الإصابة تحرم ساكا من مواجهة فنلندا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
هلسنكي - (د ب أ): حرمت الإصابة بوكايو ساكا من المشاركة مع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم في مباراته أمام منتخب فنلندا المقرر إقامتها اليوم الأحد في دوري أمم أوروبا. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن ساكا خرج مصابا من المباراة التي خسرها المنتخب الإنجليزي الخميس أمام منتخب اليونان في ويمبلي، ولم يستعد جاهزيته للمشاركة في المباراة التي تقام بهلسنكي.
وسيعود اللاعب حاليا إلى أرسنال للخضوع لفحوص إضافية قبل مواجهة أرسنال مع بورنموث في مطلع الأسبوع المقبل. ويغيب عن المباراة أيضا كورتيس جونز، لاعب ليفربول، بسبب ظروف شخصية. كان قد تم استدعاء جونز للمنتخب الإنجليزي في وقت متأخر قبل مباراة اليونان ولكنه جلس على دكة البدلاء. وكان هاري كين من بين 22 لاعبا تدربوا أمس السبت، وهو ما يزيد من آمال مشاركته في المباراة بعدما غاب عن مباراة الخميس.
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