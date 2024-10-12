غوندوغان: ألمانيا قادرة على الفوز بكأس العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): قال إلكاي غوندوغان قائد منتخب ألمانيا السابق إنه معجب كثيرا بالتوليفة الحالية للمنتخب وما يضمه من عناصر شابة موهوبة، مضيفا أن هذا الفريق بإمكانه الفوز بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وكتب لاعب مانشستر سيتي في رسالة للجماهير نشرتها صحيفة بيلد أمس السبت: «هناك فريقان أو ثلاثة في كأس العالم القادمة ربما يكونون أقوى منا نظريا، ولكن مع روح المنتخب الألماني التي تطورت في الفترة الأخيرة سيكون كل شيء ممكنا، بما في ذلك الفوز باللقب».
وسيتم تكريم غوندوغان رفقة مانويل نوير وتوني كروس وتوماس مولر خلال مباراة منتخب ألمانيا ضد هولندا في ميونيخ بدوري أمم أوروبا يوم الإثنين، وذلك تقديرا لمسيرة اللاعبين الأربعة الذين أعلنوا اعتزالهم اللعب الدولي بعد بطولة أمم أوروبا 2024 التي أقيمت الصيف الماضي في ألمانيا.
وأضاف غوندوغان: «سأسافر إلى ميونيخ لحضور مباراة هولندا بمشاعر متباينة من ابتسامة على وجهي إلى دموع في عيني، فأنا أتطلع إلى وداع الجماهير رسميا رفقة كروس ومولر ونوير والالتقاء مجددا بزملائي في المنتخب، ولكن في الوقت نفسه سأدرك أن مشواري مع المنتخب قد انتهى».
ولم يحقق غوندوغان إنجازات مع منتخب ألمانيا بينما توج مع مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا مرة، ولقب الدوري الإنجليزي خمس مرات، ورغم ذلك فهو فخور بمسيرته الدولية التي امتدت 82 مباراة بالقميص الألماني. وختم إلكاي رسالته للجماهير الألمانية قائلا: «اللحظة الأكثر فخرا بالنسبة إلي عندما ارتديت شارة قيادة منتخب ألمانيا في افتتاح بطولة أوروبا على ملعبنا، ونجح هذا الفريق في خلق حالة من النشوة مجددا بعد فترة صعبة عاشتها البلاد استمرت سنوات».
MENAFN12102024000055011008ID1108772980
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.