استمرار برنامجي تدريب التنس واللياقة البدنية باتحاد التنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تواصل اللجنة النسائية بالاتحاد البحريني للتنس تقديم برنامج تدريب السيدات للتنس لشهر أكتوبر، حيث انطلقت فعاليات الدورة الثالثة للبرنامج على ملاعب الاتحاد بمدينة عيسى خلال الفترة المسائية. وتشهد الدورة الثالثة مشاركة كبيرة من السيدات تم توزيعهن على 10 مجموعات بحسب مستوياتهن في اللعبة، مقارنة بـ8 مجموعات شهدتها دورة شهر سبتمبر الماضي بعدد يفوق 55 متدربة من مختلف المستويات والدول العربية والاجنبية.
كما تواصل اللجنة تنفيذ برنامج اللياقة البدنية «الفتنس للسيدات»، الذي يهدف إلى رفع المعدل اللياقي للسيدات وحرق الدهون، ويشرف عليه المدرب الاحترافي في مجال اللياقة البدنية باسم خيري الذي يمتلك خبرة وتقنيات جديدة في مجال التمارين الرياضية وشد القوام.
ورفعت اللجنة النسائية برئاسة جميلة النشابة شكرها وتقديرها للشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد ولأعضاء مجلس الإدارة لتسخير كافية الإمكانيات أمام برامج اللجنة وتفريغ المدربين والملاعب خلال الفترة المسائية لتنفيذ الأنشطة والبرامج النسائية.
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