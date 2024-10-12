((النواب))و((الشورى)) يعقدان جلستهما الإجرائية الأولى اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يعقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسته الأولى الإجرائية في دور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي السادس، بُعَيْدَ مراسم افتتاح الدور التشريعي، الذي سيتفضل بافتتاحه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وتبدأ الجلسة أعمالها برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وذلك بتلاوة نص الأمر الملكي رقم (38) لسنة 2024م بشأن دعوة مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وفي البند الذي يليه سيؤدي العضو عبدالواحد عبدالعزيز قراطة اليمين الدستورية، عملاً بأحكام المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما يعقد مجلس الشورى اليوم الأحد جلسته الأولى (الإجرائية) في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، وذلك بعد انتهاء مراسم افتتاح دور الانعقاد، حيث يتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بافتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي.
وتبدأ الجلسة أعمالها بتلاوة الأمر الملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب إلى الانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس، وتلاوة الأمر الملكي بتعيين الدكتور أنور خليفة السادة عضوًا بمجلس الشورى، الذي سيؤدي اليمين الدستورية خلال الجلسة الأولى الإجرائية.
ومن المنتظر أن يلقي رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد، قبل أن ينتقل المجلس إلى انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، حيث تنص المادة (6) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن «يبدأ مجلس الشورى أول اجتماع له في بداية كل دور انعقاد بانتخاب نائبي الرئيس». بينما تنص المادة (16) من اللائحة أنه «يتم انتخاب كل من النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بالتتابع في أول جلسة للمجلس في بداية كل دور انعقاد، وذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية».
كما تنص المادة على أن يكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة، وتقدم الترشيحات إلى رئيس المجلس خلال المدة التي يحددها، وإذا لم يتقدم لشغل منصب النائب إلا مرشح واحد أعلن رئيس المجلس فوزه بالتزكية.
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