96 ألف منتسب للأحزاب في الاردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- بلغ مجموع عدد الأعضاء الذكور والاناث المنتسبين للاحزاب السياسية في الأردن 95678، فيما بلغ عدد الاحزاب المرخصة رسمياً 38 حزباً، وهو ما يؤشر على ثبات أعداد منتسبي الاحزاب مقارنة مع عددهم قبل إجراء الانتخابات النيابية حيث كان عددهم 90933 منتسبا ومنتسبة.
وبحسب التحديثات الأخيرة في الهيئة المستقلة للانتخاب حتى كتابة هذا التقرير، بلغ عدد الذكور (53087) فيما بلغ عدد الإناث (42591)، فيما جاء مجموع الشباب 18-35 عاماً بلغ (36641)، أما نسبة الاعضاء الموزعين حسب المحافظة فجاء على النحو الآتي: العاصمة عمّان 29.45%، البلقاء 9.68%، الزرقاء 15.28%، مادبا 2.51%، اربد 19.87%، المفرق 4.97%، جرش 3.33%، عجلون 3.39%، الكرك 5.58%، الطفيلة 1.77%، معان 1.89%، العقبة 2.03%.
وفي سياق متصل، قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، انه مع انتهاء مراحل العملية الانتخابية تعمل الهيئة على تحضير وإعداد التقرير التفصيلي لانتخابات مجلس النواب الـ 20 التي جرت في العاشر من أيلول الماضي.
واوضح أن «المستقلة للانتخاب» تقوم باستمرار ومن خلال سجل الأحزاب على تحديث منصة الأحزاب واستقبال طلبات الأحزاب الراغبة بالتقدم بالترخيص كأحزاب جديدة، والعمل على متابعة الاستفسارات الواردة من الأحزاب والتعامل معها أولا بأول، بحسب الرأي.
ويحمل مجلس النواب الـ 20 شكلا جديدا وبنية جديدة بوصول -104 نواب حزبيين- في «بيت التشريع والرقابة» الأردني، حيث خصص لهم 41 مقعدا.
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