العلم يكشف أوسم 10 رجال في العالم

MENAFN - Khaberni) خبرني - أجرى الطبيب جوليان دي سيلفا، جراح تجميل الوجه في لندن، دراسة لتحديد أكثر الرجال وسامة باستخدام "النسبة الذهبية اليونانية للجمال"، وهي تقنية تعتمد على معايير النسبة الذهبية لتحديد تناسق ملامح الوجه، وكشفت الدراسة عن قائمة تضم أكثر 10 رجال وسامة في العالم وفقاً لمعايير هذه النسبة.

وبحسب ما نشره موقع "دايلي ميل"، ووفق الدراسة، اتضح أن النجم آرون تايلور جونسون، هو رسمياً الرجل الأكثر وسامة في العالم.

وتصدر الأخير القائمة بنسبة مذهلة بلغت 93.04% .

وجاء لوسيان لافيسكونت، 32 عاماً، في المركز الثاني بنسبة 92.41% .

والقائمة بالترتيب كالتالي، بحسب دراسة دي سيلفا، ووفقاً للنسبة الذهبية:



آرون تايلور جونسون - 93.04%

لوسيان لافيسكونت - 92.41%

بول ميسكال - 92.38%

روبرت باتينسون - 92.15%

جاك لودين - 90.33%

جورج كلوني - 89.9%

نيكولاس هولت - 89.84%

تشارلز ميلتون - 88.46%

إدريس إلبا – 87.94%

شاه روخ خان - 86.76%

ولفهم الوجوه الأكثر جاذبية، استخدم الدكتور دي سيلفا، الذي يدير مركز جراحة الوجه التجميلية المتقدمة في لندن، النسبة الذهبية،

وهي معادلة رياضية ابتكرها الإغريق في محاولة لقياس الجمال.

ويمكن تطبيق النسبة على أي شيء تقريباً ، واستخدمها ليوناردو دافنشي ، لوصف الجسم البشري المثالي للذكر في عمله الشهير، الرجل الفيتروفي.

وتعتمد فرضية النسبة الذهبية على فكرة أن الجمال يتجسد عندما تكون نسب الوجه أو الجسم أقرب إلى الرقم 1.618، المعروف بـ "فاي" (Phi).

ووفقاً لهذه الفرضية، فإن ملامح الوجه التي تحقق هذه النسبة تتميز بالتوازن والتناسق، مما يجعلها تبدو أكثر جاذبية للعين البشرية.

وقال الدكتور دي سيلفا: "كان آرون هو الفائز الواضح عندما تم قياس جميع عناصر الوجه من أجل الكمال الجسدي، إن نتيجته البالغة 93.04% ستجعله بسهولة أكثر جيمس بوند وسامة في التاريخ إذا حصل على الدور كما هو متوقع، إنه متقدم كثيراً على جميع ممثلي جيمس بوند - شون كونري، في المركز الثاني بنسبة 89.2%، وروجر مور في المركز الثالث بنسبة 88.8% ودانييل كريج في المركز الأخير - خلف جورج لازينبي - بنسبة 84.2%".



