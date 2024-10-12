استمرار برنامجي تدريب التنس واللياقة البدنية باتحاد التنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬تقديم‭ ‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬السيدات‭ ‬للتنس‭ ‬لشهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬للبرنامج‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭. ‬وتشهد‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬تم‭ ‬توزيعهن‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬مجموعات‭ ‬بحسب‭ ‬مستوياتهن‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ8‭ ‬مجموعات‭ ‬شهدتها‭ ‬دورة‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعدد‭ ‬يفوق‭ ‬55‭ ‬متدربة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬والاجنبية‭.‬

كما‭ ‬تواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬‮«‬الفتنس‭ ‬للسيدات‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬المعدل‭ ‬اللياقي‭ ‬للسيدات‭ ‬وحرق‭ ‬الدهون،‭ ‬ويشرف‭ ‬عليه‭ ‬المدرب‭ ‬الاحترافي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬باسم‭ ‬خيري‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬وتقنيات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬وشد‭ ‬القوام‭.‬

ورفعت‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬برئاسة‭ ‬جميلة‭ ‬النشابة‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬ولأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لتسخير‭ ‬كافية‭ ‬الإمكانيات‭ ‬أمام‭ ‬برامج‭ ‬اللجنة‭ ‬وتفريغ‭ ‬المدربين‭ ‬والملاعب‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬النسائية‭.‬