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فعاليات وطنية: المرأة البحرينية بلغت مراكز متقدمة في الحياة السياسية

10/12/2024 7:13:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يكشف‭ ‬التقدم‭ ‬المطرد‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬العمل‭ ‬المختلفة‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬والمبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬أغنت‭ ‬السجل‭ ‬الوطني‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والإنجاز،‭ ‬وبلوغ‭ ‬الغايات‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬انبثقت‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬قائد‭ ‬وراعي‭ ‬النهضة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وإن‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬مثلت‭ ‬فترة‭ ‬فارقة‭ ‬ومضيئة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬بفضل‭ ‬رؤية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الثاقبة‭ ‬وإيمان‭ ‬جلالته‭ ‬بقدرات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬كشريك‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن،‭ ‬إذ‭ ‬تجاوزت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬خلال‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬مرحلة‭ ‬التمكين‭ ‬والنهوض‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬التقدم‭ ‬والارتقاء،‭ ‬وتشهد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬نسب‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الصعد‭ ‬والتي‭ ‬تفوق‭ ‬نظيراتها‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭.‬

وفي‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية،‭ ‬بلغت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة،‭ ‬وحققت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬الوطني‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة،‭ ‬كما‭ ‬شكّلت‭ ‬السياسات‭ ‬والخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬انتهجتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬ومشاركتها‭ ‬السياسية‭ ‬قواعد‭ ‬رصينة‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التكافؤ‭ ‬والتوازن‭ ‬لتقدمها‭ ‬وريادتها،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تكفله‭ ‬لها‭ ‬الحقوق‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬أن‭ ‬موضوع‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬لم‭ ‬يغب‭ ‬عن‭ ‬بال‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1999،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يتجلى‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬الوثيقة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬شرَّعت‭ ‬طريق‭ ‬الإصلاح‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬البند‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬على‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬المواطنين‭ ‬تشمل‭ ‬النساء‭ ‬والرجال،‭ ‬وبهذا‭ ‬يكون‭ ‬الميثاق‭ ‬قد‭ ‬أسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬حول‭ ‬تفسير‭ ‬المادة‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬دستور‭ ‬عام‭ ‬1973‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بحق‭ ‬الانتخاب‭ ‬والتي‭ ‬فسرت‭ ‬آنذاك‭ ‬بأنها‭ ‬تعني‭ ‬الرجال‭ ‬فقط‭.‬

وأضاف‭ ‬فخرو‭: ‬‮«‬كما‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬إعداد‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬ودورها‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة،‭ ‬أتى‭ ‬ليعكس‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬قناعة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تلعبه‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬ومشاركتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الإصلاح‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أتى‭ ‬ليكمل‭ ‬القرار‭ ‬المنتظر‭ ‬بإعطاء‭ ‬موضوع‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يستحق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محافل‭ ‬ومناحي‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والثقافي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مناحي‭ ‬أي‭ ‬مجتمع‭ ‬متكامل‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬لعب‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬وتهيئة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬للترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬للبرلمان‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬ووصل‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهن‭ ‬الى‭ ‬مقاعد‭ ‬البرلمان‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وصول‭ ‬المرأة‭ ‬الى‭ ‬رئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وشغلها‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الفصول‭ ‬التشريعية‭ ‬الخمسة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭: ‬‮«‬لعبت‭ ‬المرأة‭ ‬دورا‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬المستشار‭ ‬السياسي‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الخزاعي‭ ‬إن‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬مسألة‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ولكن‭ ‬لها‭ ‬صدى‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فالتطبيق‭ ‬الفعلي‭ ‬لحقوق‭ ‬المرأة‭ ‬أتى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظور‭ ‬محلي‭ ‬يأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬اجتماعية‭ ‬ودينية‭ ‬وعرقية‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬محترما‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭ ‬ومقدرا‭ ‬العادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬العريقة‭ ‬أيضا‭. ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬لا‭ ‬تستغرب‭ ‬مكانة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وأهمية‭ ‬عطائها‭ ‬الدولي‭ ‬كما‭ ‬المحلي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬التي‭ ‬تقلدتها‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الخزاعي‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬لدعم‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ومتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬قرينة‭ ‬جلالته‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬توج‭ ‬بتأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬كآلية‭ ‬عمل‭ ‬فعالة‭ ‬تترجم‭ ‬بنود‭ ‬الدستور‭ ‬وتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬لمخرجات‭ ‬ملموسة‭ ‬ترجمت‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬بمشاركة‭ ‬حقيقية‭ ‬للمرأة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ترشيح‭ ‬الشيخة‭ ‬هيا‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسا‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬العامة‭ ‬الحادية‭ ‬والستين،‭ ‬كأول‭ ‬امرأة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬تتقلد‭ ‬هذ‭ ‬المنصب،‭ ‬كدليل‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتنمية‭ ‬المرأة‭ ‬خديجة‭ ‬السيد‭ ‬إن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬كانت‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬الرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لاستشراف‭ ‬المستقبل‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬للمرأة‭ ‬والرجل‭ ‬للعمل‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬قدما‭ ‬نحو‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬لواقع‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مجالات‭ ‬الحياة‭.‬

وأضافت‭ ‬السيد‭ ‬أن‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬إلى‭ ‬سياسات‭ ‬ومبادرات‭ ‬وطنية‭ ‬دفعت‭ ‬إلى‭ ‬سنّ‭ ‬التشريعات‭ ‬وإصدار‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬وضمان‭ ‬حقوقها‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬وفق‭ ‬منظومة‭ ‬مؤسسية‭ ‬للمجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬بالمرأة‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬التمكين‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬التقدم،‭ ‬والإقرار‭ ‬بدورها‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬وفق‭ ‬منظومة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬أتاحت‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والأهلية‭ ‬لتطوير‭ ‬أوضاعها‭ ‬وسياساتها‭ ‬الداعمة‭ ‬للمرأة‭ ‬لتواكب‭ ‬التوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬زاهر‭ ‬للبحرين‭ ‬ونموذج‭ ‬يحتذى‭ ‬بين‭ ‬سائر‭ ‬الأمم‭.‬

وأشارت‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬لتنمية‭ ‬المرأة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬الحضاري‭ ‬والرائد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والحراك‭ ‬المجتمعي‭ ‬والأهلي‭ ‬سارع‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬قدما‭ ‬نحو‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬وممارسة‭ ‬أدوارها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬هيأ‭ ‬المناخ‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬قيمية‭ ‬مجتمعية‭ ‬تحفظ‭ ‬للمرأة‭ ‬كرامتها‭ ‬وتعتز‭ ‬بدورها‭ ‬وحظيت‭ ‬بدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬إتاحة‭ ‬المجال‭ ‬للمرأة‭ ‬لممارسة‭ ‬كافة‭ ‬حقوقها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة،‭ ‬وأعطت‭ ‬صورا‭ ‬مشرفة‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬محليا‭ ‬وعربيا‭ ‬وعالميا،‭ ‬وضربت‭ ‬قصصا‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬جعلتها‭ ‬نموذجا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬بين‭ ‬سائر‭ ‬الأمم‭.‬

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