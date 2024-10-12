افتتاح دور الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب اليوم:خطاب ملكي يضع محددات المرحلة المقبلة للسلطتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بتوجيه‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬سيضع‭ ‬محددات‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬وتحقيقها‭ ‬عبر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬ومكتسبات‭ ‬مهمة،‭ ‬لتستمر‭ ‬مسيرة‭ ‬الوطن‭ ‬على‭ ‬درب‭ ‬التطور‭ ‬والرقي‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الأخيرة‭ ‬قد‭ ‬وجه‭ ‬اللجان‭ ‬الوزارية‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬بمواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

ويعقد‭ ‬مجلسا‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬اليوم‭ ‬جلستين‭ ‬إجرائيتين‭ ‬تشهدان‭ ‬تلاوة‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬بدعوة‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬للانعقاد،‭ ‬وتلاوة‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬بتعيين‭ ‬الدكتور‭ ‬أنور‭ ‬خليفة‭ ‬السادة‭ ‬عضوًا‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬الذي‭ ‬سيؤدي‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬الإجرائية،‭ ‬كما‭ ‬سيؤدي‭ ‬النائب‭ ‬عبدالواحد‭ ‬قراطة‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬بعد‭ ‬انتخابه‭ ‬عضوا‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بالمحرق‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يلقي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬كلمة‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬انتخاب‭ ‬النائبين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬تفضل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬يشكل‭ ‬محطة‭ ‬وطنية‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وترسيخ‭ ‬العمل‭ ‬والممارسات‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬وميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬ودستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وهذا‭ ‬يمثل‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬كبيرة‭ ‬للجميع،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬تامة‭ ‬لأعمال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الفنية‭ ‬واللوجستية،‭ ‬والإعلامية‭ ‬والإدارية،‭ ‬والقانونية‭ ‬والمعلوماتية‭ ‬الداعمة‭ ‬للعمل‭ ‬البرلماني‭.‬

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