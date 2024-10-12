((النواب))و((الشورى)) يعقدان جلستهما الإجرائية الأولى اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتبدأ‭ ‬الجلسة‭ ‬أعمالها‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وذلك‭ ‬بتلاوة‭ ‬نص‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬38‭) ‬لسنة‭ ‬2024م‭ ‬بشأن‭ ‬دعوة‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬السنوي‭ ‬العادي‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭.‬‮

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وفي‭ ‬البند‭ ‬الذي‭ ‬يليه‭ ‬سيؤدي‭ ‬العضو‭ ‬عبدالواحد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬قراطة‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية،‭ ‬عملاً‭ ‬بأحكام‭ ‬المادة‭ (‬40‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬54‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭.‬

كما‭ ‬يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬جلسته‭ ‬الأولى‭ (‬الإجرائية‭) ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مراسم‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد،‭ ‬حيث‭ ‬يتفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬وإلقاء‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭.‬

وتبدأ‭ ‬الجلسة‭ ‬أعمالها‭ ‬بتلاوة‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬بدعوة‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬إلى‭ ‬الانعقاد‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬وتلاوة‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬بتعيين‭ ‬الدكتور‭ ‬أنور‭ ‬خليفة‭ ‬السادة‭ ‬عضوًا‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬الذي‭ ‬سيؤدي‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬الإجرائية‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يلقي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬كلمة‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬انتخاب‭ ‬النائبين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬حيث‭ ‬تنص‭ ‬المادة‭ (‬6‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬للمجلس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يبدأ‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬دور‭ ‬انعقاد‭ ‬بانتخاب‭ ‬نائبي‭ ‬الرئيس‮»‬‭. ‬بينما‭ ‬تنص‭ ‬المادة‭ (‬16‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬انتخاب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬والنائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالتتابع‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جلسة‭ ‬للمجلس‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬دور‭ ‬انعقاد،‭ ‬وذلك‭ ‬بالأغلبية‭ ‬المطلقة‭ ‬للحاضرين،‭ ‬فإن‭ ‬لم‭ ‬تتحقق‭ ‬هذه‭ ‬الأغلبية‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬أعيد‭ ‬الانتخاب‭ ‬بين‭ ‬الاثنين‭ ‬الحائزين‭ ‬أكثر‭ ‬الأصوات،‭ ‬فإن‭ ‬تساوى‭ ‬مع‭ ‬ثانيهما‭ ‬غيره‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الأصوات‭ ‬اشترك‭ ‬معهما‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تنص‭ ‬المادة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الانتخاب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬بالأغلبية‭ ‬النسبية،‭ ‬فإن‭ ‬تساوى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأغلبية‭ ‬النسبية‭ ‬أجرى‭ ‬المجلس‭ ‬الاختيار‭ ‬بينهم‭ ‬بالقرعة،‭ ‬وتقدم‭ ‬الترشيحات‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬يحددها،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتقدم‭ ‬لشغل‭ ‬منصب‭ ‬النائب‭ ‬إلا‭ ‬مرشح‭ ‬واحد‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬فوزه‭ ‬بالتزكية‭.‬

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