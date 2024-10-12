49 شهيدا خلال 24 ساعة في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬19‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬لجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬بينما‭ ‬تواصل‭ ‬القوات‭ ‬التوغل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جباليا،‭ ‬حيث‭ ‬تقول‭ ‬هيئات‭ ‬إغاثة‭ ‬دولية‭ ‬إن‭ ‬الآلاف‭ ‬محاصرون‭ ‬هناك‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تواصل‭ ‬قصف‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬والبر‭. ‬

وبدأ‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع،‭ ‬وزعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬حينئذ‭ ‬إنه‭ ‬يستهدف‭ ‬المسلحين‭ ‬الذين‭ ‬يشنون‭ ‬هجمات‭ ‬ومنع‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفها‭. ‬

وتشير‭ ‬تقديرات‭ ‬مسؤولي‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬بجباليا‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنصرم‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬150‭. ‬

وقالت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬مجزرة‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬البلد‭ ‬انتقام‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬العزل‭ ‬بعد‭ ‬فشله‭ ‬أمام‭ ‬رجال‭ ‬المقاومة‭ ‬وصمود‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬الشمال‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬مجازر‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬التي‭ ‬تشتد‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬ضد‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬معاقبتهم‭ ‬على‭ ‬صمودهم‭ ‬على‭ ‬أرضهم‭ ‬ورفضهم‭ ‬كل‭ ‬محاولات‭ ‬التهجير‭ ‬عن‭ ‬أرضهم‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الجناحان‭ ‬المسلحان‭ ‬لحركتي‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬وفصائل‭ ‬أخرى‭ ‬أصغر‭ ‬إن‭ ‬مقاتليهم‭ ‬هاجموا‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬والمناطق‭ ‬المجاورة‭ ‬بصواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬وقذائف‭ ‬المورتر‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أصابت‭ ‬الجمعة‭ ‬أربعة‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬جباليا،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬استشهاد‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‭. ‬وأرسل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قواته‭ ‬إلى‭ ‬بلدات‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬وجباليا‭ ‬المجاورة‭ ‬وأمر‭ ‬سكانها‭ ‬بإخلاء‭ ‬منازلهم‭ ‬والتوجه‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬42175‭ ‬شخصا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬القطاع‭. ‬

وتشمل‭ ‬الحصيلة‭ ‬49‭ ‬شخصا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الـ24‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وفق‭ ‬الوزارة‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬98336‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

وأصدر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬جديدة‭ ‬أمس‭ ‬لسكان‭ ‬حيّين‭ ‬على‭ ‬الطرف‭ ‬الشمالي‭ ‬لمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬واصفا‭ ‬إياهما‭ ‬بأنهما‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬قتال‭ ‬خطيرة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬لها،‭ ‬طلبت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬عدم‭ ‬التنقل‭ ‬داخل‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬وكذلك‭ ‬تجنب‭ ‬التوجه‭ ‬جنوبا‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬المتواصل‭ ‬والقتل‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬يمارسه‭ ‬الاحتلال‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يدعي‭ ‬أنها‭ ‬آمنة‮»‬‭. ‬

ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬ومن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬إزاء‭ ‬النقص‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬حذروا‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬حدوث‭ ‬مجاعة‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وأوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬ربما‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬التطعيم‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬ستبدأ‭ ‬غدا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وستستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭. ‬

ونفذت‭ ‬مجموعات‭ ‬إغاثة‭ ‬جولة‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬التطعيمات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬طفل‭ ‬بالشلل‭ ‬الجزئي‭ ‬بسبب‭ ‬فيروس‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاما‭. ‬

وكما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬تنفيذ‭ ‬هدن‭ ‬إنسانية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطعيم‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭.‬