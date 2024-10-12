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حسم التأهل في ربع نهائي ((المملكة))

10/12/2024 7:12:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

حُسم‭ ‬صراع‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬المجموعتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬الـ21‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬للناشئين‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬أبوقوة،‭ ‬وذلك‭ ‬بتأهل‭ ‬عسكر‭ ‬أولاً‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭ ‬وأبوقوة‭ ‬ثانياً‭ ‬بأربع،‭ ‬فيما‭ ‬تأهل‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬السنابس‭ ‬أولاً‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭ ‬ثم‭ ‬المعامير‭ ‬ثانياً‭ ‬بست‭ ‬نقاط،‭ ‬وتأهل‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬أيضاً‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬كونه‭ ‬ضمِن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ (‬ثانيين‭) ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الثلاث‭.‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬للمجموعتين،‭ ‬فعسكر‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬أبوقوة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬للغاية‭ ‬شهدت‭ ‬تألق‭ ‬هداف‭ ‬البطولة‭ ‬شاهر‭ ‬عدنان‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬عسكر،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬لأبوقوة‭ ‬سيد‭ ‬حسين‭ ‬شوقي‭ (‬هدفين‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬حقق‭ ‬المعامير‭ ‬فوزاً‭ ‬عريضاً‭ ‬على‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف،‭ ‬وجاءت‭ ‬الرباعية‭ ‬عبر‭ ‬محمد‭ ‬جميل‭ ‬الوزير‭ (‬هاتريك‭) ‬ومحمد‭ ‬هاني،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬السهلة‭ ‬نزار‭ ‬عبدالمطلب،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬المجموعة‭ ‬تغلب‭ ‬السنابس‭ ‬على‭ ‬المرخ‭ ‬بنتيجة‭ ‬18‭-‬0،‭ ‬وتشارك‭ ‬مهاجم‭ ‬السنابس‭ ‬صادق‭ ‬منصور‭ ‬خميس‭ ‬مع‭ ‬مهاجم‭ ‬عسكر‭ ‬شاهر‭ ‬عدنان‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ ‬عشرة‭ ‬أهداف‭ ‬لكليهما‭.‬

ويختتم‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬بمباراتي‭ ‬سماهيج‭ ‬وكرانة‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬30‭ ‬تليها‭ ‬مباراة‭ ‬كرزكان‭ ‬وصدد‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أبوقوة،‭ ‬وسيكون‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أيام‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬القادمة‭.‬

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