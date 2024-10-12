رهان ((إسبانيا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مورسيا – (أ ف ب): دعم مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم لويس دي لا فوينتي لاعب وسطه مارتن سوبيمندي في مهمة الحلول بدلا من النجم رودري المصاب حتى نهاية الموسم.
وتعرض لاعب ارتكاز مانشستر سيتي الإنكليزي الذي يعد من أبرز اللاعبين في العالم بمركزه، لإصابة قوية بركبته في سبتمبر ستبعده حتى نهاية الموسم.
وكان رودري أحد اللاعبين المفاتيح الذي قاد بلاده إلى لقب كأس أوروبا الصيف الماضي، لكن سوبيمندي لاعب ريال سوسييداد قدم أيضا مجهودا طيبا.
حل ابن الخامسة والعشرين بدلا من رودري بين الشوطين في نهائي برلين ضد إنجلترا الذي حسمه «لا روخا» 2-1.
قال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي: «كان سوبيمندي يلعب بروعة منذ فترة طويلة، وإذا كان رودري أفضل لاعب فان سوبيمندي ثاني أفضل لعب في هذا المركز».
تابع «يملك الخبرة ويمنح الأمان» للفريق. أردف دي لا فوينتي «مارتن لا يتوتر... هو لاعب ناضج، هادئ جدا... سوبي رهان ناجح لا يخسر أبدا».
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