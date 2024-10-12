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15 أكتوبر الموعد الأخير لتسجيل الإعلاميين المحليين في الدورة

10/12/2024 7:12:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬استمرار‭ ‬استقبال‭ ‬طلبات‭ ‬تسجيل‭ ‬الإعلاميين‭ ‬المحليين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة،‭ ‬حيث‭ ‬سيغلق‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬الإعلاميين‭ ‬فرصة‭ ‬أخيرة‭ ‬للتسجيل‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬للدورة،‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭. ‬ويرتقب‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬دوراً‭ ‬حيوياً‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الفعاليات،‭ ‬وتسويق‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الرياضة‭.‬

ودعت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬المختلفة‭ ‬إلى‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬إرسال‭ (‬الاسم،‭ ‬الجهة،‭ ‬الصفة،‭ ‬الرقم‭ ‬الشخصي،‭ ‬مع‭ ‬صورة‭ ‬شخصية‭) ‬عبر‭ ‬الرابط‭ ‬الالكتروني‭ ‬الآتي‭: ‬ https ‭://‬ forms ‭.‬ gle ‭/‬ RAGGx 2 JcA 46 s 5 sJx 6،‭ ‬وذلك‭ ‬لكي‭ ‬يتسنى‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقات‭ ‬الاعتماد‭ ‬الإعلامية‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

ودعت‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلاميين‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬تقديم‭ ‬طلباتهم‭ ‬عبر‭ ‬المنصات‭ ‬الرسمية،‭ ‬لضمان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التصاريح‭ ‬اللازمة‭ ‬لتغطية‭ ‬الأحداث‭. ‬وسيوفر‭ ‬الحدث‭ ‬فرصة‭ ‬للإعلاميين‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الرياضيين،‭ ‬وكشف‭ ‬جوانب‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الشباب‭.‬

وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بفترة‭ ‬التسجيل‭ ‬لعدم‭ ‬حصول‭ ‬أي‭ ‬إرباكات‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬ممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬لتغطية‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬امتثالا‭ ‬لقوانين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭.‬

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