وزير الصناعة الإيطالي: إعداد إطار تنظيمي لإنتاج الطاقة النووية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو أن الحكومة الإيطالية قررت إعداد إطار تنظيمي يسمح باستئناف إنتاج الطاقة النووية المستدامة.

وقال وزير الصناعة الإيطالي ، خلال مؤتمر لرواد الأعمال الشباب اليوم السبت ، إنه تم إطلاق مبادرة لبناء محطات نووية متقدمة من الجيل الثالث أو الجيل الرابع في إيطاليا.

موضوعاتاتفاقيات الاقتصاد النظيف والعادل تدخل حيز التنفيذ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الفائض الفيدرالي الروسي يتقلص إلى 200 مليار روبل بنهاية سبتمبر بيكر هيوز: ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

وأشار إلى أن الطاقة النووية الآمنة هي المصدر المستمر الوحيد إلى جانب تطوير مصادر الطاقة المتجددة سيكون قادرًا على ضمان استدامة إمدادات الطاقة والتحول نحو اقتصاد مستدام.