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اتـحــاد الطـائـرة والحـكــام يطمـئـنون علـى نصــيب

10/12/2024 7:12:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا


استقبل‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬وخبير‭ ‬تحكيم‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬السابق‭ ‬الأستاذ‭ ‬جعفر‭ ‬نصيب‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬بعض‭ ‬ممثلي‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬والحكام‭ ‬الذين‭ ‬حلوا‭ ‬ضيوفا‭ ‬عليه‭ ‬صبيحة‭ ‬امس‭ ‬للسؤال‭ ‬والاطمئنان‭ ‬على‭ ‬صحته‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الحضور‭ ‬محمد‭ ‬الذوادي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬وراشد‭ ‬جابر‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬وجلال‭ ‬المختار‭ ‬المدير‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ونخبة‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬الدوليين‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭.‬

واسترجع‭ ‬الحضور‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬مع‭ ‬الأستاذ‭ ‬نصيب‭ ‬المواقف‭ ‬والذكريات،‭ ‬وبعض‭ ‬شؤون‭ ‬وشجون‭ ‬التحكيم،‭ ‬كما‭ ‬استمع‭ ‬الضيوف‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬التوجيهات‭ ‬والنصائح‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬الخبير‭ ‬نصيب‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬أطراف‭ ‬الحديث‭.‬

وعبر‭ ‬نصيب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬لزواره‭ ‬وضيوفه‭ ‬على‭ ‬مبادرتهم‭ ‬هذه‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬عنها‭ ‬إنها‭ ‬أثلجت‭ ‬صدره،‭ ‬وأتاحت‭ ‬الفرصة‭ ‬للجميع‭ ‬لاسترجاع‭ ‬بعض‭ ‬المواقف‭ ‬والذكريات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬إن‭ ‬دلت‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬فإنما‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬الروابط‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬أسرة‭ ‬ومنظومة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

وطلب‭ ‬نصيب‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬إيصال‭ ‬تحياته‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬الزملاء‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذين‭ ‬حالت‭ ‬ظروفهم‭ ‬دون‭ ‬حضورهم‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وفراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬وباقي‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬والحكام‭.‬

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