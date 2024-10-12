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محافظ المحرق يكرم عددا من المواطنين تقديرا لجهودهم التطوعية

10/12/2024 7:13:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كرم‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬ممن‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬ومديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بالأعمال‭ ‬التطوعية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الخدمي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الغتم‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬والعميد‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭.‬

وقدم‭ ‬المحافظ‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬والمكرمين‭ ‬الشكر‭ ‬باسم‭ ‬كل‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬جسدت‭ ‬المعاني‭ ‬الحقة‭ ‬لمبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬منوهاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالجهود‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المديرية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالتطور‭ ‬اللافت‭ ‬لتلك‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬عبر‭ ‬كل‭ ‬إدارات‭ ‬وأقسام‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قدم‭ ‬العميد‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬باسمه‭ ‬وباسم‭ ‬كل‭ ‬منتسبي‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬لسعادة‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬اللفتة‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬والملموس‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المديرية‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خدماتها‭ ‬وشراكتها‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وسعادة‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭.‬

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