اتـحــاد الطـائـرة والحـكــام يطمـئـنون علـى نصــيب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: علي ميرزا
استقبل المحاضر الدولي وخبير تحكيم الكرة الطائرة السابق الأستاذ جعفر نصيب في منزله بعض ممثلي مجلس إدارة اتحاد اللعبة والحكام الذين حلوا ضيوفا عليه صبيحة امس للسؤال والاطمئنان على صحته.
وكان في مقدمة الحضور محمد الذوادي نائب رئيس الاتحاد وراشد جابر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام وجلال المختار المدير السابق للاتحاد العربي للكرة الطائرة ونخبة من الحكام الدوليين أصحاب الخبرة.
واسترجع الحضور خلال الزيارة مع الأستاذ نصيب المواقف والذكريات، وبعض شؤون وشجون التحكيم، كما استمع الضيوف إلى بعض التوجيهات والنصائح التي تفضل بها الخبير نصيب خلال تبادل أطراف الحديث.
وعبر نصيب عن خالص شكره لزواره وضيوفه على مبادرتهم هذه التي قال عنها إنها أثلجت صدره، وأتاحت الفرصة للجميع لاسترجاع بعض المواقف والذكريات، لافتا إلى أن هذه الزيارة إن دلت على شيء فإنما تدل على عمق الروابط التي تربط أسرة ومنظومة الكرة الطائرة.
وطلب نصيب من الحضور إيصال تحياته إلى باقي الزملاء ومسؤولي الاتحاد الذين حالت ظروفهم دون حضورهم في مقدمتهم الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد وفراس الحلواجي الأمين العام للاتحاد وباقي أعضاء المجلس والحكام.
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