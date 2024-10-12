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أسبوع ((اكتشف أمريكا)) 2024: كيف يعزز الابتكار الأمريكي في قطاع النقل النمو والأمن

10/12/2024 8:09:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يُسلط‭ ‬أسبوع‭ ‬‮«‬اكتشف‭ ‬أمريكا‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬نُركز‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬الابتكار‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نمونا‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مرونة‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭.‬

‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬يُصادف‭ ‬الذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬بموجبها‭ ‬تضاعفت‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬تقريبًا‭. ‬تُسهل‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬استيراد‭ ‬المركبات،‭ ‬والقوارب،‭ ‬والطائرات،‭ ‬والمعدات‭ ‬الأمريكية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬كما‭ ‬تُمكن‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬الأمريكية‭ ‬والبحرينية‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتحسين‭ ‬أنظمة‭ ‬التجارة‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭.‬

وخلال‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬تعرض‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬نماذج‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الرياضية‭ ‬المتطورة‭ ‬والشاحنات‭ ‬الثقيلة‭ ‬إلى‭ ‬سفن‭ ‬الشحن‭ ‬والطائرات‭ ‬ذات‭ ‬الجسم‭ ‬العريض،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أنظمة‭ ‬إدارة‭ ‬المرور‭ ‬الذكية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استكشاف‭ ‬الفضاء‭. ‬إن‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬تجعلنا‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬الحركة،‭ ‬والترابط،‭ ‬والإنتاجية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وحول‭ ‬العالم‭.‬

الالتزام‭ ‬بالشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الثنائية

قبل‭ ‬عشرين‭ ‬عامًا‭ ‬عززت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬علاقة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة،‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭. ‬منذ‭ ‬دخول‭ ‬الاتفاقية‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬تضاعفت‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬في‭ ‬السلع‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬تقريبًا،‭ ‬من‭ ‬782‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬وبلغ‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬في‭ ‬السلع‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2023م‭ ‬2‭.‬85‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بينما‭ ‬تُسهم‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬بحوالي‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬إضافي‭ ‬إلى‭ ‬إجمالي‭ ‬التبادل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

وفي‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الماضية،‭ ‬شكلت‭ ‬الطائرات‭ ‬والسيارات‭ ‬وقطع‭ ‬الغيار‭ ‬حوالي‭ ‬ثلثي‭ ‬إجمالي‭ ‬الصادرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭. ‬وقد‭ ‬أكدت‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ (‬ C ‭-‬ SIPA ‭) ‬الموقعة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬شراكتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭. ‬ويجب‭ ‬التنويه‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬تركز‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬تتناول‭ ‬الشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والعلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭. ‬وتُؤكد‭ ‬هذهِ‭ ‬العناصر‭ ‬وجهة‭ ‬نظرنا‭ ‬المشتركة‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬يرتبط‭ ‬ارتباطًا‭ ‬وثيقًا‭ ‬بالنمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬حيثُ‭ ‬تبرز‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬لشراكتنا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬تُعزز‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية،‭ ‬وسلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬العالمية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الموثوقة‭.‬

النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬يعتمد

‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬الفعالة

سُعدت‭ ‬بزيارة‭ ‬معارض‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخرًا‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬أفضل‭ ‬السيارات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬من‭ ‬جنرال‭ ‬موتورز،‭ ‬وفورد،‭ ‬وستيلانتس،‭ ‬وتعمل‭ ‬هذهِ‭ ‬الشركات‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬لتصميم‭ ‬وبناء‭ ‬السيارات‭ ‬والشاحنات‭ ‬التي‭ ‬تربطنا‭ ‬وتنقل‭ ‬الأشخاص‭ ‬والمنتجات‭ ‬بأمان‭ ‬عبر‭ ‬البحرين‭ ‬يوميًا‭ ‬للعمل‭ ‬والمدرسة‭ ‬والترفيه‭. ‬وتستند‭ ‬القدرة‭ ‬التشغيلية‭ ‬لخطوط‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقل‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الرحلات‭ ‬الطويلة‭ ‬على‭ ‬أسطول‭ ‬متفوق‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬بوينج‭ ‬787،‭ ‬ما‭ ‬يوسع‭ ‬نطاق‭ ‬وصول‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وتُقدم‭ ‬السفن‭ ‬الأمريكية‭ ‬وخطوط‭ ‬الشحن‭ ‬والسفن‭ ‬السياحية‭ ‬التجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬عبر‭ ‬ميناء‭ ‬البحرين‭ ‬البحري،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬لوجستي‭ ‬إقليمي‭ ‬متعدد‭ ‬الوسائط‭ ‬البحرية‭ ‬والجوية،‭ ‬ويدعم‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭.‬

ومع‭ ‬تقدم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أنظمتها‭ ‬التكنولوجية‭ ‬وبنيتها‭ ‬التحتية‭ ‬للنقل‭ ‬فإن‭ ‬المهندسين‭ ‬والموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬على‭ ‬استعدادٍ‭ ‬لدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الرئيسية،‭ ‬حيث‭ ‬تُسهم‭ ‬الشركات‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬كبرى‭ ‬للطرق‭ ‬والمطارات‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭. ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استكشاف‭ ‬تقنيات‭ ‬مثل‭ ‬أنظمة‭ ‬النقل‭ ‬الذكية‭ ‬والمدن‭ ‬الذكية‭ ‬لجعل‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬أكثر‭ ‬سرعة‭ ‬وكفاءة‭. ‬تفخر‭ ‬الشركات‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬منتجاتها‭ ‬وخدماتها‭ ‬المتطورة‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ريادة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭.‬

المملكة‭ ‬الجزيرة‭.. ‬الحلول‭ ‬العالمية

يشكل‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النقل‭ ‬عنصرًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬أولويات‭ ‬متعددة‭ ‬مثل‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والطاقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭. ‬وبينما‭ ‬تعمل‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬آليات‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬يمكن‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬والأمريكية‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬حركة‭ ‬البضائع‭ ‬والخدمات‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭. ‬إن‭ ‬تعاوننا‭ ‬الوثيق‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬الجمركية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الداعمة‭ ‬لها،‭ ‬والتقدم‭ ‬الذي‭ ‬أحرزناه‭ ‬نحو‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬المباشرة‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬يضمن‭ ‬حركة‭ ‬أكبر‭ ‬للأشخاص‭ ‬والبضائع‭ ‬بين‭ ‬بلدينا،‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬فرص‭ ‬الأعمال،‭ ‬ويوسع‭ ‬التجارة،‭ ‬ويعزز‭ ‬العلاقات‭ ‬الشخصية‭ ‬بين‭ ‬مواطنينا‭.‬

نحن‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العشرين‭ ‬عامًا‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬و C ‭-‬ SIPA ،‭ ‬وسنواصل‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬كمحرك‭ ‬رئيسي‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭. ‬


{‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين

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