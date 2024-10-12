نافالني في مذكراته: ((سأمضي بقية أيامي في السجن وأموت هنا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬نيويورك‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬وفاته‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬السجون‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬فبراير،‭ ‬كتب‭ ‬أليكسي‭ ‬نافالني‭ ‬في‭ ‬مذكراته‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬مقتطفات‭ ‬منها‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت،‭ ‬‮«‬سأمضي‭ ‬بقية‭ ‬أيامي‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬وأموت‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يقول‭ ‬وداعا‭... ‬سيتمّ‭ ‬الاحتفال‭ ‬بجميع‭ ‬أعياد‭ ‬الميلاد‭ ‬من‭ ‬دوني‭. ‬لن‭ ‬أرى‭ ‬أولادي‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭. ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬لي‭ ‬صلة‭ ‬بأيّ‭ ‬قصّة‭ ‬تخصّ‭ ‬العائلة‭. ‬لن‭ ‬أكون‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬صورة‮»‬،‭ ‬أضاف‭ ‬المعارض‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬مارس‭ ‬2022‭ ‬أثناء‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬ضمن‭ ‬مذكرات‭ ‬نشرت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬نيويورك‮»‬‭ ‬وصحيفة‭ ‬‮«‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬لندن‮»‬‭ ‬مقتطفات‭ ‬منها،‭ ‬قبل‭ ‬نشر‭ ‬الكتاب‭ ‬كاملا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬أكتوبر‭. ‬

أورد‭ ‬نافالني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬باتريوت‮»‬‭ (‬ Patriot ‭) ‬سيكون‭ ‬‮«‬تذكارا‭ ‬يمثّلني‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬منه‭ ‬نسخة‭ ‬بالروسية‭ ‬وفقا‭ ‬لدار‭ ‬النشر‭ ‬الأمريكية‭ ‬ Knopf ‭. ‬عند‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2021‭ ‬بعد‭ ‬محاولة‭ ‬تسميم،‭ ‬سارعت‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬توقيف‭ ‬الناشط‭ ‬المناهض‭ ‬للفساد‭. ‬وكان‭ ‬يمضي‭ ‬حكما‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬التطرف‮»‬‭ ‬في‭ ‬معتقل‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭ ‬عندما‭ ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬47‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭. ‬وكتب‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬يناير‭ ‬2022‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نخشاه‭ ‬هو‭ ‬التخلّي‭ ‬عن‭ ‬وطننا‭ ‬لصالح‭ ‬نهب‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الكذبة‭ ‬واللصوص‭ ‬والمنافقين‮»‬‭.

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وفي‭ ‬مقطع‭ ‬مؤرخ‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬2022،‭ ‬روى‭ ‬المعارض‭ ‬الروسي‭ ‬كيف‭ ‬قضى‭ ‬يومه‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬صباحا‭ ‬وتناول‭ ‬الإفطار‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬20‭ ‬وبداية‭ ‬العمل‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬40‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬في‭ ‬العمل،‭ ‬تجلس‭ ‬سبع‭ ‬ساعات‭ ‬أمام‭ ‬ماكينة‭ ‬خياطة‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬ارتفاعه‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الركبة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬نافالني‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬العمل،‭ ‬تواصل‭ ‬الجلوس‭ ‬عدّة‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬خشب‭ ‬تحت‭ ‬صورة‭ ‬لبوتين‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يُسمّى‭ ‬‮«‬نشاطا‭ ‬تأديبيا‮»‬‭.

‬تحدث‭ ‬نافالني‭ ‬في‭ ‬المقطتفات‭ ‬المنشورة‭ ‬من‭ ‬كتابه‭ ‬عن‭ ‬تنفيذه‭ ‬إضرابا‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2021‭ ‬جعله‭ ‬يخسر‭ ‬كيلوغراما‭ ‬يوميا‭. ‬وقال‭ ‬إنّ‭ ‬باب‭ ‬مطبخ‭ ‬السجن‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬طهو‭ ‬الدجاج‭ ‬والخبز‭ ‬كان‭ ‬‮«‬يُترك‭ ‬مفتوحا‭ ‬عمدا‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬تصل‭ ‬إليه‭ ‬رائحة‭ ‬الطعام‭. ‬كما‭ ‬كانوا‭ ‬يضعون‭ ‬له‭ ‬الحلوى‭ ‬في‭ ‬جيوبه‭. ‬

في‭ ‬11‭ ‬أبريل‭ ‬2021،‭ ‬شعر‭ ‬نافالني‭ ‬‮«‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بأنّه‭ ‬في‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياته‭ ‬عاطفيا‭ ‬وأخلاقيا‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬أيام،‭ ‬شعر‭ ‬بطاقة‭ ‬متجدّدة‭ ‬نتيجة‭ ‬الدعم‭ ‬الدولي‭. ‬وأثارت‭ ‬وفاة‭ ‬المعارض‭ ‬الروسي‭ ‬إدانات‭ ‬في‭ ‬العواصم‭ ‬الغربية،‭ ‬وأشار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬بأصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭. ‬وقال‭ ‬ديفيد‭ ‬ريمنيك‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬نيويوركر‮»‬،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬قراءة‭ ‬مذكّرات‭ ‬نافالني‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الشعور‭ ‬بالغضب‭ ‬جراء‭ ‬معاناته‭ ‬ووفاته‮»‬‭. ‬

وحملت‭ ‬آخر‭ ‬مقتطفات‭ ‬نشرتها‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬نيويوركر‮»‬‭ ‬ما‭ ‬كتبه‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إنّ‭ ‬سؤالا‭ ‬طُرح‭ ‬عليه‭ ‬مرارا‭ ‬من‭ ‬رفاقه‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬وبعض‭ ‬عناصر‭ ‬الأمن،‭ ‬هو‭ ‬‮«‬لماذا‭ ‬عدت‭ ‬إلى‭ ‬روسيا؟‮»‬‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬كان‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أتخلى‭ ‬عن‭ ‬بلدي‭ ‬ولا‭ ‬أن‭ ‬أخونه‭. ‬إذا‭ ‬كنتم‭ ‬تؤمنون‭ ‬بشيء،‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬تكونوا‭ ‬مستعدّين‭ ‬للدفاع‭ ‬عنه‭ ‬وتقديم‭ ‬تضحيات‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‮»‬‭.

‬ورغم‭ ‬الوحدة‭ ‬والعزل،‭ ‬فإن‭ ‬حسّ‭ ‬الفكاهة‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬نافالني‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬عدّة‭ ‬جوانب‭ ‬من‭ ‬المذكرات،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬قتلوني،‭ ‬ستحصل‭ ‬عائلتي‭ ‬على‭ ‬دفعة‭ ‬مسبقة‭ ‬وعلى‭ ‬عائدات‮»‬‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭.

‬وأضاف‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تؤد‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬غامضة‭ ‬باستخدام‭ ‬سلاح‭ ‬كيميائي،‭ ‬وبعدها‭ ‬وفاة‭ ‬مأسوية‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬إلى‭ ‬بيع‭ ‬كتاب،‭ ‬فمن‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬نتصور‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬