العلم يكشف أوسم 10 رجال في العالم

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- Khaberni) خبرني - أجرى الطبيب جوليان دي سيلفا، جراح تجميل الوجه في لندن، دراسة لتحديد أكثر الرجال وسامة باستخدام "النسبة الذهبية اليونانية للجمال"، وهي تقنية تعتمد على معايير النسبة الذهبية لتحديد تناسق ملامح الوجه، وكشفت الدراسة عن قائمة تضم أكثر 10 رجال وسامة في العالم وفقاً لمعايير هذه النسبة.
وبحسب ما نشره موقع "دايلي ميل"، ووفق الدراسة، اتضح أن النجم آرون تايلور جونسون، هو رسمياً الرجل الأكثر وسامة في العالم.
وتصدر الأخير القائمة بنسبة مذهلة بلغت 93.04% .
وجاء لوسيان لافيسكونت، 32 عاماً، في المركز الثاني بنسبة 92.41% .
والقائمة بالترتيب كالتالي، بحسب دراسة دي سيلفا، ووفقاً للنسبة الذهبية:
آرون تايلور جونسون - 93.04%
لوسيان لافيسكونت - 92.41%
بول ميسكال - 92.38%
روبرت باتينسون - 92.15%
جاك لودين - 90.33%
جورج كلوني - 89.9%
نيكولاس هولت - 89.84%
تشارلز ميلتون - 88.46%
إدريس إلبا – 87.94%
شاه روخ خان - 86.76%
ولفهم الوجوه الأكثر جاذبية، استخدم الدكتور دي سيلفا، الذي يدير مركز جراحة الوجه التجميلية المتقدمة في لندن، النسبة الذهبية،
وهي معادلة رياضية ابتكرها الإغريق في محاولة لقياس الجمال.
ويمكن تطبيق النسبة على أي شيء تقريباً ، واستخدمها ليوناردو دافنشي ، لوصف الجسم البشري المثالي للذكر في عمله الشهير، الرجل الفيتروفي.
وتعتمد فرضية النسبة الذهبية على فكرة أن الجمال يتجسد عندما تكون نسب الوجه أو الجسم أقرب إلى الرقم 1.618، المعروف بـ "فاي" (Phi).
ووفقاً لهذه الفرضية، فإن ملامح الوجه التي تحقق هذه النسبة تتميز بالتوازن والتناسق، مما يجعلها تبدو أكثر جاذبية للعين البشرية.
وقال الدكتور دي سيلفا: "كان آرون هو الفائز الواضح عندما تم قياس جميع عناصر الوجه من أجل الكمال الجسدي، إن نتيجته البالغة 93.04% ستجعله بسهولة أكثر جيمس بوند وسامة في التاريخ إذا حصل على الدور كما هو متوقع، إنه متقدم كثيراً على جميع ممثلي جيمس بوند - شون كونري، في المركز الثاني بنسبة 89.2%، وروجر مور في المركز الثالث بنسبة 88.8% ودانييل كريج في المركز الأخير - خلف جورج لازينبي - بنسبة 84.2%".
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