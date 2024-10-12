102% زيادة سجلات قطاع تطوير الألعاب الإلكترونية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
سيطر تطوير الألعاب الإلكترونية على أكثر الأنشطة الاقتصادية نموًا في القطاعات الواعدة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث فاقت نمو السجلات القائمة نمو 11 قطاعات أخرى، والتي بلغت 102%، في وقت سجلت 6 مناطق، ممثلة في: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والمدينة المنورة، وعسير، والقصيم، أكثر مناطق المملكة نموًا في سجلات الأنشطة الاقتصادية القائمة في القطاعات الواعدة على مستوى مناطق المملكة. فرص تنموية
كشف تقرير القطاعات الواعدة للربع الثالث من العام الحالي، تشكيل القطاعات الواحدة إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، ومساهمتها بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تأتي أبرزها في أنشطة النقل والخدمات اللوجستية، والتقنية، والفنون والترفيه، والتسلية وغيرها، مما يوفر لقطاع الأعمال فرصا لتنمية الأعمال، والتوسع في الشراكات، وتتمثل القطاعات الواعدة في 12 نشاطًا اقتصاديًا ممثلة في: تطوير الألعاب الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحلول التقنية المالية، وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والتعلم في مجال الرياضة والترفيه، وأنشطة النوادي الرياضية، وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي، والخدمات اللوجستية، والشقق الفندقية، ومراكز الاسترخاء والعناية الشخصية، وتنظيم الرحلات السياحية.
صدارة القطاعات
تصدر تطوير الألعاب الإلكترونية القطاعات الواعدة، حيث سجلت السجلات القائمة نموًا بـ102%، والتي بلغت 5675 سجلات قائمة، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 2803 سجلات قائمة، وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق المملكة سجلات قائمة في تطوير الألعاب الإلكترونية بـ59%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 2235 سجلا قائمة بـ39%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 582 سجل بـ10%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 180 سجلا بـ3%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 89 سجلا بـ2%. %68 خدمات لوجستية
ارتفعت سجلات الخدمات اللوجستية في الربع الثالث من العام الحالي 68%، والتي حلت ثانيًا كأكثر القطاعات الواعدة نموًا، حيث بلغت 14.206 ألف سجلات قائمة، مقابل 8443 سجلات في الفترة نفسها من العام الماضي، وتصدرت منطقة الرياض سجلات الخدمات اللوجستية، والتي بلغت 6909 سجلات بـ49%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 3725 سجلا بـ26%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 1742 سجلا بـ12%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 437 سجلا بـ3%، والمدينة المنورة ثالثًا، بإجمالي 391 سجلا بـ2.75%. %49 نموًا
سجلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ثالث القطاعات الواعدة نموًا بـ49%، حيث بلغت إجمالي السجلات القائمة 10.183 ألف سجل، وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق المملكة سجلات، بإجمالي 6316 سجل بـ62%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 1988 سجلا بـ20%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 1054 سجلا بـ10%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 293 سجلا بـ3%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 137 سجلا بـ1%. تقنية الطباعة
حلت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كرابع القطاعات الواعدة نموًا بـ48%، حيث بلغت إجمالي السجلات القائمة 5440 سجلا، مقابل 3655 سجلات في الربع الثالث من العام الماضي، وتصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة سجلات قائمة في تقنية الطباعة، والتي بلغت 3111 سجلا بـ57%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 1202 سجل بـ22%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 588 سجلا بـ11%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 184 سجلا بـ3%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 85 سجلات بـ2%. الشقق الفندقية خامسا
بلغ نمو السجلات القائمة للشقق الفندقية 43%، والتي حلت خامسًا كأعلى القطاعات الواعدة نموًا، وبلغت إجمالي السجلات القائمة 8583 سجلات قائمة، مقابل 5973 سجلا قائمة في الربع المماثل للعام الماضي، وتصدرت منطقة مكة المكرمة سجلات الشقق الفندقية القائمة، بإجمالي 3485 سجلات بـ41%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 2686 سجلا بـ31%، والمدينة المنورة ثالثًا، بإجمالي 749 سجلات بـ9%، والشرقية رابعًا، بإجمالي 605 سجلات بـ7%، وعسير خامسًا، بإجمالي 356 سجلا بـ4%. الألعاب الإلكترونية الأكثر نموًا بالقطاعات الواعدة
- 6 مناطق تتصدر سجلات القطاعات الواعدة.
- 12 نشاطًا اقتصاديًا في القطاعات الواعدة.
- 4 إسهامات للقطاعات الواعدة.
- الأنشطة المالية والتأمين والنوادي الرياضية أقل القطاعات نموًا.
أكثر القطاعات نموًا
- تطوير الألعاب الإلكترونية 102%.
- الخدمات اللوجستية 68%.
- تقنيات الذكاء الاصطناعي 49%.
- تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 48%.
- الشقق الفندقية 43%.
تطوير الألعاب الإلكترونية
- %102 نمو السجلات القائمة.
- 10.183 ألف سجلات قائمة.
أعلى المناطق
- الرياض 59%.
- مكة المكرمة 39%.
- الشرقية 10%.
- المدينة المنورة 3%.
- القصيم 2%.
MENAFN12102024000089011017ID1108773070