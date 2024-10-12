افتتاح دور الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب اليوم:خطاب ملكي يضع محددات المرحلة المقبلة للسلطتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برعاية افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
ومن المقرر أن يتفضل جلالته بتوجيه الخطاب السامي الذي سيضع محددات المرحلة المقبلة وتحقيقها عبر المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والبناء على ما تحقق من منجزات ومكتسبات مهمة، لتستمر مسيرة الوطن على درب التطور والرقي.
وكان مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قد وجه اللجان الوزارية الحكومية المعنية بمواصلة تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية لما فيه خير الوطن والمواطن.
ويعقد مجلسا الشورى والنواب اليوم جلستين إجرائيتين تشهدان تلاوة الأمر الملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، وتلاوة الأمر الملكي بتعيين الدكتور أنور خليفة السادة عضوًا بمجلس الشورى، الذي سيؤدي اليمين الدستورية خلال الجلسة الأولى الإجرائية، كما سيؤدي النائب عبدالواحد قراطة اليمين الدستورية بعد انتخابه عضوا عن الدائرة الأولى بالمحرق.
ومن المنتظر أن يلقي رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد، قبل أن ينتقل المجلس إلى انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس.
من جانبه أكد المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أن تفضل جلالة الملك المعظم بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس يشكل محطة وطنية بالغة الأهمية لمواصلة مسيرة العمل والإنجاز البرلماني في ظل دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ العمل والممارسات الديمقراطية، انطلاقا من الثوابت الوطنية وميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وخاصة أن افتتاح الدور الثالث يتزامن مع احتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، وهذا يمثل مناسبة وطنية كبيرة للجميع، مشيرا إلى أن الأمانة العامة بتوجيهات من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب على جاهزية تامة لأعمال دور الانعقاد من كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية، والإعلامية والإدارية، والقانونية والمعلوماتية الداعمة للعمل البرلماني.
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