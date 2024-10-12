محللون: رغبة في إضعاف حزب الله.. أمريكا تتخلى عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ -(‬رويترز‭): ‬بعد‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسابيع‭ ‬بهدف‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ومقاتلي‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬استقرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬مختلف‭ ‬تماما‭ ‬هو‭ ‬ترك‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬يأخذ‭ ‬مساره‭. ‬

وقبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬فقط‭ ‬طالبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬مدة‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬لدرء‭ ‬غزو‭ ‬إسرائيلي‭ ‬للبنان‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تعثرت‭ ‬بسبب‭ ‬اغتيال‭ ‬إسرائيل‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬وبدء‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬والغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬قيادات‭ ‬الجماعة‭. ‬

والآن‭ ‬تراجع‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأمريكيون‭ ‬عن‭ ‬دعواتهم‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بدعوى‭ ‬تغير‭ ‬الظروف‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭: ‬‮«‬ندعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬شن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬بهدف‭ ‬تدمير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حتى‭ ‬نتمكن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‮»‬‭. ‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬التضارب‭ ‬في‭ ‬الأهداف‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬احتواء‭ ‬الصراع‭ ‬المتنامي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إضعاف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬

هذا‭ ‬النهج‭ ‬الجديد‭ ‬عملي‭ ‬لكنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬محفوف‭ ‬بالمخاطر‭. ‬

ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬ستستفيدان‭ ‬من‭ ‬إلحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬بعدو‭ ‬مشترك‭ ‬هو‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬تستخدمه‭ ‬طهران‭ ‬لتهديد‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تشجيع‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتوسعة‭ ‬ينذر‭ ‬باندلاع‭ ‬صراع‭ ‬يخرج‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭. ‬

وقال‭ ‬جون‭ ‬ألترمان‭ ‬المسؤول‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الحملة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬إضعاف‭ ‬قدرات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬ذلك‭ ‬واحتمال‭ ‬‮«‬خلق‭ ‬فراغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أو‭ ‬إشعال‭ ‬فتيل‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬نهج‭ ‬واشنطن‭ ‬يبدو‭ ‬كما‭ ‬يلي‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬النهج‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬فمن‭ ‬الأفضل‭ ‬أن‭ ‬تحاول‭ ‬توجيهه‭ ‬بطريقة‭ ‬بناءة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬آرون‭ ‬ديفيد‭ ‬ميلر‭ ‬المفاوض‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬أمل‭ ‬يذكر‭ ‬في‭ ‬تقييد‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإنها‭ ‬ترى‭ ‬فوائد‭ ‬محتملة‭ ‬في‭ ‬العملية‭. ‬

وأردف‭ ‬‮«‬أحدثت‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬زخما‭ ‬ربما‭ ‬رأت‭ ‬فيه‭ ‬الإدارة‭ ‬هذا‭ ‬الاعتقاد‭ (‬فلنجعل‭ ‬من‭ ‬الضرورة‭ ‬فضيلة‭)‬‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يحتفظون‭ ‬بأفضلية‭ ‬لمحاولة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الرد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬طهران‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬أوروبية‭ ‬مطلعة‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬اليوم‭ ‬أي‭ ‬محادثات‭ ‬ذات‭ ‬مغزى‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬سيمضون‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬عمليتهم‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬‮«‬لأسابيع‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لأشهر‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬مسؤولان‭ ‬أمريكيان‭ ‬لرويترز‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الإطار‭ ‬الزمني‭. ‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن،‭ ‬قد‭ ‬تجلب‭ ‬الحملة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فائدتين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

الأولى،‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬إضعاف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قد‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬نفوذ‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ويقلل‭ ‬التهديد‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬والقوات‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وتعتقد‭ ‬واشنطن‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬الضغط‭ ‬العسكري‭ ‬قد‭ ‬يجبر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬السلاح‭ ‬وتمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬لانتخاب‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تهمش‭ ‬الجماعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭. ‬

وقال‭ ‬جوناثان‭ ‬لورد‭ ‬المسؤول‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬والذي‭ ‬يعمل‭ ‬الآن‭ ‬في‭ (‬مركز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أمن‭ ‬أمريكي‭ ‬جديد‭) ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬صعب‭ ‬المنال‭. ‬وأضاف‭ ‬لورد‭ ‬‮«‬من‭ ‬جهة،‭ ‬يشعر‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬اللبنانيين‭ ‬بالانزعاج‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭... ‬يجري‭ ‬فرض‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حملة‭ ‬عنيفة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬