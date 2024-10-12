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الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية حرب الإبادة على شعبنا

10/12/2024 7:12:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭):‬‮
‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬نبيل‭ ‬أبو‭ ‬ردينة،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‮
‬إن‭ ‬‮«‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس،‭ ‬وآخرها‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬حصار‭ ‬كامل‭ ‬لشمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وعزله،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العدوان‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬جباليا،‭ ‬ومخيمه،‭ ‬وقبلها‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم،‭ ‬ومخيمها،‭ ‬وباقي‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬والمخيمات‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ ( ‬وفا‭) ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬أبو‭ ‬ردينة‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬سياسيا‭ ‬وماليا‭ ‬وعسكريا‭ ‬للاحتلال،‭ ‬جعله‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬عدوانه‭ ‬ضد‭ ‬شعبنا‭ ‬وأرضنا،‭ ‬ويتحدى‭ ‬جميع‭ ‬قرارات‭
‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬معتمدا‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنحاز‭ ‬الذي‭ ‬يقف‭ ‬بوجه‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ويمنع‭ ‬محاسبة‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬جرائمه‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إن‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إجبار‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حليفها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬عدوانه،‭ ‬والامتثال‭ ‬لقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬وقرارات‭ ‬المحاكم‭ ‬الدولية،‭ ‬وعدم‭ ‬اعطائه‭ ‬الدعم‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬جرائمه‭ ‬الوحشية،‭ ‬الذي‭ ‬أشعل‭ ‬المنطقة‭ ‬ويقودها‭ ‬إلى‭ ‬الانفجار‭ ‬الشامل‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يتحمل‭ ‬نتائجه‭ ‬أحد‮»‬‭.

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬لجميع‭ ‬مشاكل‭ ‬المنطقة‭ ‬هو‭ ‬إنهاء‭ ‬الاحتلال‭
‬الإسرائيلي،‭ ‬وقيام‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفق‭ ‬الشرعية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والعربية‭
‬والدولية،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬الوقوف‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وسياساتها‭ ‬الوطنية،‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني،‭ ‬وعلى‭
‬القدس،‭ ‬والمقدسات‮»‬‭.

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