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غوندوغان: ألمانيا قادرة على الفوز بكأس العالم

10/12/2024 7:12:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬إلكاي‭ ‬غوندوغان‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬السابق‭ ‬إنه‭ ‬معجب‭ ‬كثيرا‭ ‬بالتوليفة‭ ‬الحالية‭ ‬للمنتخب‭ ‬وما‭ ‬يضمه‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬شابة‭ ‬موهوبة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬بإمكانه‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

وكتب‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬للجماهير‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬بيلد‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬فريقان‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬القادمة‭ ‬ربما‭ ‬يكونون‭ ‬أقوى‭ ‬منا‭ ‬نظريا،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬روح‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬التي‭ ‬تطورت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬سيكون‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ممكنا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‮»‬‭.‬

وسيتم‭ ‬تكريم‭ ‬غوندوغان‭ ‬رفقة‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬وتوني‭ ‬كروس‭ ‬وتوماس‭ ‬مولر‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬ضد‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬بدوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديرا‭ ‬لمسيرة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأربعة‭ ‬الذين‭ ‬أعلنوا‭ ‬اعتزالهم‭ ‬اللعب‭ ‬الدولي‭ ‬بعد‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

وأضاف‭ ‬غوندوغان‭: ‬‮«‬سأسافر‭ ‬إلى‭ ‬ميونيخ‭ ‬لحضور‭ ‬مباراة‭ ‬هولندا‭ ‬بمشاعر‭ ‬متباينة‭ ‬من‭ ‬ابتسامة‭ ‬على‭ ‬وجهي‭ ‬إلى‭ ‬دموع‭ ‬في‭ ‬عيني،‭ ‬فأنا‭ ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬وداع‭ ‬الجماهير‭ ‬رسميا‭ ‬رفقة‭ ‬كروس‭ ‬ومولر‭ ‬ونوير‭ ‬والالتقاء‭ ‬مجددا‭ ‬بزملائي‭ ‬في‭ ‬المنتخب،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬سأدرك‭ ‬أن‭ ‬مشواري‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬انتهى‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يحقق‭ ‬غوندوغان‭ ‬إنجازات‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬بينما‭ ‬توج‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مرة،‭ ‬ولقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فهو‭ ‬فخور‭ ‬بمسيرته‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬82‭ ‬مباراة‭ ‬بالقميص‭ ‬الألماني‭. ‬وختم‭ ‬إلكاي‭ ‬رسالته‭ ‬للجماهير‭ ‬الألمانية‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬اللحظة‭ ‬الأكثر‭ ‬فخرا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬عندما‭ ‬ارتديت‭ ‬شارة‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬ملعبنا،‭ ‬ونجح‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬النشوة‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬صعبة‭ ‬عاشتها‭ ‬البلاد‭ ‬استمرت‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬

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