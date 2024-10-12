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رهان ((إسبانيا))

10/12/2024 7:12:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مورسيا‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعم‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬مارتن‭ ‬سوبيمندي‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬الحلول‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬النجم‭ ‬رودري‭ ‬المصاب‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

وتعرض‭ ‬لاعب‭ ‬ارتكاز‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بمركزه،‭ ‬لإصابة‭ ‬قوية‭ ‬بركبته‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬ستبعده‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

وكان‭ ‬رودري‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المفاتيح‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬سوبيمندي‭ ‬لاعب‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬قدم‭ ‬أيضا‭ ‬مجهودا‭ ‬طيبا‭.‬

حل‭ ‬ابن‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬رودري‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬برلين‭ ‬ضد‭ ‬إنجلترا‭ ‬الذي‭ ‬حسمه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬2-1‭.‬

قال‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬كان‭ ‬سوبيمندي‭ ‬يلعب‭ ‬بروعة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬رودري‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬فان‭ ‬سوبيمندي‭ ‬ثاني‭ ‬أفضل‭ ‬لعب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬يملك‭ ‬الخبرة‭ ‬ويمنح‭ ‬الأمان‮»‬‭ ‬للفريق‭. ‬أردف‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬‮«‬مارتن‭ ‬لا‭ ‬يتوتر‭... ‬هو‭ ‬لاعب‭ ‬ناضج،‭ ‬هادئ‭ ‬جدا‭... ‬سوبي‭ ‬رهان‭ ‬ناجح‭ ‬لا‭ ‬يخسر‭ ‬أبدا‮»‬‭.‬

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