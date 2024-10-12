نـوبـل ســعـيـد بـمـشــاركــته الأولــى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
زينيتسا (البوسنة) – (د ب أ): قال حارس المرمي ألكسندر نوبل إنه «فخور للغاية، وراض وسعيد للغاية» بمشاركته الأولى مع المنتخب الألماني لكرة القدم، في المباراة التي فاز فيها على منتخب البوسنة والهرسك 2 / 1 في دوري أمم أوروبا أمس الجمعة.
وقال نوبل، حارس مرمى شتوتجارت: «كان الأمر رائعا للغاية».
وحل نوبل محل مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة مع فريقه برشلونة، ومن المتوقع أن يعود الصيف المقبل.
ولكن في مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الهولندي المقرر إقامتها غدا الإثنين، سيجلس نوبل على مقاعد البدلاء، حيث سيتولى أوليفر باومان حراسة عرين المنتخب الألماني في تلك المباراة.
وقال نوبل: أوليفر هنأني، والآن أنا أتطلع لمشاركته الأولى».
وتمنى نوبل أن يتمكن باومان، حارس هوفنهايم «من تقديم عرض جيد وأن يفوز المنتخب الألماني. نحن نتوافق مع بعضنا البعض».
وكان من الممكن أن تصبح ليلة نوبل أفضل بكثير لو كان تمكن من التصدي لضربة رأس إدين دجيكو، التي سكنت مرماه في الدقيقة .70
وقال: «ضربة الرأس لعبت بشكل متقن للغاية، بالقرب من القائم. كان هذا أمرا صعبا لغاية علي. حاولت التصدي لها بشتى الطرق. أشعر بالغضب في كل هدف أتلقاه».
وبإمكان المنتخب الألماني أن يتأهل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا إذا فاز على منتخب هولندا بعد غد الإثنين، وذلك بعدما تعادل المنتخب الهولندي مع نظيره المجري 1/1.
وانتهى آخر لقاء جمعهما بالتعادل 2/2، في سبتمبر الماضي..
وقال تيم كلينيست، الذي شارك هو الآخر للمرة الأولى: «نحن قادرون على الفوز على منتخب هولندا. نلعب على أرضنا، وهو أيضا شيء مميز».
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