محافظ المحرق يكرم عددا من المواطنين تقديرا لجهودهم التطوعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كرم سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق عددا من الأهالي ممن أسهموا في تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية عبر التعاون مع المحافظة ومديرية شرطة محافظة المحرق بالأعمال التطوعية في المجال الخدمي والاجتماعي، وذلك بحضور العميد جاسم بن محمد الغتم نائب المحافظ والعميد سلطان بن أحمد الكعبي مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق.
وقدم المحافظ إلى الحضور والمكرمين الشكر باسم كل أهالي المحافظة على الأعمال التي جسدت المعاني الحقة لمبدأ الشراكة المجتمعية، منوهاً في الوقت ذاته بالجهود والخدمات التي تقدمها المديرية، مشيداً بالتطور اللافت لتلك الخدمات المقدمة للمواطنين عبر كل إدارات وأقسام وزارة الداخلية.
من جانبه قدم العميد سلطان بن أحمد الكعبي مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق شكره وتقديره باسمه وباسم كل منتسبي مديرية شرطة محافظة المحرق لسعادة المحافظ على هذه اللفتة والتي تؤكد التعاون البناء والملموس لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن المديرية مستمرة في تطوير خدماتها وشراكتها مع المواطنين بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية وسعادة رئيس الأمن العام.
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