15 أكتوبر الموعد الأخير لتسجيل الإعلاميين المحليين في الدورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب المدرسية الدولية المقررة في البحرين خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري استمرار استقبال طلبات تسجيل الإعلاميين المحليين الراغبين في تغطية فعاليات الدورة، حيث سيغلق باب التسجيل يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 أكتوبر الجاري، ما يمنح الإعلاميين فرصة أخيرة للتسجيل والمشاركة في هذا الحدث الرياضي المهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اللجنة المنظمة على تعزيز التغطية الإعلامية للدورة، التي ستشهد مشاركة واسعة من مختلف الدول في مجموعة متنوعة من الرياضات. ويرتقب أن تلعب وسائل الإعلام المحلية دوراً حيوياً في تسليط الضوء على الفعاليات، وتسويق المواهب الشابة في عالم الرياضة.
ودعت اللجنة التنفيذية ممثلي وسائل الإعلام المحلية المختلفة إلى التسجيل عبر إرسال (الاسم، الجهة، الصفة، الرقم الشخصي، مع صورة شخصية) عبر الرابط الالكتروني الآتي: https :// forms . gle / RAGGx 2 JcA 46 s 5 sJx 6، وذلك لكي يتسنى للجنة المنظمة إصدار بطاقات الاعتماد الإعلامية لوسائل الإعلام.
ودعت اللجنة الإعلاميين إلى سرعة تقديم طلباتهم عبر المنصات الرسمية، لضمان الحصول على التصاريح اللازمة لتغطية الأحداث. وسيوفر الحدث فرصة للإعلاميين للتفاعل مع الرياضيين، وكشف جوانب من المنافسات، وتعزيز الوعي بأهمية الرياضة في تطوير الشباب.
وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية الالتزام بفترة التسجيل لعدم حصول أي إرباكات تؤدي إلى عدم قدرة ممثلي وسائل الإعلام على الدخول لتغطية فعاليات الدورة امتثالا لقوانين الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية المشرف على التنظيم.
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