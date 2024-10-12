Sunday, 13 October 2024 07:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الصناعة الإيطالي: إعداد إطار تنظيمي لإنتاج الطاقة النووية

10/12/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو أن الحكومة الإيطالية قررت إعداد إطار تنظيمي يسمح باستئناف إنتاج الطاقة النووية المستدامة.

وقال وزير الصناعة الإيطالي ، خلال مؤتمر لرواد الأعمال الشباب اليوم السبت ، إنه تم إطلاق مبادرة لبناء محطات نووية متقدمة من الجيل الثالث أو الجيل الرابع في إيطاليا.

موضوعات متعلقة اتفاقيات الاقتصاد النظيف والعادل تدخل حيز التنفيذ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الفائض الفيدرالي الروسي يتقلص إلى 200 مليار روبل بنهاية سبتمبر بيكر هيوز: ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

وأشار إلى أن الطاقة النووية الآمنة هي المصدر المستمر الوحيد إلى جانب تطوير مصادر الطاقة المتجددة سيكون قادرًا على ضمان استدامة إمدادات الطاقة والتحول نحو اقتصاد مستدام.

MENAFN12102024000202011048ID1108773107

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث