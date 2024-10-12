Sunday, 13 October 2024 02:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محللون: رغبة في إضعاف حزب الله.. أمريكا تتخلى عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في لبنان

10/12/2024 7:12:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ -(‬رويترز‭): ‬بعد‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسابيع‭ ‬بهدف‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ومقاتلي‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬استقرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬مختلف‭ ‬تماما‭ ‬هو‭ ‬ترك‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬يأخذ‭ ‬مساره‭. ‬

وقبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬فقط‭ ‬طالبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬مدة‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬لدرء‭ ‬غزو‭ ‬إسرائيلي‭ ‬للبنان‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تعثرت‭ ‬بسبب‭ ‬اغتيال‭ ‬إسرائيل‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬وبدء‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬والغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬قيادات‭ ‬الجماعة‭. ‬

والآن‭ ‬تراجع‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأمريكيون‭ ‬عن‭ ‬دعواتهم‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بدعوى‭ ‬تغير‭ ‬الظروف‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭: ‬‮«‬ندعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬شن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬بهدف‭ ‬تدمير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حتى‭ ‬نتمكن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‮»‬‭. ‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬التضارب‭ ‬في‭ ‬الأهداف‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬احتواء‭ ‬الصراع‭ ‬المتنامي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إضعاف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬

هذا‭ ‬النهج‭ ‬الجديد‭ ‬عملي‭ ‬لكنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬محفوف‭ ‬بالمخاطر‭. ‬

ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬ستستفيدان‭ ‬من‭ ‬إلحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬بعدو‭ ‬مشترك‭ ‬هو‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬تستخدمه‭ ‬طهران‭ ‬لتهديد‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تشجيع‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتوسعة‭ ‬ينذر‭ ‬باندلاع‭ ‬صراع‭ ‬يخرج‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭. ‬

وقال‭ ‬جون‭ ‬ألترمان‭ ‬المسؤول‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الحملة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬إضعاف‭ ‬قدرات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬ذلك‭ ‬واحتمال‭ ‬‮«‬خلق‭ ‬فراغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أو‭ ‬إشعال‭ ‬فتيل‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬نهج‭ ‬واشنطن‭ ‬يبدو‭ ‬كما‭ ‬يلي‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬النهج‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬فمن‭ ‬الأفضل‭ ‬أن‭ ‬تحاول‭ ‬توجيهه‭ ‬بطريقة‭ ‬بناءة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬آرون‭ ‬ديفيد‭ ‬ميلر‭ ‬المفاوض‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬أمل‭ ‬يذكر‭ ‬في‭ ‬تقييد‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإنها‭ ‬ترى‭ ‬فوائد‭ ‬محتملة‭ ‬في‭ ‬العملية‭. ‬

وأردف‭ ‬‮«‬أحدثت‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬زخما‭ ‬ربما‭ ‬رأت‭ ‬فيه‭ ‬الإدارة‭ ‬هذا‭ ‬الاعتقاد‭ (‬فلنجعل‭ ‬من‭ ‬الضرورة‭ ‬فضيلة‭)‬‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يحتفظون‭ ‬بأفضلية‭ ‬لمحاولة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الرد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬طهران‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬أوروبية‭ ‬مطلعة‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬اليوم‭ ‬أي‭ ‬محادثات‭ ‬ذات‭ ‬مغزى‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬سيمضون‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬عمليتهم‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬‮«‬لأسابيع‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لأشهر‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬مسؤولان‭ ‬أمريكيان‭ ‬لرويترز‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الإطار‭ ‬الزمني‭. ‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن،‭ ‬قد‭ ‬تجلب‭ ‬الحملة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فائدتين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

الأولى،‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬إضعاف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قد‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬نفوذ‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ويقلل‭ ‬التهديد‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬والقوات‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وتعتقد‭ ‬واشنطن‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬الضغط‭ ‬العسكري‭ ‬قد‭ ‬يجبر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬السلاح‭ ‬وتمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬لانتخاب‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تهمش‭ ‬الجماعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭. ‬

وقال‭ ‬جوناثان‭ ‬لورد‭ ‬المسؤول‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬والذي‭ ‬يعمل‭ ‬الآن‭ ‬في‭ (‬مركز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أمن‭ ‬أمريكي‭ ‬جديد‭) ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬صعب‭ ‬المنال‭. ‬وأضاف‭ ‬لورد‭ ‬‮«‬من‭ ‬جهة،‭ ‬يشعر‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬اللبنانيين‭ ‬بالانزعاج‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭... ‬يجري‭ ‬فرض‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حملة‭ ‬عنيفة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

MENAFN12102024000055011008ID1108772987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث