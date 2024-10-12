هاريس تنشر تقريرا عن حالتها الصحية لإظهار التناقض مع موقف ترامب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬الوكالات‭): ‬نشرت‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬والمرشحة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬كاملا‭ ‬هاريس‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬طبيبها‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬يقول‭ ‬فيها‭ ‬إنها‭ ‬تتمتع‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬ويمكنها‭ ‬تقلد‭ ‬المنصب‭ ‬الرفيع،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬منافسها‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬هاريس‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬غلاف‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فوغ‮»‬‭ ‬باعتبارها‭ ‬‮«‬المرشحة‭ ‬المناسبة‭ ‬لعصرنا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬جوشوا‭ ‬سيمونز،‭ ‬طبيب‭ ‬هاريس،‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬وزعها‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إن‭ ‬أحدث‭ ‬فحص‭ ‬بدني‭ ‬أجرته‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬كانت‭ ‬نتائجه‭ ‬‮«‬طبيعية‮»‬‭ ‬وأظهر‭ ‬أن‭ ‬نمط‭ ‬حياتها‭ ‬يتسم‭ ‬بالنشاط‭ ‬وأنها‭ ‬تتبع‭ ‬‮«‬نظاما‭ ‬غذائيا‭ ‬صحيا‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬جدول‭ ‬أعمالها‭ ‬المزدحم‭. ‬وأضاف‭ ‬سيمونز‭ ‬أن‭ ‬الفحص‭ ‬أظهر‭ ‬أيضا‭ ‬معاناة‭ ‬هاريس‭ ‬من‭ ‬حساسية‭ ‬موسمية‭ ‬ومرض‭ ‬الشرى‭ ‬الجلدي‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬متقطعة‭ ‬وأنها‭ ‬لا‭ ‬تدخن‭ ‬وتشرب‭ ‬الكحول‭ ‬باعتدال‭. ‬وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تتمتع‭ ‬هاريس‭ ‬بقدرة‭ ‬جسدية‭ ‬وعقلية‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬واجبات‭ ‬الرئاسة‭ ‬بنجاح،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬والقائد‭ ‬الأعلى‮»‬‭.‬

وتنافس‭ ‬هاريس‭ (‬59‭ ‬عاما‭) ‬ترامب‭ (‬78‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬مساعدي‭ ‬هاريس‭ ‬إن‭ ‬المعلومات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬كُشف‭ ‬عنها‭ ‬السبت‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬ترامب‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭. ‬وتحرص‭ ‬حملة‭ ‬هاريس‭ ‬على‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬سن‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬المرشح‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬بعد‭ ‬تنحي‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ (‬81‭ ‬عاما‭) ‬عن‭ ‬الترشح‭ ‬عقب‭ ‬أداء‭ ‬ضعيف‭ ‬في‭ ‬مناظرة‭ ‬أمام‭ ‬ترامب‭. ‬ويخوض‭ ‬المرشحان‭ ‬للرئاسة‭ ‬عن‭ ‬الحزبين‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والجمهوري‭ ‬سباقا‭ ‬محتدما‭.‬

وتأمل‭ ‬حملة‭ ‬هاريس‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إبراز‭ ‬التباين‭ ‬بين‭ ‬شبابها‭ ‬النسبي‭ ‬وحضورها‭ ‬الذهني‭ ‬مع‭ ‬عمر‭ ‬ترامب‭ ‬الكبير‭ ‬وميله‭ ‬إلى‭ ‬المراوغة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاختلافات‭ ‬في‭ ‬الشفافية‭ ‬بين‭ ‬الاثنين،‭ ‬إلى‭ ‬مساعدتها‭ ‬في‭ ‬إقناع‭ ‬الناخبين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يستقروا‭ ‬على‭ ‬مرشح‭ ‬بعد‭ ‬بأنها‭ ‬الأنسب‭ ‬للمنصب‭. ‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬ظهرت‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬على‭ ‬غلاف‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فوغ‮»‬‭ ‬التي‭ ‬وصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬المرشحة‭ ‬المناسبة‭ ‬لعصرنا‮»‬‭. ‬والتقطت‭ ‬مصوِّرة‭ ‬المشاهير‭ ‬آني‭ ‬ليبوفيتز‭ ‬صورة‭ ‬هاريس‭ ‬البالغة‭ ‬59‭ ‬عاما‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬بدلة‭ ‬بنية‭ ‬وتجلس‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬بذراعين‭.‬

ويتضمّن‭ ‬العدد‭ ‬مقالا‭ ‬طويلا‭ ‬عن‭ ‬هاريس‭ ‬فيه‭ ‬معلومات‭ ‬معروفة‭ ‬عنها،‭ ‬منها‭ ‬كيف‭ ‬أصبحت‭ ‬مرشّحة‭ ‬رئاسية‭ ‬للحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬المفاجئ‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬يوليو‭. ‬وتحدثت‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬عن‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تذكر‭ ‬الكثير‭ ‬عما‭ ‬ستفعله‭ ‬لإنهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬إذا‭ ‬فازت‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬البالغ‭ ‬78‭ ‬عاما‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬العنصر‭ ‬الجديد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ستطرحه‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬النزاع،‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أتوقع‭ ‬كيف‭ ‬ستكون‭ ‬الظروف‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬هاريس‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬‮«‬مسارا‮»‬‭ ‬للاستقرار،‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬لبنان،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬