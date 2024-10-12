حسم التأهل في ربع نهائي ((المملكة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
حُسم صراع التأهل في المجموعتين الأولى والثانية في بطولة المملكة الـ21 لكرة القدم لجيل الذهب للناشئين التي ينظمها مركز تمكين شباب السهلة الشمالية ومركز تمكين أبوقوة، وذلك بتأهل عسكر أولاً عن المجموعة الأولى بسبع نقاط وأبوقوة ثانياً بأربع، فيما تأهل عن المجموعة الثانية السنابس أولاً بتسع نقاط ثم المعامير ثانياً بست نقاط، وتأهل السهلة الشمالية أيضاً صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط كونه ضمِن الحصول على أحد أفضل (ثانيين) من المجموعات الثلاث.
وجاء ذلك وفق ما أسفرت عنه النتائج في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي للمجموعتين، فعسكر تفوق على أبوقوة بالمجموعة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية للغاية شهدت تألق هداف البطولة شاهر عدنان بتسجيله ثلاثية عسكر، فيما سجل لأبوقوة سيد حسين شوقي (هدفين)، وفي المجموعة الثانية حقق المعامير فوزاً عريضاً على السهلة الشمالية بأربعة أهداف لهدف، وجاءت الرباعية عبر محمد جميل الوزير (هاتريك) ومحمد هاني، فيما سجل هدف السهلة نزار عبدالمطلب، وفي نفس المجموعة تغلب السنابس على المرخ بنتيجة 18-0، وتشارك مهاجم السنابس صادق منصور خميس مع مهاجم عسكر شاهر عدنان في صدارة الهدافين برصيد عشرة أهداف لكليهما.
ويختتم الدور التمهيدي أمس السبت 12 أكتوبر بمباراتي سماهيج وكرانة الساعة 4:30 تليها مباراة كرزكان وصدد الساعة 6:30 على ملعب أبوقوة، وسيكون ربع النهائي أيام الخميس والجمعة والسبت القادمة.
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