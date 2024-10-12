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سابالينكا تقلب تأخرها وتبلغ النهائي

10/12/2024 7:12:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ووهان‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قلبت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا‭ ‬تأخرها‭ ‬وتغلبت‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬الشابة‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬الرابعة‭ ‬1‭-‬6،‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬6‭-‬4‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬فبلغت‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬ووهان‭ ‬الصينية‭ ‬للألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭. ‬ورفعت‭ ‬سابالينكا‭ ‬المتوجة‭ ‬في‭ ‬ووهان‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2019‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬رصيدها‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬فوزا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭.‬

وتلاقي‭ ‬ابنة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬المحلية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الصينيتين‭ ‬جنغ‭ ‬تشينوين‭ (‬7‭) ‬وشين‭ ‬يو‭ ‬وانغ‭ (‬51‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عادلت‭ ‬مواجهاتها‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬غوف‭ ‬4‭-‬4‭.‬

واستهلت‭ ‬غوف‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقها‭ ‬تسعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وتتويجها‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وقدمت‭ ‬مجموعة‭ ‬أولى‭ ‬رائعة،‭ ‬لكنها‭ ‬ارتكبت‭ ‬21‭ ‬خطأ‭ ‬مزدوجا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استمرت‭ ‬ساعتين‭ ‬و26‭ ‬دقيقة‭.‬

وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬لسابالينكا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬مباراة،‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬تضمنت‭ ‬تتويجها‭ ‬في‭ ‬سينسيناتي‭ ‬وفلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬الكبرى‭.‬

وقالت‭ ‬اللاعبة‭ ‬التي‭ ‬تخلفت‭ ‬2‭-‬4‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬الأجواء‭ ‬لا‭ ‬توصف‭. ‬بدا‭ ‬الأمر‭ ‬كأحد‭ ‬أهم‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬مسيرتي،‭ ‬لأن‭ ‬الجماهير‭ ‬منحتنا‭ ‬الشعور‭ ‬بخوض‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‮»‬‭.‬

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