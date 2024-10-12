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96 ألف منتسب للأحزاب في الاردن

10/12/2024 8:00:02 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- بلغ مجموع عدد الأعضاء الذكور والاناث المنتسبين للاحزاب السياسية في الأردن 95678، فيما بلغ عدد الاحزاب المرخصة رسمياً 38 حزباً، وهو ما يؤشر على ثبات أعداد منتسبي الاحزاب مقارنة مع عددهم قبل إجراء الانتخابات النيابية حيث كان عددهم 90933 منتسبا ومنتسبة.

وبحسب التحديثات الأخيرة في الهيئة المستقلة للانتخاب حتى كتابة هذا التقرير، بلغ عدد الذكور (53087) فيما بلغ عدد الإناث (42591)، فيما جاء مجموع الشباب 18-35 عاماً بلغ (36641)، أما نسبة الاعضاء الموزعين حسب المحافظة فجاء على النحو الآتي: العاصمة عمّان 29.45%، البلقاء 9.68%، الزرقاء 15.28%، مادبا 2.51%، اربد 19.87%، المفرق 4.97%، جرش 3.33%، عجلون 3.39%، الكرك 5.58%، الطفيلة 1.77%، معان 1.89%، العقبة 2.03%.

وفي سياق متصل، قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، انه مع انتهاء مراحل العملية الانتخابية تعمل الهيئة على تحضير وإعداد التقرير التفصيلي لانتخابات مجلس النواب الـ 20 التي جرت في العاشر من أيلول الماضي.

واوضح أن «المستقلة للانتخاب» تقوم باستمرار ومن خلال سجل الأحزاب على تحديث منصة الأحزاب واستقبال طلبات الأحزاب الراغبة بالتقدم بالترخيص كأحزاب جديدة، والعمل على متابعة الاستفسارات الواردة من الأحزاب والتعامل معها أولا بأول، بحسب الرأي.

ويحمل مجلس النواب الـ 20 شكلا جديدا وبنية جديدة بوصول -104 نواب حزبيين- في «بيت التشريع والرقابة» الأردني، حيث خصص لهم 41 مقعدا.

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