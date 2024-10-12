نزاع حول جنسية فأر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفتح‭ ‬الحادث‭ ‬شهية‭ ‬المصريين‭ ‬للتريقة،‭ ‬فجاؤوا‭ ‬بالتعليقات‭ ‬التالية‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬الفيران‭ ‬عايزة‭ ‬تهاجر‭ ‬وتسيب‭ ‬البلد‭.. ‬يا‭ ‬جماعة،‭ ‬الفار‭ ‬مصري‭ ‬ابن‭ ‬مصري‭ ‬وفكر‭ ‬يسافر‭ ‬يلقط‭ ‬رزقه‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬الله‭ ‬يعينه،‭ ‬عنده‭ ‬أسرة‭ ‬وعيال‭ ‬مش‭ ‬لاقي‭ ‬يأكلهم‭ .. ‬يا‭ ‬جماعة‭ ‬أنا‭ ‬اللي‭ ‬عرفتو‭ ‬عن‭ ‬الفار‭ ‬ده‭ ‬إنه‭ ‬أبوه‭ ‬سعودي‭ ‬وأمه‭ ‬مصرية‭! ‬دا‭ ‬أكيد‭ ‬مش‭ ‬مصري‭ ‬لأن‭ ‬الفار‭ ‬المصري‭ ‬لما‭ ‬يكون‭ ‬صايع‭ ‬قوي‭ ‬يا‭ ‬دوب‭ ‬يطلع‭ ‬ماسورة‭ ‬مجاري‭.. ‬أهم‭ ‬حاجة‭ ‬أوراق‭ ‬الفار‭ ‬سليمة‭ ‬وللا‭ ‬لا؟‭.. ‬مش‭ ‬يمكن‭ ‬الفار‭ ‬ده‭ ‬كان‭ ‬بيفكر‭ ‬يسافر‭ ‬على‭ ‬إيطاليا‭ ‬بس‭ ‬خاف‭ ‬يموت‭ ‬والمفتي‭ ‬يقول‭ ‬عليه‭ ‬مش‭ ‬شهيد‭ ‬فقال‭ ‬اركب‭ ‬طيارة‭ ‬أحسن‭ ‬وأسافر‭ ‬على‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬وربنا‭ ‬يفتحها‭ ‬في‭ ‬وشي‭.. ‬يا‭ ‬بخت‭ ‬الفار‭ ‬ده،‭ ‬والله‭ ‬العظيم‭ ‬أنا‭ ‬بحسده‭ ‬إنه‭ ‬فكر‭ ‬يسافر‭ ‬السعودية‭ ‬بس‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬إنه‭ ‬يسافر‭ ‬أوروبا‭. ‬حتى‭ ‬الفئران‭ ‬عايزه‭ ‬تهاجر‭ ‬جتنا‭ ‬نيلة‭ ‬في‭ ‬حظنا‭ ‬الهباب‭! ‬والنبي‭ ‬لو‭ ‬تعرف‭ ‬يا‭ ‬سيد‭ ‬فار‭ ‬تجيب‭ ‬لي‭ ‬عقد‭ ‬عمل‭ ‬ينوبك‭ ‬ثواب‭. ‬صعب‭ ‬نحدد‭ ‬جنسيته‭ ‬وأنا‭ ‬رأيي‭ ‬يسيبوه‭ ‬لغاية‭ ‬ماتش‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭.. ‬ويقولوا‭ ‬له‭ ‬يومها‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬كسبت‭ ‬ونشوف‭ ‬رد‭ ‬فعله‭.. ‬لو‭ ‬فرح‭ ‬يبقى‭ ‬مصري‭.. ‬ولو‭ ‬اتضايق‭ ‬يبقى‭ ‬برضه‭ ‬مصري‭ ‬بس‭ ‬نفسه‭ ‬المدرب‭ ‬يمشي‭. ‬وساهم‭ ‬سعودي‭ ‬في‭ ‬المسألة‭ ‬بالاقتراح‭ ‬التالي‭: ‬أنا‭ ‬أقول‭ ‬يا‭ ‬جماعة‭ ‬نحط‭ ‬له‭ ‬صحن‭ ‬كبسة‭ ‬وصحن‭ ‬فول،‭ ‬ووين‭ ‬ما‭ ‬ياكل‭ ‬نعرف‭ ‬إنه‭ ‬مصري‭ ‬وللا‭ ‬سعودي‮»‬‭.‬