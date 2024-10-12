زين البحرين تطلق خدمة ((ترفيهك ويانا)) لضمان حصول العملاء على قيمة أكبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخدمة توفر اشتراكات مجانية لمنصتي «شاهد» و«TOD»
يسر زين البحرين، شركة الاتصالات الرائدة، أن تعلن خدمة «ترفيهك ويانا» الجديدة لجميع عملاء باقات «ويانا». تقدم خدمة «ترفيهك ويانا» اشتراكات مجانية لمنصتي البث المتميزة «شاهد» و« TOD »، وذلك لتعزيز تجربتهم الرقمية إلى مستوى جديد.
تعكس خدمة «ترفيهك ويانا» التزام زين البحرين بشعارها «ويانا تحصل أكثر!». يمكن للعملاء الآن، بناءً على الباقة التي يختارونها، الحصول على اشتراك مجاني مدة تصل إلى 12 شهراً في « TOD » أو «شاهد»، أو كليهما، مما يوفر عليهم ما يصل إلى 130 دينارا بحرينيا من رسوم الاشتراك. تنضوي منصة «شاهد» تحت مظلة مجموعة « MBC »، وهي منصة البث العربي الرائدة عالميا التي تقدم مجموعة مختلفة من المحتويات العربية بالإضافة الى الغربية، التركية، الكورية، وبوليوود. TOD هي ايضاً منصة بث رائدة توفر العديد من الخيارات الترفيهية تلبي جميع الأذواق. تغطي المنصة مجموعة متنوعة من البرامج الحصرية والأفلام، بالإضافة إلى الدوريات الرياضية والبطولات العالمية بما في ذلك الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا والمزيد.
تقدم باقات ويانا مجموعة واسعة من المزايا، ما يضمن حصول عملاء زين البحرين على قيمة استثنائية. يمكن للمشتركين الحصول بما يصل إلى 100 جيجابايت من البيانات، والتجوال المجاني للبيانات عبر دول مجلس التعاون وعالميا، والتجوال المجاني للمكالمات الصوتية في دول مجلس التعاون، واستخدام غير محدود لوسائل التواصل الاجتماعي، ومكالمات غير محدودة على شبكة زين، وما يصل إلى 1500 دقيقة محلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من عروض «اشتر واحداً واحصل على آخر مجاناً» والخصومات من أكثر من 60 متجرا. تتوافر ميزة «ترفيهك ويانا» الحصرية عبر مجموعة من الباقات بما في ذلك البرودباند المنزلي، والبرودباند المتنقل، وباقات العائلة، والزين، والفايبر، ما يسمح للعملاء بالاستمتاع بتجربة ترفيهية سلسة.
وعلق عمار الكتبي، الرئيس التنفيذي للتسويق ومبيعات الأفراد: «يسعدنا تقديم هذا التحديث المبتكر لباقات الدفع الآجل وباقات البرودباند لدينا. تستمر زين البحرين بتقديم تجربة رقمية فريدة من نوعها لعملائها. تعكس هذه المبادرة التزام زين البحرين الراسخ بأن مع زين، ستحصل أكثر».
سيتم إرسال رسالة نصية للعملاء المؤهلين تحتوي على تعليمات حول كيفية تفعيل اشتراكهم من خلال تطبيق زين. يمكن للعملاء الجدد الاستفادة من العرض عن طريق الاشتراك في باقات ويانا
آجلة الدفع عبر واتساب أو من خلال مبيعات زين المباشرة على الرقم 36107999. كما يمكن للعملاء الاشتراك بزيارة متجر زين البحرين الإلكتروني على الرابط https :// eshop . bh . zain . com /، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو زيارة أي من متاجر زين البحرين.
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