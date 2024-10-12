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زين البحرين تطلق خدمة ((ترفيهك ويانا)) لضمان حصول العملاء على قيمة أكبر

10/12/2024 8:08:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخدمة توفر اشتراكات مجانية لمنصتي «شاهد» و«TOD»

يسر‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الرائدة،‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬ترفيهك‭ ‬ويانا‮»‬‭ ‬الجديدة‭ ‬لجميع‭ ‬عملاء‭ ‬باقات‭ ‬‮«‬ويانا‮»‬‭. ‬تقدم‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬ترفيهك‭ ‬ويانا‮»‬‭ ‬اشتراكات‭ ‬مجانية‭ ‬لمنصتي‭ ‬البث‭ ‬المتميزة‭ ‬‮«‬شاهد‮»‬‭ ‬و‮«‬ TOD ‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربتهم‭ ‬الرقمية‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬جديد‭.‬

تعكس‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬ترفيهك‭ ‬ويانا‮»‬‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بشعارها‭ ‬‮«‬ويانا‭ ‬تحصل‭ ‬أكثر‭!‬‮»‬‭. ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الآن،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الباقة‭ ‬التي‭ ‬يختارونها،‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬اشتراك‭ ‬مجاني‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬شهراً‭ ‬في‭ ‬‮«‬ TOD ‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬شاهد‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬كليهما،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬عليهم‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬130‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬الاشتراك‭. ‬تنضوي‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬شاهد‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ MBC ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬البث‭ ‬العربي‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميا‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬المحتويات‭ ‬العربية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الغربية،‭ ‬التركية،‭ ‬الكورية،‭ ‬وبوليوود‭. ‬ TOD ‭ ‬هي‭ ‬ايضاً‭ ‬منصة‭ ‬بث‭ ‬رائدة‭ ‬توفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬الترفيهية‭ ‬تلبي‭ ‬جميع‭ ‬الأذواق‭. ‬تغطي‭ ‬المنصة‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الحصرية‭ ‬والأفلام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدوريات‭ ‬الرياضية‭ ‬والبطولات‭ ‬العالمية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والمزيد‭.‬

تقدم‭ ‬باقات‭ ‬ويانا‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المزايا،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬حصول‭ ‬عملاء‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬قيمة‭ ‬استثنائية‭. ‬يمكن‭ ‬للمشتركين‭ ‬الحصول‭ ‬بما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬جيجابايت‭ ‬من‭ ‬البيانات،‭ ‬والتجوال‭ ‬المجاني‭ ‬للبيانات‭ ‬عبر‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وعالميا،‭ ‬والتجوال‭ ‬المجاني‭ ‬للمكالمات‭ ‬الصوتية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬واستخدام‭ ‬غير‭ ‬محدود‭ ‬لوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ومكالمات‭ ‬غير‭ ‬محدودة‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬زين،‭ ‬وما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬1500‭ ‬دقيقة‭ ‬محلية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬عروض‭ ‬‮«‬اشتر‭ ‬واحداً‭ ‬واحصل‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مجاناً‮»‬‭ ‬والخصومات‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬متجرا‭. ‬تتوافر‭ ‬ميزة‭ ‬‮«‬ترفيهك‭ ‬ويانا‮»‬‭ ‬الحصرية‭ ‬عبر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الباقات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البرودباند‭ ‬المنزلي،‭ ‬والبرودباند‭ ‬المتنقل،‭ ‬وباقات‭ ‬العائلة،‭ ‬والزين،‭ ‬والفايبر،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬للعملاء‭ ‬بالاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬ترفيهية‭ ‬سلسة‭.‬

وعلق‭ ‬عمار‭ ‬الكتبي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتسويق‭ ‬ومبيعات‭ ‬الأفراد‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬تقديم‭ ‬هذا‭ ‬التحديث‭ ‬المبتكر‭ ‬لباقات‭ ‬الدفع‭ ‬الآجل‭ ‬وباقات‭ ‬البرودباند‭ ‬لدينا‭. ‬تستمر‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬رقمية‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬لعملائها‭. ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخ‭ ‬بأن‭ ‬مع‭ ‬زين،‭ ‬ستحصل‭ ‬أكثر‮»‬‭.‬

سيتم‭ ‬إرسال‭ ‬رسالة‭ ‬نصية‭ ‬للعملاء‭ ‬المؤهلين‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬تعليمات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تفعيل‭ ‬اشتراكهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬زين‭. ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الجدد‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬العرض‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬باقات‭ ‬ويانا
آجلة‭ ‬الدفع‭ ‬عبر‭ ‬واتساب‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبيعات‭ ‬زين‭ ‬المباشرة‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬36107999‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الاشتراك‭ ‬بزيارة‭ ‬متجر‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬الإلكتروني‭ ‬على‭ ‬الرابط‭ ‬ https ‭://‬ eshop ‭.‬ bh ‭.‬ zain ‭.‬ com ‭/‬،‭ ‬أو‭ ‬تطبيق‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول،‭ ‬أو‭ ‬زيارة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬متاجر‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭.‬

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