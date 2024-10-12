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((اليونيفيل)) تحذّر من نزاع إقليمي تكون له ((آثار كارثية على الجميع))

10/12/2024 7:12:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بعبدا‭ - (‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬اليونيفيل‭) ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬‮«‬نزاع‭ ‬إقليمي‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬كارثية‭ ‬على‭ ‬الجميع‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬اليونيفيل‭ ‬أندريا‭ ‬تيننتي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حل‭ ‬عسكري‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مناقشات‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬تجنب‭ ‬كارثة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬نزاع‭ ‬بين‭ ‬الدولتين،‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬يتحول‭ ‬قريبا‭ ‬جدا‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬إقليمي‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬كارثية‭ ‬على‭ ‬الجميع‮»‬‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬أفادت‭ ‬‮«‬اليونيفيل‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬جندي‭ ‬بنيران‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬المصدر‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وهو‭ ‬الجريح‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬عديدها‭ ‬في‭ ‬يومين‭. ‬

وقالت‭ ‬القوة‭ ‬الأممية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬الليلة‭ (‬قبل‭) ‬الماضية،‭ ‬أصيب‭ ‬أحد‭ ‬جنود‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬الناقورة‭ ‬بإطلاق‭ ‬نار‭ ‬بسبب‭ ‬النشاط‭ ‬العسكري‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬قريب‮»‬،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مصدر‭ ‬النيران‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الليلة‭ (‬قبل‭) ‬الماضية‭ ‬أيضا‭... ‬تعرضت‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬رامية‭ ‬لأضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬بسبب‭ ‬الانفجارات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬القصف‭ ‬القريب‮»‬‭. ‬

ورغم‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها،‭ ‬رفضت‭ (‬اليونيفيل‭) ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬مواقعها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬اليونيفيل‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬طلب‭ ‬إخلاء‭ ‬بعض‭ ‬مواقعنا‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الأزرق‭ ‬وحتى‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬الخط‭ ‬الأزرق‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وقال‭ ‬تيننتي‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬قرار‭ ‬بالإجماع‭ ‬بالبقاء،‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬علم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يرفرف‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‮»‬‭. ‬

والخميس،‭ ‬اتهمت‭ ‬اليونيفيل‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬‮«‬عمدا‮»‬‭ ‬على‭ ‬مواقعها،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬تنديدا‭ ‬دوليا‭ ‬واسعا‭. ‬

ويتعين‭ ‬على‭ ‬اليونيفيل‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬حصرا‭ ‬إلى‭ ‬جانبها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬موجودا،‭ ‬وتنسيق‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬القرى‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬إرسال‭ ‬بعض‮»‬‭ ‬القوافل‭ ‬‮«‬ولكن‭ ‬بطريقة‭ ‬محدودة‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬مواجهات‭ ‬برية‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والقصف‭ ‬الصاروخي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

ومنذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الفائت،‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬وأُجبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬منازلهم،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭.‬

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