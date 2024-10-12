الإصابة تحرم ساكا من مواجهة فنلندا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

هلسنكي‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حرمت‭ ‬الإصابة‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬فنلندا‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬ساكا‭ ‬خرج‭ ‬مصابا‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الخميس‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬اليونان‭ ‬في‭ ‬ويمبلي،‭ ‬ولم‭ ‬يستعد‭ ‬جاهزيته‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بهلسنكي‭.‬

وسيعود‭ ‬اللاعب‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬أرسنال‭ ‬للخضوع‭ ‬لفحوص‭ ‬إضافية‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬أرسنال‭ ‬مع‭ ‬بورنموث‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬ويغيب‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬أيضا‭ ‬كورتيس‭ ‬جونز،‭ ‬لاعب‭ ‬ليفربول،‭ ‬بسبب‭ ‬ظروف‭ ‬شخصية‭. ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬استدعاء‭ ‬جونز‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬اليونان‭ ‬ولكنه‭ ‬جلس‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭. ‬وكان‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬22‭ ‬لاعبا‭ ‬تدربوا‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬آمال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بعدما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬الخميس‭.‬