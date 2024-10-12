أصدقاء دلمون: مرشدون سياحيون بحرينيون يشكون عدم تجديد تراخيصهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬الاجتماع‭ ‬ناقش‭ ‬المرشدون‭ ‬أسباب‭ ‬عدم‭ ‬التجديد‭ ‬لهم‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أشهر،‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬التسويق‭ ‬السياحي‭ ‬بهيئة‭ ‬السياحة‭ ‬وضعت‭ ‬شرطا‭ ‬للتجديد‭ ‬هو‭ ‬دخول‭ ‬المرشدين‭ ‬دورة‭ ‬التدريب‭ ‬التي‭ ‬عقدتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬شكلت‭ ‬فيها‭ ‬نسبة‭ ‬المرشدين‭ ‬الأجانب‭ ‬حوالي‭ ‬65 % ‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬المرشدين‭.‬

وقد‭ ‬اتضح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاور‭ ‬الاجتماع‭ ‬أن‭ ‬المرشدين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تجديد‭ ‬تراخيصهم‭ ‬قد‭ ‬اجتازوا‭ ‬امتحانات‭ ‬نفس‭ ‬الدورة‭ ‬وبعضهم‭ ‬اجتازوها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و‭ ‬2016‭ ‬وقد‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬تراخيص‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬وشهادات‭ ‬التخرج‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة‭ ‬والفيدرالية‭ ‬الدولية،‭ ‬واليوم‭ ‬لديهم‭ ‬خبرة‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬7‭ - ‬15‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬الإرشاد‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المرشدين‭ ‬خريجي‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬قسم‭ ‬السياحة‭ ‬ومنهم‭ ‬مدربون‭ ‬مرشدون‭ ‬وآخر‭ ‬مدرس‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬السياحة‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قوانين‭ ‬الدولة‭ ‬تعتبر‭ ‬أي‭ ‬تصريح‭ ‬مهني‭ ‬يحصل‭ ‬عليه‭ ‬البحريني‭ ‬يعتبر‭ ‬مكسبا‭ ‬للمواطن‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أحد‭ ‬وقفه‭ ‬أو‭ ‬إلغاءه‭ ‬إلا‭ ‬بقرار‭ ‬قضائي‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الرسمية‭.‬

وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬مهنة‭ ‬الإرشاد‭ ‬ترتبط‭ ‬ارتباطًا‭ ‬وثيقًا‭ ‬بتراث‭ ‬وتاريخ‭ ‬آبائهم‭ ‬وأجدادهم‭ ‬تذهب‭ ‬معظم‭ ‬التراخيص‭ ‬إلى‭ ‬المرشدين‭ ‬الأجانب‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ضرر‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتفويت‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مستحقة‭ ‬لهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مكاتب‭ ‬سياحية‭ ‬تستخدم‭ ‬أشخاصا‭ ‬مرشدين‭ ‬وهم‭ ‬غير‭ ‬مرخصين‭ ‬ويمارسون‭ ‬المهنة‭ ‬طوال‭ ‬السنة‭.‬

وبهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬صرح‭ ‬ميرزا‭ ‬النشيط‭ ‬رئيس‭ ‬المرشدين‭ ‬أصدقاء‭ ‬دلمون‭ ‬بجمعية‭ ‬تاريخ‭ ‬وآثار‭ ‬البحرين،‭ ‬إن‭ ‬مهنة‭ ‬الإرشاد‭ ‬السياحي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التنظيمية،‭ ‬إداريًا‭ ‬حسب‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأكد‭ ‬ثقته‭ ‬بالرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬حلول‭ ‬مناسبة‭ ‬لتجديد‭ ‬التراخيص‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬وجعل‭ ‬المرشد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬اهتمامات‭ ‬السياحة،‭ ‬علمًا‭ ‬بأن‭ ‬موسم‭ ‬البواخر‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭. ‬فمهنة‭ ‬الإرشاد‭ ‬السياحي‭ ‬صارت‭ ‬مهنة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬مهنة‭ ‬له‮»‬‭.‬

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