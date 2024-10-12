أسبوع ((اكتشف أمريكا)) 2024: كيف يعزز الابتكار الأمريكي في قطاع النقل النمو والأمن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يُسلط أسبوع «اكتشف أمريكا» الضوء كل عام على العلاقات التجارية بين البحرين والولايات المتحدة. نُركز هذا العام على الدور الذي يلعبه الابتكار الأمريكي في قطاع النقل في تعزيز نمونا الاقتصادي، وتأثيره على تعزيز مرونة سلاسل التوريد، والحد من تغيّر المناخ، وتعزيز الأمن الوطني.
والجدير بالذكر أن عام 2024 يُصادف الذكرى العشرين لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين، التي بموجبها تضاعفت التجارة البينية أربع مرات تقريبًا. تُسهل اتفاقية التجارة الحرة استيراد المركبات، والقوارب، والطائرات، والمعدات الأمريكية عالية الجودة، كما تُمكن الشراكة بين الشركات الأمريكية والبحرينية من تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين أنظمة التجارة والخدمات اللوجستية.
وخلال هذا الاسبوع تعرض سفارة الولايات المتحدة الأمريكية نماذج من وسائل النقل الأمريكية في البحرين، بدءًا من السيارات الرياضية المتطورة والشاحنات الثقيلة إلى سفن الشحن والطائرات ذات الجسم العريض، فضلاً عن أنظمة إدارة المرور الذكية، بالإضافة إلى استكشاف الفضاء. إن وسائل النقل تجعلنا أكثر قدرة على الحركة، والترابط، والإنتاجية في البحرين، والولايات المتحدة، وحول العالم.
الالتزام بالشراكة الاقتصادية الثنائية
قبل عشرين عامًا عززت مملكة البحرين والولايات المتحدة علاقة قوية من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة، الأولى من نوعها للولايات المتحدة في منطقة الخليج. منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2006 تضاعفت التجارة البينية في السلع أربع مرات تقريبًا، من 782 مليون دولار في عام 2005 إلى أكثر من 3 مليارات دولار في عام 2018. وبلغ حجم التجارة البينية في السلع في عامي 2022 و2023م 2.85 مليار دولار، بينما تُسهم التجارة في الخدمات بحوالي مليار دولار إضافي إلى إجمالي التبادل الاقتصادي بين البلدين كل عام.
وفي قطاع النقل على وجه التحديد، على مدى السنوات العشر الماضية، شكلت الطائرات والسيارات وقطع الغيار حوالي ثلثي إجمالي الصادرات الأمريكية إلى البحرين. وقد أكدت الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار ( C - SIPA ) الموقعة في عام 2023 شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد. ويجب التنويه هنا إلى أنه لا تركز الاتفاقية على الدفاع والأمن فقط، بل تتناول الشؤون التجارية والاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والأمن السيبراني. وتُؤكد هذهِ العناصر وجهة نظرنا المشتركة أن الأمن الوطني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي، حيثُ تبرز الاتفاقية الطرق التي يمكن لشراكتنا من خلالها أن تُعزز التجارة الثنائية، وسلاسل التوريد العالمية، والاستفادة من التكنولوجيا الموثوقة.
النمو الاقتصادي يعتمد
على وسائل النقل الفعالة
سُعدت بزيارة معارض السيارات في البحرين مؤخرًا التي تعرض أفضل السيارات الأمريكية، من جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتس، وتعمل هذهِ الشركات باستمرار على الابتكار لتصميم وبناء السيارات والشاحنات التي تربطنا وتنقل الأشخاص والمنتجات بأمان عبر البحرين يوميًا للعمل والمدرسة والترفيه. وتستند القدرة التشغيلية لخطوط شركة طيران الخليج، الناقل الوطني لمملكة البحرين، في قدرتها على الرحلات الطويلة على أسطول متفوق من طائرات بوينج 787، ما يوسع نطاق وصول البحرين إلى جميع أنحاء العالم. وتُقدم السفن الأمريكية وخطوط الشحن والسفن السياحية التجارة والسياحة عبر ميناء البحرين البحري، ما يساعد على وضع البحرين كمركز لوجستي إقليمي متعدد الوسائط البحرية والجوية، ويدعم النمو في قطاع السياحة.
ومع تقدم البحرين في أنظمتها التكنولوجية وبنيتها التحتية للنقل فإن المهندسين والموردين والمقاولين الأمريكيين على استعدادٍ لدعم المشاريع الرئيسية، حيث تُسهم الشركات الأمريكية بالفعل في مشاريع كبرى للطرق والمطارات والبنية التحتية. ونحن نتطلع إلى استكشاف تقنيات مثل أنظمة النقل الذكية والمدن الذكية لجعل حركة المرور أكثر سرعة وكفاءة. تفخر الشركات الأمريكية بالمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران 2024 للمساعدة في عرض منتجاتها وخدماتها المتطورة وتسليط الضوء على ريادة المملكة في قطاع الطيران.
المملكة الجزيرة.. الحلول العالمية
يشكل الابتكار في مجال النقل عنصرًا أساسيًا في معالجة أولويات متعددة مثل الأمن الغذائي والطاقة، وتعزيز التكامل الاقتصادي. وبينما تعمل البحرين على تحسين آليات الخدمات اللوجستية عبر الحدود يمكن للشركات البحرينية والأمريكية المساعدة في تسريع حركة البضائع والخدمات إلى المزيد من الأسواق. إن تعاوننا الوثيق في الأنظمة الجمركية والتكنولوجيا الداعمة لها، والتقدم الذي أحرزناه نحو الرحلات الجوية المباشرة من وإلى الولايات المتحدة، يضمن حركة أكبر للأشخاص والبضائع بين بلدينا، ما يسهل فرص الأعمال، ويوسع التجارة، ويعزز العلاقات الشخصية بين مواطنينا.
نحن في الولايات المتحدة الأمريكية نتطلع إلى العشرين عامًا القادمة في ظل اتفاقية التجارة الحرة و C - SIPA ، وسنواصل الشراكة مع البحرين للاستفادة من قطاع النقل كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
{ سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين
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