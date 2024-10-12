Sunday, 13 October 2024 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإصابة تحرم ساكا من مواجهة فنلندا

10/12/2024 7:12:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

هلسنكي‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حرمت‭ ‬الإصابة‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬فنلندا‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬ساكا‭ ‬خرج‭ ‬مصابا‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الخميس‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬اليونان‭ ‬في‭ ‬ويمبلي،‭ ‬ولم‭ ‬يستعد‭ ‬جاهزيته‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بهلسنكي‭.‬

وسيعود‭ ‬اللاعب‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬أرسنال‭ ‬للخضوع‭ ‬لفحوص‭ ‬إضافية‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬أرسنال‭ ‬مع‭ ‬بورنموث‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬ويغيب‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬أيضا‭ ‬كورتيس‭ ‬جونز،‭ ‬لاعب‭ ‬ليفربول،‭ ‬بسبب‭ ‬ظروف‭ ‬شخصية‭. ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬استدعاء‭ ‬جونز‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬اليونان‭ ‬ولكنه‭ ‬جلس‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭. ‬وكان‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬22‭ ‬لاعبا‭ ‬تدربوا‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬آمال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بعدما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬الخميس‭.‬

MENAFN12102024000055011008ID1108772970

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث