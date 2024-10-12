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نزاع حول جنسية فأر

10/12/2024 8:09:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) زرت‭ ‬مصر‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬ويتعجب‭ ‬كثيرون‭ ‬عندما‭ ‬أقول‭ ‬لهم‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لي‭ ‬زيارة‭ ‬الأهرامات‭ ‬و«أبو‭ ‬الهول‮»‬،‭ ‬متعللا‭ ‬بأنني‭ ‬رأيتها‭ ‬عديد‭ ‬المرات‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬السينما‭ ‬والتلفزيون،‭ ‬وأعرف‭ ‬عنها‭ ‬الكثير‭ ‬بسبب‭ ‬التاريخ‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬بلادي‭ ‬ومصر،‭ ‬وحقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬هي‭ ‬أنني‭ ‬وكلما‭ ‬زرت‭ ‬مصر‭ ‬أهتم‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬أصدقائي‭ ‬فيها،‭ ‬وتنسيني‭ ‬متعة‭ ‬مجالستهم‭ ‬أمر‭ ‬الأهرامات‭ ‬وغيرها،‭ ‬ويعجبني‭ ‬في‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬انتزاع‭ ‬الابتسامة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬فكّي‭ ‬الألم‭ ‬والحزن،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬أبلغ‭ ‬وأطرف‭ ‬ما‭ ‬سمعت‭ ‬تعقيبا‭ ‬على‭ ‬تبرئة‭ ‬حسني‭ ‬مبارك‭ ‬ومساعديه‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬التهم‭: ‬يا‭ ‬عمي‭ ‬القضاء‭ ‬المصري‭ ‬لبس‭ ‬في‭ ‬سيدنا‭ ‬يوسف‭ ‬تهمة‭ ‬التحرش‭ ‬وحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭!! ‬جات‭ ‬على‭ ‬مبارك،‭ ‬فاستعادت‭ ‬ذاكرتي‭ ‬حكاية‭ ‬الفأر‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اكتشافه‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬طائرة‭ ‬سعودية‭ ‬كانت‭ ‬منطلقة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬القاهرة‭ ‬إلى‭ ‬جدة،‭ ‬فساد‭ ‬فيها‭ ‬هرج‭ ‬ومرج‭ ‬استوجب‭ ‬تأخير‭ ‬انطلاق‭ ‬الرحلة،‭ ‬وطالبت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬السعودية‭ ‬بتعويض‭ ‬مالي‭ ‬كبير،‭ ‬نظير‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬تكبدتها‭ ‬بسبب‭ ‬التأخير،‭ ‬فقال‭ ‬مدير‭ ‬مطار‭ ‬القاهرة‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الفأر‭ ‬مصريًّا‭. ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬مطار‭ ‬القاهرة‭ ‬غير‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬سببها‭ ‬الفأر‭ ‬للخطوط‭ ‬السعودية،‭ ‬وكان‭ ‬بذلك‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الفأر‭ ‬أتى‭ ‬أصلا‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وشاءت‭ ‬الأقدار‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬كابينة‭ ‬الركاب‭ ‬بينما‭ ‬الطائرة‭ ‬جاثمة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬القاهرة‭ ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬سامي‭ ‬البساطي،‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬المصرية‭ ‬لعلم‭ ‬الحيوان،‭ ‬أنه‭ ‬لتحديد‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الخسائر‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬جنسية‭ ‬الفأر،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معرفة‭ ‬السلالة‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليها،‭ ‬لأن‭ ‬لفئران‭ ‬كل‭ ‬بلد‭ ‬خصائص‭ ‬معينة،‭ ‬وقال‭ ‬البساطي‭: ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الفأر‭ ‬غير‭ ‬مصري،‭ ‬ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬جدا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬موجوداً‭ ‬على‭ ‬الطائرة‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكتشفه‭ ‬أحد،‭ ‬ولمعرفة‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬فحص‭ ‬الفأر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المواصفات‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬اكتسبها‭ ‬من‭ ‬البيئة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعيش‭ ‬فيها‭ ‬قبل‭ ‬ركوبه‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تذكرة،‭ ‬وكان‭ ‬الفأر‭ ‬قد‭ ‬أثار‭ ‬الذعر‭ ‬على‭ ‬الطائرة‭ ‬السعودية‭ ‬قبل‭ ‬إقلاعها‭ ‬بربع‭ ‬ساعة،‭ ‬عندما‭ ‬صرخت‭ ‬راكبة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتشفت‭ ‬أن‭ ‬فأرا‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬جسد‭ ‬ابنها،‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬رحلتها‭ ‬وعلى‭ ‬متنها‭ ‬368‭ ‬راكباً،‭ ‬وحدوث‭ ‬خسائر‭ ‬للشركة‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه،‭ ‬لأن‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬السعودية‭ ‬أتت‭ ‬بطائرة‭ ‬بديلة‭ ‬لنقل‭ ‬الركاب،‭ ‬لرفضهم‭ ‬الطائرة‭ ‬أم‭ ‬فئران‭ ‬برغم‭ ‬التطمينات‭ ‬التي‭ ‬قُدِمت‭ ‬لهم‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬تفتيشها‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أقارب‭ ‬لذلك‭ ‬الفأر‭ ‬عليها‭.‬

وفتح‭ ‬الحادث‭ ‬شهية‭ ‬المصريين‭ ‬للتريقة،‭ ‬فجاؤوا‭ ‬بالتعليقات‭ ‬التالية‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬الفيران‭ ‬عايزة‭ ‬تهاجر‭ ‬وتسيب‭ ‬البلد‭.. ‬يا‭ ‬جماعة،‭ ‬الفار‭ ‬مصري‭ ‬ابن‭ ‬مصري‭ ‬وفكر‭ ‬يسافر‭ ‬يلقط‭ ‬رزقه‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬الله‭ ‬يعينه،‭ ‬عنده‭ ‬أسرة‭ ‬وعيال‭ ‬مش‭ ‬لاقي‭ ‬يأكلهم‭ .. ‬يا‭ ‬جماعة‭ ‬أنا‭ ‬اللي‭ ‬عرفتو‭ ‬عن‭ ‬الفار‭ ‬ده‭ ‬إنه‭ ‬أبوه‭ ‬سعودي‭ ‬وأمه‭ ‬مصرية‭! ‬دا‭ ‬أكيد‭ ‬مش‭ ‬مصري‭ ‬لأن‭ ‬الفار‭ ‬المصري‭ ‬لما‭ ‬يكون‭ ‬صايع‭ ‬قوي‭ ‬يا‭ ‬دوب‭ ‬يطلع‭ ‬ماسورة‭ ‬مجاري‭.. ‬أهم‭ ‬حاجة‭ ‬أوراق‭ ‬الفار‭ ‬سليمة‭ ‬وللا‭ ‬لا؟‭.. ‬مش‭ ‬يمكن‭ ‬الفار‭ ‬ده‭ ‬كان‭ ‬بيفكر‭ ‬يسافر‭ ‬على‭ ‬إيطاليا‭ ‬بس‭ ‬خاف‭ ‬يموت‭ ‬والمفتي‭ ‬يقول‭ ‬عليه‭ ‬مش‭ ‬شهيد‭ ‬فقال‭ ‬اركب‭ ‬طيارة‭ ‬أحسن‭ ‬وأسافر‭ ‬على‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬وربنا‭ ‬يفتحها‭ ‬في‭ ‬وشي‭.. ‬يا‭ ‬بخت‭ ‬الفار‭ ‬ده،‭ ‬والله‭ ‬العظيم‭ ‬أنا‭ ‬بحسده‭ ‬إنه‭ ‬فكر‭ ‬يسافر‭ ‬السعودية‭ ‬بس‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬إنه‭ ‬يسافر‭ ‬أوروبا‭. ‬حتى‭ ‬الفئران‭ ‬عايزه‭ ‬تهاجر‭ ‬جتنا‭ ‬نيلة‭ ‬في‭ ‬حظنا‭ ‬الهباب‭! ‬والنبي‭ ‬لو‭ ‬تعرف‭ ‬يا‭ ‬سيد‭ ‬فار‭ ‬تجيب‭ ‬لي‭ ‬عقد‭ ‬عمل‭ ‬ينوبك‭ ‬ثواب‭. ‬صعب‭ ‬نحدد‭ ‬جنسيته‭ ‬وأنا‭ ‬رأيي‭ ‬يسيبوه‭ ‬لغاية‭ ‬ماتش‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭.. ‬ويقولوا‭ ‬له‭ ‬يومها‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬كسبت‭ ‬ونشوف‭ ‬رد‭ ‬فعله‭.. ‬لو‭ ‬فرح‭ ‬يبقى‭ ‬مصري‭.. ‬ولو‭ ‬اتضايق‭ ‬يبقى‭ ‬برضه‭ ‬مصري‭ ‬بس‭ ‬نفسه‭ ‬المدرب‭ ‬يمشي‭. ‬وساهم‭ ‬سعودي‭ ‬في‭ ‬المسألة‭ ‬بالاقتراح‭ ‬التالي‭: ‬أنا‭ ‬أقول‭ ‬يا‭ ‬جماعة‭ ‬نحط‭ ‬له‭ ‬صحن‭ ‬كبسة‭ ‬وصحن‭ ‬فول،‭ ‬ووين‭ ‬ما‭ ‬ياكل‭ ‬نعرف‭ ‬إنه‭ ‬مصري‭ ‬وللا‭ ‬سعودي‮»‬‭.‬

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