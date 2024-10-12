عرض حصري على التمويل الشخصي من البنك الأهلي المتحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يسعد البنك الأهلي المتحد أن يقدم عرض تمويل شخصي خاص لمدة خمسة أيام من 13 إلى 17 أكتوبر.
أطلق البنك الأهلي المتحد عرض تمويل شخصي خاص يُقدِّم للعملاء نِسب ربح تنافسية من 13 إلى 17 أكتوبر. سيتيح هذا العرض الفرصة لعملاء البنك للحصول على تمويلات شخصية بمعدلات أرباح مخفضة، مما سيقلل من الأقساط التي سيدفعونها شهرياً.
وبهذه المناسبة، صرح سوفرات سايغال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية للأفراد، قائلاً: «نحن مُتحمسون لتقديم هذه الفرصة الفريدة لعملائنا، والتي ستتيح لهم الحصول على احتياجاتهم التمويلية بنسب ربح تنافسية. لقد قمنا بتصميم هذا العرض بهدف مساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم المالية بسهولة غير مسبوقة».
العرض متاح لكل من العملاء الجُدد والحاليين. للاستفادة من هذا العرض الاستثنائي، يمكن للعملاء زيارة أي فرع من فروع البنك الأهلي المتحد خلال فترة العرض أو التواصل مع البنك على الرقم 17221999.
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