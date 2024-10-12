سابالينكا تقلب تأخرها وتبلغ النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ووهان – (أ ف ب): قلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا تأخرها وتغلبت على الأمريكية الشابة كوكو غوف الرابعة 1-6، 6-4، 6-4 أمس السبت، فبلغت نهائي دورة ووهان الصينية للألف نقطة في كرة المضرب. ورفعت سابالينكا المتوجة في ووهان عامي 2018 و2019 قبل جائحة كوفيد رصيدها في الدورة إلى 16 فوزا من دون خسارة.
وتلاقي ابنة السادسة والعشرين في النهائي الفائزة في المباراة «المحلية» بين الصينيتين جنغ تشينوين (7) وشين يو وانغ (51)، بعد أن عادلت مواجهاتها المباشرة مع غوف 4-4.
واستهلت غوف (20 عاما) المباراة بعد تحقيقها تسعة انتصارات وتتويجها في دورة بكين الأسبوع الماضي. وقدمت مجموعة أولى رائعة، لكنها ارتكبت 21 خطأ مزدوجا في مباراة استمرت ساعتين و26 دقيقة.
وهذا الفوز التاسع عشر لسابالينكا في 20 مباراة، في سلسلة تضمنت تتويجها في سينسيناتي وفلاشينغ ميدوز الكبرى.
وقالت اللاعبة التي تخلفت 2-4 في المجموعة الثانية: «كانت الأجواء لا توصف. بدا الأمر كأحد أهم المباريات في مسيرتي، لأن الجماهير منحتنا الشعور بخوض نهائي بطولة كبرى».
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