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منـتخب البحـرين للبـادل يواصـل اسـتعداداته

10/12/2024 7:12:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواصل‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬المدرسي‭ ‬للبادل‭ ‬استعداداته‭ ‬المكثفة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬التدريبات‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أكاديمية‭ ‬بادل‭ ‬بلاس،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬شركة‭ ‬ GIG ‭.‬

ويتكون‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬لاعباً‭ ‬ولاعبة،‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬فرق‭ ‬للشباب‭ ‬وفريقين‭ ‬للسيدات،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬أفضل‭ ‬المواهب‭ ‬الصاعدة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وفي‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬يتم‭ ‬تكثيف‭ ‬التدريبات‭ ‬لتحسين‭ ‬المهارات‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية،‭ ‬بهدف‭ ‬تجهيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬بأعلى‭ ‬مستوى‭ ‬ممكن‭ ‬للدورة‭ ‬المرتقبة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬صرح‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬شريف‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬مسؤول‭ ‬لجنة‭ ‬الفئات‭ ‬والأكاديمية،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالتقدم‭ ‬الذي‭ ‬أحرزناه‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وهدفنا‭ ‬هو‭ ‬اكتشاف‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البادل،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرصة‭ ‬لهم‭ ‬للتألق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬وإن‭ ‬الاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬الفرق‭ ‬العالمية‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬لاعبينا،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬شريف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الدعم‭ ‬والإعداد‭ ‬للاعبين،‭ ‬ولقد‭ ‬أعددنا‭ ‬برنامجاً‭ ‬تدريبياً‭ ‬شاملاً‭ ‬يتضمن‭ ‬جلسات‭ ‬تدريب‭ ‬مكثفة‭ ‬ومباريات‭ ‬ودية‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬محلية‭ ‬ودولية،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬تشرف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬شريف‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬المنافسة‭ ‬الصحية‭ ‬بينهم‭. ‬نحن‭ ‬متفائلون‭ ‬بأن‭ ‬النتائج‭ ‬ستكون‭ ‬مشرفة،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يستفيد‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الجارية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭. ‬ويهدف‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬تدريبية‭ ‬وبطولات‭ ‬دورية‭ ‬لتطوير‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعبين‭.‬

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