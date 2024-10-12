منـتخب البحـرين للبـادل يواصـل اسـتعداداته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواصل منتخب البحرين المدرسي للبادل استعداداته المكثفة للمشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية المقررة في البحرين عام 2024، حيث انطلقت التدريبات منذ بداية العام الجاري بالتعاون مع أكاديمية بادل بلاس، تحت رعاية شركة GIG .
ويتكون الفريق من 16 لاعباً ولاعبة، موزعين على 6 فرق للشباب وفريقين للسيدات، حيث يمثل هؤلاء اللاعبين أفضل المواهب الصاعدة في رياضة البادل في المملكة، وفي الفترة الحالية يتم تكثيف التدريبات لتحسين المهارات الفنية والبدنية، بهدف تجهيز اللاعبين بأعلى مستوى ممكن للدورة المرتقبة.
وفي هذا السياق صرح علي إبراهيم شريف عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للبادل مسؤول لجنة الفئات والأكاديمية، قائلاً: «نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه حتى الآن، وهدفنا هو اكتشاف جيل جديد من اللاعبين في رياضة البادل، وتوفير فرصة لهم للتألق في هذه الدورة، وإن الاحتكاك مع الفرق العالمية سيكون له تأثير إيجابي على تطوير مهارات لاعبينا، مما يعزز من مكانة البحرين على الساحة الرياضية».
وأضاف شريف: «نحن ملتزمون بتقديم أفضل الدعم والإعداد للاعبين، ولقد أعددنا برنامجاً تدريبياً شاملاً يتضمن جلسات تدريب مكثفة ومباريات ودية مع فرق محلية ودولية، ونتطلع إلى تحقيق مراكز متقدمة تشرف مملكة البحرين».
كما أشار شريف إلى أهمية مشاركة اللاعبين في هذه الدورة، قائلاً: «إن هذه الفعالية تمثل فرصة رائعة لتوسيع آفاق اللاعبين، وتعزيز ثقافة المنافسة الصحية بينهم. نحن متفائلون بأن النتائج ستكون مشرفة، ونأمل أن يستفيد اللاعبون من هذه التجربة بشكل كبير».
يُذكر أن دورة الألعاب المدرسية الدولية ستشهد مشاركة واسعة من مختلف الدول، ما يعزز من أهمية الاستعدادات الجارية للوصول إلى أفضل النتائج. ويهدف الاتحاد البحريني للبادل إلى تعزيز هذه الرياضة في المملكة، من خلال تنظيم فعاليات تدريبية وبطولات دورية لتطوير مستوى اللاعبين.
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