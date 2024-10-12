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نـوبـل ســعـيـد بـمـشــاركــته الأولــى

10/12/2024 7:12:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

زينيتسا‭ (‬البوسنة‭) ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬حارس‭ ‬المرمي‭ ‬ألكسندر‭ ‬نوبل‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬فخور‭ ‬للغاية،‭ ‬وراض‭ ‬وسعيد‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬بمشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬2‭ / ‬1‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وقال‭ ‬نوبل،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬شتوتجارت‭: ‬‮«‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬رائعا‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وحل‭ ‬نوبل‭ ‬محل‭ ‬مارك‭ ‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيجن،‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬برشلونة،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭.‬

ولكن‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الهولندي‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬غدا‭ ‬الإثنين،‭ ‬سيجلس‭ ‬نوبل‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء،‭ ‬حيث‭ ‬سيتولى‭ ‬أوليفر‭ ‬باومان‭ ‬حراسة‭ ‬عرين‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬نوبل‭: ‬أوليفر‭ ‬هنأني،‭ ‬والآن‭ ‬أنا‭ ‬أتطلع‭ ‬لمشاركته‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

وتمنى‭ ‬نوبل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬باومان،‭ ‬حارس‭ ‬هوفنهايم‭ ‬‮«‬من‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬جيد‭ ‬وأن‭ ‬يفوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭. ‬نحن‭ ‬نتوافق‭ ‬مع‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬ليلة‭ ‬نوبل‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬التصدي‭ ‬لضربة‭ ‬رأس‭ ‬إدين‭ ‬دجيكو،‭ ‬التي‭ ‬سكنت‭ ‬مرماه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬70

وقال‭: ‬‮«‬ضربة‭ ‬الرأس‭ ‬لعبت‭ ‬بشكل‭ ‬متقن‭ ‬للغاية،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬القائم‭. ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬أمرا‭ ‬صعبا‭ ‬لغاية‭ ‬علي‭. ‬حاولت‭ ‬التصدي‭ ‬لها‭ ‬بشتى‭ ‬الطرق‭. ‬أشعر‭ ‬بالغضب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬هدف‭ ‬أتلقاه‮»‬‭.‬

وبإمكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬أن‭ ‬يتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬بدوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬إذا‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬هولندا‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ ‬الإثنين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬تعادل‭ ‬المنتخب‭ ‬الهولندي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬المجري‭ ‬1‭/‬1‭.‬

وانتهى‭ ‬آخر‭ ‬لقاء‭ ‬جمعهما‭ ‬بالتعادل‭ ‬2‭/‬2،‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭..‬

وقال‭ ‬تيم‭ ‬كلينيست،‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬هولندا‭. ‬نلعب‭ ‬على‭ ‬أرضنا،‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬شيء‭ ‬مميز‮»‬‭.‬

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