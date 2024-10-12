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البحرين هويتنا الوطنية

10/12/2024 8:09:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القراء‭ ‬الأعزاء،

من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تستحق‭ ‬التركيز‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الرسمي‭ ‬والأهلي‭ ‬والشعبي‭ ‬هو‭ ‬موضوع‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وهي‭ ‬عنصر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬عناصر‭ ‬تُشكل‭ ‬هوية‭ ‬الانسان،‭ ‬ولكن‭ ‬تكمن‭ ‬أهمية‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬كونها‭ ‬عاملا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬نماء‭ ‬واستقرار‭ ‬المجتمعات‭ ‬والدول،‭ ‬والشكر‭ ‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬لجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬عدة‭ ‬أهمها‭ (‬بحريننا‭).‬

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬إذ‭ ‬يُلازم‭ ‬أحدهما‭ ‬الآخر،‭ ‬والانتماء‭ ‬يقتضي‭ ‬حب‭ ‬الوطن‭ ‬وتفضيله‭ ‬وتقديمه‭ ‬على‭ ‬الدم‭ ‬والروح‭ ‬والمال،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬سلامته‭ ‬واستقراره‭ ‬وأمنه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لن‭ ‬يتأتى‭ ‬سوى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭. ‬

وحيث‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المعلوم‭ ‬أن‭ ‬الأسرة‭ ‬أساس‭ ‬المجتمعات‭ ‬وأنها‭ ‬إذا‭ ‬صلحت‭ ‬يصلُح‭ ‬المجتمع‭ ‬كله،‭ ‬لذا‭ ‬تلعب‭ ‬الأسرة‭ ‬دوراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ذلك‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يضاهيه‭ ‬أي‭ ‬جهد‭ ‬أو‭ ‬دور‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬إذ‭ ‬تمتلك‭ ‬الأسرة‭ ‬الصفحة‭ ‬البيضاء‭ ‬الأولى‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تنقش‭ ‬فيها‭ ‬أول‭ ‬المعاني‭ ‬والمفاهيم‭ ‬والمشاعر‭ ‬والأفكار،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬البداية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬الأسرة‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬أرى‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تتوجه‭ ‬البرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬نحوها‭ ‬لتوعيتها‭ ‬بضرورة‭ ‬الحرص‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬أطفالها‭ ‬اثناء‭ ‬نقل‭ ‬المعرفة‭ ‬الأولى‭ ‬والحذر‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬والمفاهيم‭ ‬التي‭ ‬ستمررها‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الصفحات‭ ‬البيضاء‭ ‬التي‭ ‬ستمثّل‭ ‬بدورها‭ ‬عناصر‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭ ‬وبقاء‭ ‬الدولة‭.‬

ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أنه‭ ‬عند‭ ‬المواطن‭ ‬عندما‭ ‬تنطق‭ ‬كلمة‭ ‬الوطن‭ ‬ وفي‭ ‬قلبي‭ ‬اللحظة‭ ‬نبضت‭ (‬البحرين‭)- ‬تزاحمت‭ ‬المشاعر‭ ‬والذكريات‭ ‬والأماكن‭ ‬والطفولة‭ ‬والصبا‭ ‬والشخوص‭ ‬والروائح‭ ‬الطيبة‭ ‬والوجوه‭ ‬وكميات‭ ‬الهواء‭ ‬التي‭ ‬تسللت‭ ‬إلى‭ ‬الصدور،‭ ‬والطيور‭ ‬والبحر‭ ‬ومياهه‭ ‬التي‭ ‬كثير‭ ‬ما‭ ‬أوشكنا‭ ‬على‭ ‬الغرق‭ ‬فيها‭ ‬ولكننا‭ ‬ننجو،‭ ‬والنخيل‭ ‬والألوان‭ ‬والشمس‭ ‬إشراقاً‭ ‬ومغيباً،‭ ‬والدلة‭ ‬والقهوة‭ ‬ورائحة‭ ‬الهيل‭ ‬والزعفران‭ ‬وابتسامة‭ ‬رجل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬وسط‭ ‬تجاعيده‭ ‬المرسومة‭ ‬مثل‭ ‬قطعة‭ ‬فنية‭ ‬بديعة،‭ ‬ولمسة‭ ‬يد‭ ‬امرأة‭ ‬عجوز‭ ‬تخفي‭ ‬وجهها‭ ‬خلف‭ ‬غطاء‭ (‬غشوة‭ ‬أو‭ ‬بطولة‭) ‬تزيدها‭ ‬وقاراً‭ ‬وجمالاً،‭ ‬وألعابنا‭ ‬وركضنا‭ ‬وضحكاتنا‭ ‬وقصصنا‭ ‬و‭.. ‬و‭.. ‬و‭..‬،‭ ‬تفاصيل‭ ‬كثيرة‭ ‬تشُدّنا‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬وتُحكم‭ ‬وثاقنا‭ ‬به‭ ‬فلا‭ ‬نراه‭ ‬إلا‭ ‬رمزاً‭ ‬شامخاً‭ ‬نفخر‭ ‬بانتمائنا‭ ‬إليه،‭ ‬لأن‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬تقتضي‭ ‬التماهي‭ ‬مع‭ ‬الوطن‭ ‬بكل‭ ‬تفاصيله‭ ‬وكيانه‭ ‬وثقافته‭ ‬وأن‭ ‬يدين‭ ‬الإنسان‭ ‬فيه‭ ‬بالولاء‭ ‬له‭ ‬ولجميع‭ ‬النعم‭ ‬المرتبطة‭ ‬به،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬بحال‭ ‬أن‭ ‬توفرها‭ ‬له‭ ‬دولة‭ ‬أخرى،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تفهمه‭ ‬وتعيه‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة،‭ ‬إذ‭ ‬أثبتت‭ ‬التجارب‭ ‬المختلفة‭ ‬أن‭ ‬كرامة‭ ‬الإنسان‭ ‬مرتبطة‭ ‬بولائه‭ ‬لوطنه‭ ‬وشعوره‭ ‬بالانتماء‭ ‬إليه‭ ‬قولاً‭ ‬وفعلاً،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الأصل‭ ‬أن‭ ‬الوطن‭ ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يُعنى‭ ‬بمواطنيه،‭ ‬وأن‭ ‬عناية‭ ‬الأماكن‭ ‬الأخرى‭ (‬المناكب‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬سيسعى‭ ‬لها‭ ‬الإنسان‭) ‬ستكون‭ ‬مرتبطة‭ ‬ببذله‭ ‬وجهده‭ ‬وتفانيه‭ ‬وإخلاصه‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬تتحقق‭ ‬كرامته‭ ‬خارج‭ ‬بلاده‭ ‬سوى‭ ‬به،‭ ‬فمن‭ ‬باب‭ ‬أولى‭ ‬أن‭ ‬يُكرّس‭ ‬الانسان‭ ‬جهده‭ ‬وبذله‭ ‬وإخلاصه‭ ‬وولاءه‭ ‬وانتمائه‭ ‬إلى‭ ‬وطنه‭ ‬وحتماً‭ ‬سيجد‭ ‬مردوداً‭ ‬لذلك‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬عاجلاً‭ ‬أو‭ ‬آجلاً‭. ‬

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