، خلال مؤتمر لرواد الأعمال الشباب اليوم السبت ، إنه تم إطلاق مبادرة لبناء محطات نووية متقدمة من الجيل الثالث أو الجيل الرابع في إيطاليا.
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وأشار إلى أن الطاقة النووية الآمنة هي المصدر المستمر الوحيد إلى جانب تطوير مصادر الطاقة المتجددة سيكون قادرًا على ضمان استدامة إمدادات الطاقة والتحول نحو اقتصاد مستدام.
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