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عرض حصري على التمويل الشخصي من البنك الأهلي المتحد

10/12/2024 8:08:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يسعد‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬عرض‭ ‬تمويل‭ ‬شخصي‭ ‬خاص‭ ‬لمدة‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭.‬

أطلق‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬عرض‭ ‬تمويل‭ ‬شخصي‭ ‬خاص‭ ‬يُقدِّم‭ ‬للعملاء‭ ‬نِسب‭ ‬ربح‭ ‬تنافسية‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭. ‬سيتيح‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الفرصة‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تمويلات‭ ‬شخصية‭ ‬بمعدلات‭ ‬أرباح‭ ‬مخفضة،‭ ‬مما‭ ‬سيقلل‭ ‬من‭ ‬الأقساط‭ ‬التي‭ ‬سيدفعونها‭ ‬شهرياً‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬سوفرات‭ ‬سايغال‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ - ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مُتحمسون‭ ‬لتقديم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬الفريدة‭ ‬لعملائنا،‭ ‬والتي‭ ‬ستتيح‭ ‬لهم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬التمويلية‭ ‬بنسب‭ ‬ربح‭ ‬تنافسية‭. ‬لقد‭ ‬قمنا‭ ‬بتصميم‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬بهدف‭ ‬مساعدة‭ ‬عملائنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬المالية‭ ‬بسهولة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭.‬

العرض‭ ‬متاح‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬الجُدد‭ ‬والحاليين‭. ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الاستثنائي،‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬زيارة‭ ‬أي‭ ‬فرع‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العرض‭ ‬أو‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬17221999‭.‬

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